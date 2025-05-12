Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 50
Скорее интересно обсудить тот или иной компонент.
1. Поздравляю!
Какие особенности транспортировки такого системного блока?
При долгой маскимальной нагрузке возможно ли использовать, как бесшумный радиатор?
точнее как камин :-) он ведь ещё и светит и переливается, что-то там про себя чафкает, хлюпает, тихонько жужжит/посвистывает...разве что искры не пускает :-)
Очевидно, МОщный )
Юра, водяное охлаждение имеет очень много плюсов, но есть и один минус, который может испортить компоненты материнской платы.
Дело в том что охлаждать нужно не только процессор, но и материнскую плату. Простенькие греются слабо и в дополнительном
охлаждении не нуждаются. С навороченными дело обстоит хуже. Короче поначалу контролируй элементы материнки рукой,
допустима температура до 60-70 градусов, но лучше держать в пределах до 40-50 иначе быстро будут подсыхать электролитические конденсаторы и
как следствие выходить из строя. Ремонт материнок в большинстве случаев сложен и недешев, обычно проще купить новую.
Спасибо за отклик, тоже думал над этим , есть водяные радиаторы для SSD и чипсетов.
Спасибо!
озон привезет прямо в пункт выдачи, который расположен в моем доме.
я взял чудовище по круче Вашего (RAM-256Gb (4х64) и т.д. в том же духе, это для сравнения), которое стоит 950к в магазинах РФ
однако, я взял на Алике, за 48к
---
плюсом взял миникомп (в кач-ве сервака) на i7 - для МТ5 за глаза и жрет электричества не много:
https://aliexpress.ru/item/32747926428.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7c984aa6Vu2L0l&sku_id=12000023776103216
----
ahahahaha
тема есс не раскрыта. для сэрвера есть смысол? мнения разошлись.
одно из мнений
интересно ссылку
интересно ссылку
не нашел своей цены
но поищите типа такого
Материнская плата LGA 2066 MSI X299 PRO с комплектом Intel Core i9 10900X Combo DDR4 256 ГБ M.2 майнинговая плата-материнская плата 2066 ATX Настольный Новый | AliExpress
то есть ищите апгрейд набором: плата+проц+память+NVME