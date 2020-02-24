Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 17
server2003 терминал вообще не запускается
А что пишет терминал во вкладке "Журнал"? Случайно не "обновите старую Windows"?
это на четверке последний билд 1070, выше билды уже не работают
был ли вопрос по тестеру в мт5 2007?
что-то начали жаловаться, что советники не тестируются
Посмотрите в логи агента Core 2.И проверьте код эксперта, особенно OnInit - нет ли там отказов работать.
Спасибо. в ините никаких возвратов нет.
Буду изучать по Teamviewer
Реальные тики MT5 Cloud:
Как выглядит дальнейший план?
Вернется ли тестовый режим когда-нибудь или он окончательно похоронен?
приветствие
Вернется к следующему релизу вместе с новой формулой ценообразования.
Сделайте, пожалуйста, возможность покупать слабых агентов, которые в сети весят без дела. Ожидается, что такие агенты будут значительно дешевле, по аналогии с Amazon.И очень надеюсь, что в новом билде будет решена проблема передачи советников большого объема в частной сети, выкачивание одним агентом и раздача остальным на удаленном компьютере видится как мало затратное решение, так как аналогичная передача данных, с Ваших слов, реализована уже для котировок
Прогнал парочку версий своих скальперов в тестере, компиляция в МТ5, в едином проекте, под Мт4 и Мт5, они мультики. Там и там тестируется нормально, в торговле тоже, на Мт4 за среду-четверг почти удвоил небольшое депо. Вообще, радуют жалобы от уважаемых людей, например Андриченко -
