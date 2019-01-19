Чудо граали... Миф или реальность?! - страница 7

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:

Я бы сказал, что понятие грааль это проста идеал, к которому не следует стремиться. Как только мы начинаем это делать, мы неизбежно попадаем в тупик.

Это ошибочное мнение...

Все очень хорошие изобретения были построены в том случае, если за основу  ( цель )  был взят ИДЕАЛЬНЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Если кто знаком с ТРИЗ ( Теория решения изобретательских задач ), то они этот метод  ( ИКР ) прекрасно знают...

Почитайте - очень советую...

 
khorosh:

Был когда то давно в 70-х годах у вас в Ереване в командировке на заводе, где делали ЭВМ "Наири". Запомнилась там во дворе скульптура - "дырявая женщина". А 9 мая был на центральной площади и наблюдал салют. Вся площадь полностью была заполнена толпой народа и не сгоревшие остатки от салюта сыпались на головы людей. У вас все очень любят кофе. И я в качестве сувенира в память о Ереване купил ручную мельницу для кофе из нержавейки.

Что касается сказки, да согласен. Вот в выходные сделал очередной свой советник, - это не советник, это просто сказка.)  Шучу, конечно, есть ещё над чем работать(маловато сделок и из-за этого не достаточно высокая прибыльность) и процесс этот бесконечный.

Тест с (01.05.2018-21.12.2018) GBPJPY. Оптимизатором не пользовался. Параметры были определены в процессе визуального тестирования.


Ничего себе маловато сделок! ))) Если бы столько сделок было за 10 лет, а не за полгода, то да...

Сделок более чем. Вот период тестирования не то чтобы маловат. Он мизерный.

 
Renat Akhtyamov:

для каждого понимание грааля свое (% доходности)

но мысли сходятся у всех практически в одном

(1)  грааль - это профитная ТС

(1) так может просто  так и говорить  профитная ТС (а дальше обсуждать  конкретные свойства этой ТС и способы ее применения и улучшения),  а  то от  этих  многих десятков расплывчатых Граальных тем, что открылись в последнее время и беспредметны, уже тошнить начинает.

 
Boris Gulikov:

Ничего себе маловато сделок! ))) Если бы столько сделок было за 10 лет, а не за полгода, то да...

Сделок более чем. Вот период тестирования не то чтобы маловат. Он мизерный.

Я просто сравнил с предыдущим моим советником. У него в среднем за месяц 38.7 сделок, а у последнего 22 с небольшим. Правда зато у последнего МО больше.

 
khorosh:

Я просто сравнил с предыдущим моим советником. У него в среднем за месяц 38.7 сделок, а у последнего 22 с небольшим. Правда зато у последнего МО больше.

А что получается за год, два, три, пять, десять лет?

И Илан может за 7 месяцев показать хорошие результаты, если попадёт в хороший для себя участок.

 
khorosh:

Я просто сравнил с предыдущим моим советником. У него в среднем за месяц 38.7 сделок, а у последнего 22 с небольшим. Правда зато у последнего МО больше.

Вообще то я тестирую на интервале 1 год или немного больше. Просто последний эксперт я ещё не закончил, только алгоритм отладил, не дошли ещё руки до тестирования на более длительном периоде. В тестирование на слишком длительном интервале не вижу смысла. Раньше добивался стабильной работы на длительных интервалах. Но лет 5 назад один мой советник, который успешно тестировался на интервале  10 лет, начал сливать после 1.5 лет работы на реале. После этого разуверился в смысле тестирования на длительных интервалах. Так как это не даёт каких то особых гарантий устойчивой работы на сравнимых временных периодах на реале.

 
Boris Gulikov:

И Илан может за 7 месяцев показать хорошие результаты, если попадёт в хороший для себя участок.

В участке кто хочешь покажет хорошие результаты :)

 
khorosh:

Вообще то я тестирую на интервале 1 год или немного больше.

Мое мнение : оптимальный период для тестирования - 2 года.  Причина: форс-мажор на рынке - обычно 1раз в год, поэтому период тестирования должен включать в себе 2 форс-мажора..., чтобы иметь дублирование прохождения форс-мажора.

 
Boris Gulikov:

А что получается за год, два, три, пять, десять лет?

И Илан может за 7 месяцев показать хорошие результаты, если попадёт в хороший для себя участок.

Вот предыдущая моя разработка тест за 13 мес. EURJPY

Месяц назад поставил на реал, пока полёт нормальный. У меня стоп довольно большой(аварийный), порядка, обычно = максимальная просадка, показанная при тестировании + 20%. Если срабатывает стоп, то работу останавливаю, выясняю причину и дорабатываю алгоритм или корректирую параметры, чтобы в тестере этот участок тестировался нормально.

 
khorosh:

Вот предыдущая моя разработка тест за 13 мес. EURJPY

Месяц назад поставил на реал, пока полёт нормальный. У меня стоп довольно большой(аварийный), порядка, обычно = максимальная просадка, показанная при тестировании + 20%. Если срабатывает стоп, то работу останавливаю, выясняю причину и дорабатываю алгоритм или корректирую параметры, чтобы в тестере этот участок тестировался нормально.

Иногда, когда есть время и сижу у компа вместо стопа локирую совокупную позицию. А потом при благоприятном стечении обстоятельств разруливаю ситуацию вручную. Несколько раз делал такое удачно. 

123456789101112
Новый комментарий