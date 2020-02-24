Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 25

Yutaka Okamoto:

Большое спасибо.


Тот факт, что ObjectDelete является дорогостоящим процессом,

Если событие OnDeinit прервано более чем на 2,5 секунды

Какие отношения остаются в задаче

Хотя это неизвестно,

Я хотел бы ждать обновлений.


Однако, как инструмент для зарабатывания денег, это неудобно.

Дело не в ObjectDelete, а в очереди событий графика (т.е. со всеми функциями, взаимодействующими с графиком).

Подождите исправления.

 
Ошибка ALT+G перехода в ME
struct A
{
  int i;
  
  string ToString() const
  {
    return(__FUNCSIG__);
  }  
};

struct B
{
  A a[1];
  
  A operator []( const int Pos ) const
  {
    return(this.a[Pos]);
  }
  
  A f( const int Pos ) const
  {
    return(this[Pos]);
  }
  
  string ToString() const
  {
     string Str;
     
     for (int i = 0; i < ArraySize(this.a); i++)
     {
       Str += this[i].ToString();   // По ALT+G переход на B::ToString(), вместо A::ToString().
       
//       Str += this.f(i).ToString(); // А здесь переход нормальный.
     }
       
     return(Str);
  }
};

void OnStart()
{
  B b;
  
  Print(b.ToString()); // string A::ToString() const
}
 

Не появляются новые бары (обычные графики в онлайн режиме.) Так же не изменяется бид на графике. В обзоре рынка бид меняется.

В журнале ошибок нет. Билд 2007.


 
Evgeny Belyaev:

Не появляются новые бары (обычные графики в онлайн режиме.) Так же не изменяется бид на графике. В обзоре рынка бид меняется.

В журнале ошибок нет. Билд 2007.


После перезагрузки терминала все заработало.

 

После одиночного прогона во вкладке Журнал выбираю "Удалить журналы". Содержимое вкладки удаляется, но журнал Агента (как и его log-файл) не удаляется. И при последующих прогонах дописывается.

Просьба удалять.

 
fxsaber:

После одиночного прогона во вкладке Журнал выбираю "Удалить журналы". Содержимое вкладки удаляется, но журнал Агента (как и его log-файл) не удаляются. И при последующих прогонах дописываются.

Просьба удалять.

Поддерживаю - иногда мусора накапливается на десятки гигабайт и приходится закрывать терминал, что бы тереть файлы руками.

 
Где опция / для тестера: «Использовать опцию оптимизации кеша».

Я не вижу его ни на одной из вкладок (или в их контекстном меню) тестера: Настройки, ...

По моему скромному мнению, я ожидал, что смогу включить или отключить эту опцию в настройках тестера.

Where is the option of/for the tester: "Use optimization cache option".
I don't see it in none of the tabs (or their context menu) of the tester: Settings, ...

In my humble opinion, I would expect to be able to turn this option on or off in the tester's settings.
 

Билд 2007.

После обновления появились проблемы с отображением индикаторов, используемых советником.

Индикаторы не отображаются на графике, хотя они обрабатываются советником.

При запуске в тестере в режиме визуализации советника у которого вызываются индикаторы, на TF старше и равном  Н1, индикаторы не отображаются.


Откатил терминал до билда 1940.  Все индикаторы отрисовываются штатно. 

 

Может кто в курсе. Билд 2007.

При оптимизации во вкладке Агенты при 100% загрузке процессора цифры рисуются какие то мизерные. Так нынче и должно быть?

агенты

 
andre:

Может кто в курсе. Билд 2007.

При оптимизации во вкладке Агенты при 100% загрузке процессора цифры рисуются какие то мизерные. Так нынче и должно быть?


Цифры это процесс выполнения задания. Не нагрузка. 
