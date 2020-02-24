Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 17

ruslan:
server2003 терминал вообще не запускается

А что пишет терминал во вкладке "Журнал"? Случайно не "обновите старую Windows"?

 
Vladimir Karputov:

А что пишет терминал во вкладке "Журнал"? Случайно не "обновите старую Windows"?это

это на четверке последний билд 1070, выше  билды уже не работают 

 

был ли вопрос по тестеру в мт5 2007? 

что-то начали жаловаться, что советники не тестируются



 
Посмотрите в логи агента Core 2.

И проверьте код эксперта, особенно OnInit - нет ли там отказов работать.
 
Спасибо. в ините никаких возвратов нет. 

Буду изучать по Teamviewer

 

Реальные тики MT5 Cloud:


Как выглядит дальнейший план?

Вернется ли тестовый режим когда-нибудь или он окончательно похоронен?

приветствие

 
Работайте с правами Пользователя, а не Администратора, и тогда терминал автоматически обновиться  не сможет: будет выдан запрос на получение прав Администратора для установки обновления. Запрос прав можно отклонить или вообще отключить.
 
Вернется к следующему релизу вместе с новой формулой ценообразования.

 
Сделайте, пожалуйста, возможность покупать слабых агентов, которые в сети весят без дела. Ожидается, что такие агенты будут значительно дешевле, по аналогии с Amazon.

И очень надеюсь, что в новом билде будет решена проблема передачи советников большого объема в частной сети, выкачивание одним агентом и раздача остальным на удаленном компьютере видится как мало затратное решение, так как аналогичная передача данных, с Ваших слов, реализована уже для котировок
Прогнал парочку версий своих скальперов в тестере, компиляция в МТ5, в едином проекте, под Мт4 и Мт5, они мультики. Там и там тестируется нормально, в торговле тоже, на Мт4  за среду-четверг почти удвоил небольшое депо. Вообще, радуют жалобы от уважаемых людей, например Андриченко - 

