Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Не говорить голословно на техническом ресурсе, а прилагать к сообщению достаточные доказательства
И Вы Артем и Ilyas прекрасно знаете о чем идет речь. 22 января 2019 года Komposter подробно написал о проблеме с новыми билдами в личных сообщениях. Решения нет. Клиенты мучаются. Я продавец сейчас получился как груша для битья со стороны клиентов, которые купили очень дорогой продукт. Он на новых версиях не запускается. Разработчики до сих пор эту проблему не решили. Нового обновления нет. Даже сроков не обозначили когда исправят косяк, который вешает продукт.
И Вы Артем и Ilyas прекрасно знаете о чем идет речь. 22 января 2019 года Komposter подробно написал о проблеме с новыми билдами в личных сообщениях. Решения нет. Клиенты мучаются. Я продавец сейчас получился как груша для битья со стороны клиентов, которые купили очень дорогой продукт. Он на новых версиях не запускается. Разработчики до сих пор эту проблему не решили. Нового обновления нет. Даже сроков не обозначили когда исправят косяк, который вешает продукт.
Если можно более подробно об этом глюке? или дать ссылку?
Если можно более подробно об этом глюке? или дать ссылку?
Этот вопрос пожалуйста задайте Андрею.
Этот вопрос пожалуйста задайте Андрею.
Увидел, прочитал, вроде сказали, что исправляют.
По крайней мере ко мне не обращались. Хотя я также использую большое количество объектов.
Спасибо. Буду знать..
И Вы Артем и Ilyas прекрасно знаете о чем идет речь. 22 января 2019 года Komposter подробно написал о проблеме с новыми билдами в личных сообщениях. Решения нет. Клиенты мучаются. Я продавец сейчас получился как груша для битья со стороны клиентов, которые купили очень дорогой продукт. Он на новых версиях не запускается. Разработчики до сих пор эту проблему не решили. Нового обновления нет. Даже сроков не обозначили когда исправят косяк, который вешает продукт.
Ребята ну поможете мне квадратик найти чтобы галочку поставить.
Ребята ну поможете мне квадратик найти чтобы галочку поставить.
Вот тут ранее выкладывали видео - смотрите внимательно, куда кликает.
Ребята ну поможете мне квадратик найти чтобы галочку поставить.
Галочки в File Explorer - это просто опция визуализации выбора папки. Просто правой кнопкой мыши на папке откройте контекстное меню и там Свойства.
Во время Оптимизации полным перебором столкнулся с
Лог Агента все объяснил
Либо компилятор бажит, либо EX5 не скопировался в Агент. Хотя запись 1/1024 указывает, что одно выполнение было. Тогда не ясно.
ЗЫ Сейчас увидел, что это Release-версия с вставленной панелькой. Так что отбой, баг известный. Ждем ME.
Во время Оптимизации полным перебором столкнулся с
Лог Агента все объяснил
Либо компилятор бажит, либо EX5 не скопировался в Агент. Хотя запись 1/1024 указывает, что одно выполнение было. Тогда не ясно.
Нужны детали: