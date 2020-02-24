Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 25
Большое спасибо.
Тот факт, что ObjectDelete является дорогостоящим процессом,
Если событие OnDeinit прервано более чем на 2,5 секунды
Какие отношения остаются в задаче
Хотя это неизвестно,
Я хотел бы ждать обновлений.
Однако, как инструмент для зарабатывания денег, это неудобно.
Дело не в ObjectDelete, а в очереди событий графика (т.е. со всеми функциями, взаимодействующими с графиком).
Подождите исправления.
Не появляются новые бары (обычные графики в онлайн режиме.) Так же не изменяется бид на графике. В обзоре рынка бид меняется.
В журнале ошибок нет. Билд 2007.
После перезагрузки терминала все заработало.
После одиночного прогона во вкладке Журнал выбираю "Удалить журналы". Содержимое вкладки удаляется, но журнал Агента (как и его log-файл) не удаляется. И при последующих прогонах дописывается.
Просьба удалять.
Поддерживаю - иногда мусора накапливается на десятки гигабайт и приходится закрывать терминал, что бы тереть файлы руками.
Я не вижу его ни на одной из вкладок (или в их контекстном меню) тестера: Настройки, ...
По моему скромному мнению, я ожидал, что смогу включить или отключить эту опцию в настройках тестера.
Билд 2007.
После обновления появились проблемы с отображением индикаторов, используемых советником.
Индикаторы не отображаются на графике, хотя они обрабатываются советником.
При запуске в тестере в режиме визуализации советника у которого вызываются индикаторы, на TF старше и равном Н1, индикаторы не отображаются.
Откатил терминал до билда 1940. Все индикаторы отрисовываются штатно.
Может кто в курсе. Билд 2007.
При оптимизации во вкладке Агенты при 100% загрузке процессора цифры рисуются какие то мизерные. Так нынче и должно быть?
