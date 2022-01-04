криптовалюта

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Всем привет, решил здесь создать тему о крипте . пользуясь случаем скажу сразу, что нужен торговый робот для торговли на криптобиржах, имею огромный опыт и реально прибыльную универсальную торговую систему которая работает как на форексе так и на любой торговой площадке с любыми торговыми инструментами, есть статистика по форексу 99 процентов из всех сделок в плюсе (1 процент неудач происходит по техническим причинам которые  не зависят от трейдера )  (пишите в личку дам ссылку) есть так же счет на киптобирже с доходом более 100 процентов в год. теперь к делу - вопрос 1 - как можно замониторить счет (криптосчет) и видеть его статистику и гафик торгов (так же как и для форекс счета). 2 вопрос - реально ли подключить терминал МТ4 или МТ5 с роботом по API ключам к криптобиржам. Цель этой ветки форума 1-создать торгового робота для торговли на криптобиржах в обмен на торговую стратегию. задача не будет сложной, т.к. уже есть рабочий торговый робот для форекса, заказывал его здесь (фриланс) техзадание тоже есть. робот очень простой ему ничего считать и анализировать ненужно, все данные где купить-продать и сколько купить-продать задает пользователь. В общем собираю команду для реализации данного проекта... более того за помощь в реализации торгового робота для криптобирж я готов заплатить (здесь в местном MQL фрилансе) ...
 

ну как всегда будет вот это - 


 
Особенно позабавило 99% сделок в плюсе..... :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Особенно позабавило 99% сделок в плюсе..... :-)
может это и забавно, но факт есть факт... почти 10 лет занимаюсь спикуляцией, из этих 10 лет торговой жизни первые 3 года сливал депозит под чистую, потом разработал свою систему ушло еще 2 года, потом примерно 3 года тестил свою систему... а теперь у меня нет убточных сделок вообще, т.к. мне нет разницы куда идет тренд в вверх или в низ, в любом случае я заработаю. каждая сделка несет примерно 1-3 процента прибыли зависит от волатильности торговой пары. в настоящий момент на форексе не торгую, в основном на криптобиржах работаю...
 
Roman Pomoynitskiy:
может это и забавно, но факт есть факт... почти 10 лет занимаюсь спикуляцией, из этих 10 лет торговой жизни первые 3 года сливал депозит под чистую, потом разработал свою систему ушло еще 2 года, потом примерно 3 года тестил свою систему... а теперь у меня нет убточных сделок вообще, т.к. мне нет разницы куда идет тренд в вверх или в низ, в любом случае я заработаю. каждая сделка несет примерно 1-3 процента прибыли зависит от волатильности торговой пары. в настоящий момент на форексе не торгую, в основном на криптобиржах работаю...
я сюда статистику счета реального по форексу пытался скинуть там 99 проц всех сделок прибльне... модератор зарубил ее... могу Вам в личку скинуть если надо
 
Roman Pomoynitskiy:
я сюда статистику счета реального по форексу пытался скинуть там 99 проц всех сделок прибльне... модератор зарубил ее... могу Вам в личку скинуть если надо

и я хочу посмотреть ! 

 
Roman Pomoynitskiy:
я сюда статистику счета реального по форексу пытался скинуть там 99 проц всех сделок прибльне... модератор зарубил ее... могу Вам в личку скинуть если надо

Если есть стратегия, закодите её на фрилансе, нет смысла это обсуждать.

 
VVT:

Если есть стратегия, закодите её на фрилансе, нет смысла это обсуждать.

есть смысл разобраться с таким вопросом - как можно замониторить счет (криптосчет на криптобиржах) и видеть его статистику и график торгов (так же как и для форекс счета), тогда будет видно общую картину торгов. для форекса все это есть и это круто, а вот для крипты практически ничего подобного я не видел... может искал не там где надо... может кто из Вас уважаемых сотворит подобное
 
Roman Pomoynitskiy:
есть смысл разобраться с таким вопросом - как можно замониторить счет (криптосчет на криптобиржах) и видеть его статистику и график торгов (так же как и для форекс счета), тогда будет видно общую картину торгов. для форекса все это есть и это круто, а вот для крипты практически ничего подобного я не видел... может искал не там где надо... может кто из Вас уважаемых сотворит подобное
Поищите во Фрилансе, там есть заявки на привязку к криптобиржам либо терминала, либо получения данных и торговли в сторонних приложениях. По названия бирж искать. btc bitkoin
 

Привет!  можно торговать на МТ4, на любом брокере есть криптовалюты. Хотя, комиссия большая.

Но можно заработать на ужин.


трудно, но можно.
 
Alexander Ivanov #:

Привет!  можно торговать на МТ4, на любом брокере есть криптовалюты. Хотя, комиссия большая.

Но можно заработать на ужин.


трудно, но можно.
а смысл работать через посредника и кормить его если можно напрямую на бирже работать? 
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