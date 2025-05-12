Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 48
Работал лет 10 назад в одной конторе, продавали геймерам старые Xeon 54xx с апгрейда наших серверов сразу с переходниками под обычные матери.
отличное решение, досихпор работаю на L5420 и проблем нет.
решение за 10$ поменять старый Pentium или Core2Duo на сокете 775 на Xeon 54xx. правильное. Производительность на уровне i5, в многопоточности на уровне i7, конечно не последних моделей, но от такого апгрейда прирост в 2-4 раза по скорости. Видео 4к тянет, в игрушки не играю.
перепрошивка BIOS обязательна. проверка "материнки" на совместимость тоже.
Наконец то я прикупил по частям конфигурацию , начинал с выбора чипсета затем материнки , по ресурсам хотелось получить максимально возможные значения и соответвенно по фин возможности.
Стояла так же задача сделать водяное охлаждение с которым ранее не сталкивался, из за непреодолимого желания получить тишину и макимальную эффективность охлаждения.
Пришлось нырнуть в интернет и попытаться погрузится в тему, было весьма интересно. В базе было два варианта брать готовое решение или выбрать кастомный вариант.
После изучения темы выбор пал на кастомный вариант, про минусы и плюсы обоих вариантов можно много обсудать.
Вентиляторы Thermaltake под водяное охлаждени 120 с прорезинеными посадочными местами , что избавит от вибрации, правда откуда вибрация на оборотах 500-700
Достаточно долго выбирал водоблок для процессора
после изучения темы в сторону были откинуты водоблоки с подсветкой и выбор пал на два массивных водяных радиатора
Watercool Heatkiller IV Pro full nickel
ICE-DWB12
парни , которые съели в том деле не одну собаку , посоветовали ICE-DWB12
Выбор межд жескими и мягкими трубками пал на мягкие , проще монтаж, хотя утверждают что трубки со временем мутнеют.
Помпу и радиатор выбрал от фирмы Thermaltake , выбирал опираясь на обзоры, при этом от зубров водяных дел мастеров получил одобрительные [√] .
Надо отметить, не ожидал что смогу быстро найти под водянку все что надо.
Особое удовольсвие было испытано во время выбора корпуса для нового ПК, выбор пал на очень большой корпус, 483х423х752 , теперь будет прекрасная тумбочка возле стола, верхнюю поверность можно попробовать использовать,
но только если на верхнюю часть корпуса не будут установлены вентиляторы.
Выбор монитора был прост, критерии это 4К, просмотр фильмов и игры , разрешение не менее 3840×2160 , диагональ экрана 32 , на маленьком экране торговать и работать сложно.
Что касается SSD , это весьма затратная статья, но выбор пал на топовый быстрый SDD, правда не будет эффекта при работе с большим количеством мелких файлов, зато при работе с большими файлами взлет приличный
, что важно для меня , так как работа с большими базами данных входит в задачу.
---
ASUS Материнская плата ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI, ATX
Процессор Intel Core i9-13900K BOX (без кулера)
Оперативная память Kingston Fury KF560C40BBK1-32GBg 4x32 ГБ (KF560C40BBK2)
Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X [GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 16G]
32" Монитор Philips 329P9H/00
Компьютерный корпус Thermaltake The Tower 900 CA-1H1-00F1WN-00 /Black/Win/SGCC(6019), черный (CA-1H1-00F1WN-00)
---- кастомное водяное охлаждение
Вентилятор Thermaltake SWAFAN 12 RGB 3 Pack (CL-F137-PL12SW-A)
Резервуар с помпой для СЖО Thermaltake Pacific PR12-D5 Plus
Радиатор для СЖО Thermaltake Pacific CL360 Plus RGB Radiator
Радиатор для MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING X
Водоблок для Intel Core i9-13900K BOX , ICE-DWB12
Комплект мягких фитингов для труб Bykski, 90 градусов, заглушка, водяной клапан, фитинг для шланга, трубы OD 13/16/19 мм для водяного охлаждения ПК
---
Для эстетического восприятия немного визуализации компонентов.
И сколько это стоило?
И сколько это стоило?
А рациональность оценивали или это чисто как игрушка - побаловать себя?
А рациональность оценивали или это чисто как игрушка - побаловать себя?
Скорее интересно обсудить тот или иной компонент.
всё что светится должно быть погашено, что жужжит и чафкает заглушено :-)
я-бы в бюджет брал 2 компа -первый на поиграть-посмотреть-кинцо сейчас, а второй с максимальным запасом апгрейда (без водянки, с незаполненными слотами памяти, пустым гнездом под второй проц и так далее)