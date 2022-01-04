криптовалюта
Всем привет, решил здесь создать тему о крипте . пользуясь случаем скажу сразу, что нужен торговый робот для торговли на криптобиржах, имею огромный опыт и реально прибыльную универсальную торговую систему которая работает как на форексе так и на любой торговой площадке с любыми торговыми инструментами, есть статистика по форексу 99 процентов из всех сделок в плюсе (1 процент неудач происходит по техническим причинам которые не зависят от трейдера ) (пишите в личку дам ссылку) есть так же счет на киптобирже с доходом более 100 процентов в год. теперь к делу - вопрос 1 - как можно замониторить счет (криптосчет) и видеть его статистику и гафик торгов (так же как и для форекс счета). 2 вопрос - реально ли подключить терминал МТ4 или МТ5 с роботом по API ключам к криптобиржам. Цель этой ветки форума 1-создать торгового робота для торговли на криптобиржах в обмен на торговую стратегию. задача не будет сложной, т.к. уже есть рабочий торговый робот для форекса, заказывал его здесь (фриланс) техзадание тоже есть. робот очень простой ему ничего считать и анализировать ненужно, все данные где купить-продать и сколько купить-продать задает пользователь. В общем собираю команду для реализации данного проекта... более того за помощь в реализации торгового робота для криптобирж я готов заплатить (здесь в местном MQL фрилансе) ...
- Цена исполнения выше максимума свечи
- Напишу советник бесплатно
- В чём смысл продажи торговых роботов?
ну как всегда будет вот это -
Особенно позабавило 99% сделок в плюсе..... :-)
Mihail Marchukajtes:может это и забавно, но факт есть факт... почти 10 лет занимаюсь спикуляцией, из этих 10 лет торговой жизни первые 3 года сливал депозит под чистую, потом разработал свою систему ушло еще 2 года, потом примерно 3 года тестил свою систему... а теперь у меня нет убточных сделок вообще, т.к. мне нет разницы куда идет тренд в вверх или в низ, в любом случае я заработаю. каждая сделка несет примерно 1-3 процента прибыли зависит от волатильности торговой пары. в настоящий момент на форексе не торгую, в основном на криптобиржах работаю...
Особенно позабавило 99% сделок в плюсе..... :-)
Особенно позабавило 99% сделок в плюсе..... :-)
Roman Pomoynitskiy:я сюда статистику счета реального по форексу пытался скинуть там 99 проц всех сделок прибльне... модератор зарубил ее... могу Вам в личку скинуть если надо
может это и забавно, но факт есть факт... почти 10 лет занимаюсь спикуляцией, из этих 10 лет торговой жизни первые 3 года сливал депозит под чистую, потом разработал свою систему ушло еще 2 года, потом примерно 3 года тестил свою систему... а теперь у меня нет убточных сделок вообще, т.к. мне нет разницы куда идет тренд в вверх или в низ, в любом случае я заработаю. каждая сделка несет примерно 1-3 процента прибыли зависит от волатильности торговой пары. в настоящий момент на форексе не торгую, в основном на криптобиржах работаю...
может это и забавно, но факт есть факт... почти 10 лет занимаюсь спикуляцией, из этих 10 лет торговой жизни первые 3 года сливал депозит под чистую, потом разработал свою систему ушло еще 2 года, потом примерно 3 года тестил свою систему... а теперь у меня нет убточных сделок вообще, т.к. мне нет разницы куда идет тренд в вверх или в низ, в любом случае я заработаю. каждая сделка несет примерно 1-3 процента прибыли зависит от волатильности торговой пары. в настоящий момент на форексе не торгую, в основном на криптобиржах работаю...
Roman Pomoynitskiy:
я сюда статистику счета реального по форексу пытался скинуть там 99 проц всех сделок прибльне... модератор зарубил ее... могу Вам в личку скинуть если надо
я сюда статистику счета реального по форексу пытался скинуть там 99 проц всех сделок прибльне... модератор зарубил ее... могу Вам в личку скинуть если надо
и я хочу посмотреть !
Roman Pomoynitskiy:
я сюда статистику счета реального по форексу пытался скинуть там 99 проц всех сделок прибльне... модератор зарубил ее... могу Вам в личку скинуть если надо
я сюда статистику счета реального по форексу пытался скинуть там 99 проц всех сделок прибльне... модератор зарубил ее... могу Вам в личку скинуть если надо
Если есть стратегия, закодите её на фрилансе, нет смысла это обсуждать.
VVT:есть смысл разобраться с таким вопросом - как можно замониторить счет (криптосчет на криптобиржах) и видеть его статистику и график торгов (так же как и для форекс счета), тогда будет видно общую картину торгов. для форекса все это есть и это круто, а вот для крипты практически ничего подобного я не видел... может искал не там где надо... может кто из Вас уважаемых сотворит подобное
Если есть стратегия, закодите её на фрилансе, нет смысла это обсуждать.
Roman Pomoynitskiy:Поищите во Фрилансе, там есть заявки на привязку к криптобиржам либо терминала, либо получения данных и торговли в сторонних приложениях. По названия бирж искать. btc bitkoin
есть смысл разобраться с таким вопросом - как можно замониторить счет (криптосчет на криптобиржах) и видеть его статистику и график торгов (так же как и для форекс счета), тогда будет видно общую картину торгов. для форекса все это есть и это круто, а вот для крипты практически ничего подобного я не видел... может искал не там где надо... может кто из Вас уважаемых сотворит подобное
есть смысл разобраться с таким вопросом - как можно замониторить счет (криптосчет на криптобиржах) и видеть его статистику и график торгов (так же как и для форекс счета), тогда будет видно общую картину торгов. для форекса все это есть и это круто, а вот для крипты практически ничего подобного я не видел... может искал не там где надо... может кто из Вас уважаемых сотворит подобное
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