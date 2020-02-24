Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 21

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:
1. Не говорить голословно на техническом ресурсе, а прилагать к сообщению достаточные доказательства  
2. Если такое всё же имеет место быть, то обращаться к продавцу в комментариях к неработающему продукту. 

И Вы Артем и Ilyas прекрасно знаете о чем идет речь. 22 января 2019 года Komposter подробно написал о проблеме с новыми билдами в личных сообщениях. Решения нет. Клиенты мучаются. Я продавец сейчас получился как груша для битья со стороны клиентов, которые купили очень дорогой продукт. Он на новых версиях не запускается. Разработчики до сих пор эту проблему не решили. Нового обновления нет. Даже сроков не обозначили когда исправят косяк, который вешает продукт.  

 
Gennadiy Stanilevych:

И Вы Артем и Ilyas прекрасно знаете о чем идет речь. 22 января 2019 года Komposter подробно написал о проблеме с новыми билдами в личных сообщениях. Решения нет. Клиенты мучаются. Я продавец сейчас получился как груша для битья со стороны клиентов, которые купили очень дорогой продукт. Он на новых версиях не запускается. Разработчики до сих пор эту проблему не решили. Нового обновления нет. Даже сроков не обозначили когда исправят косяк, который вешает продукт.  


Если можно более подробно об этом глюке? или дать ссылку? 

 
Vladislav Andruschenko:


Если можно более подробно об этом глюке? или дать ссылку? 

Этот вопрос пожалуйста задайте Андрею.

 
Gennadiy Stanilevych:

Этот вопрос пожалуйста задайте Андрею.


Увидел, прочитал, вроде сказали, что исправляют. 

По крайней мере ко мне не обращались. Хотя я также использую большое количество объектов. 

Спасибо. Буду знать.. 

 
Gennadiy Stanilevych:

И Вы Артем и Ilyas прекрасно знаете о чем идет речь. 22 января 2019 года Komposter подробно написал о проблеме с новыми билдами в личных сообщениях. Решения нет. Клиенты мучаются. Я продавец сейчас получился как груша для битья со стороны клиентов, которые купили очень дорогой продукт. Он на новых версиях не запускается. Разработчики до сих пор эту проблему не решили. Нового обновления нет. Даже сроков не обозначили когда исправят косяк, который вешает продукт.  

Да, с мобильного не видно аватарок и не понятно с кем общаешься. Говорили, что будут оптимизировать, и даже вроде как уже, а уж как там получилось - не отслеживал.
 

Ребята ну поможете мне квадратик найти чтобы галочку поставить.  

 
Newalligator:

Ребята ну поможете мне квадратик найти чтобы галочку поставить.  

Вот тут ранее выкладывали видео - смотрите внимательно, куда кликает.


 
Newalligator:

Ребята ну поможете мне квадратик найти чтобы галочку поставить.  

Галочки в File Explorer - это просто опция визуализации выбора папки. Просто правой кнопкой мыши на папке откройте контекстное меню и там Свойства.

 
Ilyas:

Во время Оптимизации полным перебором столкнулся с

2019.03.05 15:52:30.617 Core 7  pass 7202 tested with error "task rejected by tester agent" in 0:00:00.000
2019.03.05 15:52:30.617 Core 7  pass 7213 tested with error "task rejected by tester agent" in 0:00:00.000
2019.03.05 15:52:30.618 Tester  optimization finished, total passes 108 (successful 0 passes)
2019.03.05 15:52:30.618 Statistics      optimization done in 1 minutes 24 seconds
2019.03.05 15:52:30.618 Statistics      shortest pass 0:00:00.000, longest pass 0:00:00.000, average pass 0:00:00.000
2019.03.05 15:52:30.618 Statistics      local 116736 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)


Лог Агента все объяснил

PQ      0       15:52:19.387            optimize Experts\Tester12.ex5 on FILTER_EURUSD.rann_RannForex,M1 thread finished
KP      0       15:52:24.698    Tester  optimization pass 6120 started (batch of 1024 tasks)
DI      2       15:52:24.778    Tester12 (FILTER_EURUSD.rann_RannForex,M1)      2018.12.01 00:00:00   EX5 loading failed
FD      2       15:52:24.778    Tester  global initialization failed
IO      2       15:52:24.778    Tester  global initialization critical error
RF      3       15:52:24.805    Tester  working time at stop is 0:00:00.029
KM      0       15:52:24.805    Tester  1 of 1024 passes processed (0 successfully finished) in 0:00:00.029
GE      3       15:52:24.806    Tester  1023 tasks rejected


Либо компилятор бажит, либо EX5 не скопировался в Агент. Хотя запись 1/1024 указывает, что одно выполнение было. Тогда не ясно.


ЗЫ Сейчас увидел, что это Release-версия с вставленной панелькой. Так что отбой, баг известный. Ждем ME.

 
fxsaber:

Во время Оптимизации полным перебором столкнулся с

Лог Агента все объяснил

Либо компилятор бажит, либо EX5 не скопировался в Агент. Хотя запись 1/1024 указывает, что одно выполнение было. Тогда не ясно.

Нужны детали:

  1. Код
  2. Настройки тестирования (символ, период и т.д.)
  3. Настройки input параметров при тестировании
1...141516171819202122232425262728...78
Новый комментарий