Yuriy Zaytsev #:
Скорее интересно обсудить тот или иной компонент.

1. Поздравляю!


Какие особенности транспортировки такого системного блока?

  • Масса.
  • Если положить в автомобиль, то в какое положение ставить, чтобы на яме/кочке внутренние детали не оторвало?
  • Ночью в полной тишине включение и выключение компа уши слышат?
  • Срок службы СЖО?
  • При долгой маскимальной нагрузке возможно ли использовать, как бесшумный радиатор?
 
fxsaber #:
При долгой маскимальной нагрузке возможно ли использовать, как бесшумный радиатор?

точнее как камин :-) он ведь ещё и светит и переливается, что-то там про себя чафкает, хлюпает, тихонько жужжит/посвистывает...разве что искры не пускает :-)

JRandomTrader #:

Очевидно, МОщный )

Для мошного есть другие видеокарты и сервисы. Этот, скорее, для игр и стриминга. Но в игры удобнее играть на приставке, если просто для развлечения.
 
Alexander Sevastyanov #:

Юра, водяное охлаждение имеет очень много плюсов, но есть и один минус, который может испортить компоненты материнской платы.
Дело в том что охлаждать нужно не только процессор, но и материнскую плату. Простенькие греются слабо и в дополнительном 
охлаждении не нуждаются. С навороченными дело обстоит хуже. Короче поначалу контролируй элементы материнки рукой, 
допустима температура до 60-70 градусов, но лучше держать в пределах до 40-50 иначе быстро будут подсыхать электролитические конденсаторы и
как следствие выходить из строя. Ремонт материнок в большинстве случаев сложен и недешев, обычно проще купить новую.

Спасибо за отклик, тоже думал над этим , есть водяные радиаторы для SSD и чипсетов.




 
fxsaber #:

1. Поздравляю!


Какие особенности транспортировки такого системного блока?

  • Масса.
  • Если положить в автомобиль, то в какое положение ставить, чтобы на яме/кочке внутренние детали не оторвало?
  • Ночью в полной тишине включение и выключение компа уши слышат?
  • Срок службы СЖО?
  • При долгой маскимальной нагрузке возможно ли использовать, как бесшумный радиатор?

Спасибо!

озон привезет прямо в пункт выдачи, который расположен в моем доме.

 
тема есс не раскрыта. для сэрвера есть смысол? мнения разошлись.
 
Yuriy Zaytsev #:

Перешагнул 400к
Что поделать ,$  посетил 100, и нет причин для его остановки.
Деньги заработанные на биржевом рынке тратятся более легче, чем при рытьё траншей, укладки асфальта  или при работе в две смены на заводе.

я взял чудовище по круче Вашего (RAM-256Gb (4х64) и т.д. в том же духе, это для сравнения), которое стоит 950к в магазинах РФ

однако, я взял на Алике, за 48к

---

плюсом взял миникомп (в кач-ве сервака) на i7 - для МТ5 за глаза и жрет электричества не много:

https://aliexpress.ru/item/32747926428.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7c984aa6Vu2L0l&amp;sku_id=12000023776103216

----

ahahahaha

G1G2G3 #:
тема есс не раскрыта. для сэрвера есть смысол? мнения разошлись.
  1. В Google не использовали ECC, когда собирали свои серверы в 1999 году.
  2. Большинство ошибок ОЗУ — это ошибки систематические, а не случайные.
  3. Ошибки ОЗУ возникают редко, потому что аппаратное обеспечение улучшилось.
  4. Если бы память ECC имела на самом деле важное значение, то она использовались бы везде, а не только в серверах. Плата за такого рода опциональный материал явно слишком сомнительна.


одно из мнений

 
Renat Akhtyamov #:

я взял чудовище по круче Вашего (RAM-256Gb (4х64) и т.д. в том же духе, это для сравнения), которое стоит 950к в магазинах РФ

однако, я взял на Алике, за 48к


интересно ссылку

 
Yuriy Zaytsev #:


интересно ссылку

не нашел своей цены

но поищите типа такого

Материнская плата LGA 2066 MSI X299 PRO с комплектом Intel Core i9 10900X Combo DDR4 256 ГБ M.2 майнинговая плата-материнская плата 2066 ATX Настольный Новый | AliExpress

то есть ищите апгрейд набором: плата+проц+память+NVME

