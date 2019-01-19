Чудо граали... Миф или реальность?! - страница 10
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Это не Грааль!
Важно знать когда выйти с рынка, а не когда в него войти, вот это Грааль!
Пожалуй, здесь всё сформулировано не в бровь, а в глаз. Без лишних слов и очень конкретно.
Это не Грааль!
Важно знать когда выйти с рынка, а не когда в него войти, вот это Грааль!
На самом деле, вход и выход - два независимых, но ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ алгоритма, и объединение их ОБЯЗАТЕЛЬНО в ОДНОЙ стратегии... Они могут частично пересекаться, но не всегда...
Правильный выход не может исправить тупой вход в позицию.
Пожалуй, здесь всё сформулировано не в бровь, а в глаз. Без лишних слов и очень конкретно.
я бы объединил подходы надо знать как войти Бай или Сел и когда выйти..это супер Грааль
На самом деле, вход и выход - два независимых, но ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ алгоритма, и объединение их ОБЯЗАТЕЛЬНО в ОДНОЙ стратегии... Они могут частично пересекаться, но не всегда...
Правильный выход не может исправить тупой вход в позицию.
Как ни странно - но может.
Я уже не раз говорил - если у нас символ в тренде в течении месяца (скажем, 2014 год, евродоллар), или хотя бы просто склонен к трендам - то выставляем ТП в дневной диапазон, а СЛ - треть дневного диапазона, кидаем монетку, и входим, куда она укажет, после закрытия позиции - опять входим, опять по монетке - и мы будем в выигрыше.
Либо наоборот - если у нас жестокий флет - ни туда, ни сюда, в течении месяца и более, или символ просто склонен к флету - наоборот, выставляем ТП в треть дневного диапазона, а СЛ - в дневной диапазон, и снова входим по монетке - и мы опять будем в выигрыше. В этом случае есть и вобще бомба-сопровождение - "обратный трейлинг" (трейлинг ТП). После входа - не ставим СЛ, выставляем ТП, и с каждым баром подвигаем ТП к текущей цене. Пока флет - будут забираться самые пики цены.
Как раз на личном опыте я убедился, что сопровождение - это более важная часть ТС, чем входы. Именно поэтому у меня в Лиге ТС как раз тупейшие входы трех видов:
И эти тупейшие входы вполне себе работают, несмотря на их простоту.
Как ни странно - но может.
И эти тупейшие входы вполне себе работают, несмотря на их простоту.
Если бы это действительно работало, то статистика не была бы такой удручающей ( 5% -- 95% )...
На самом деле, вход и выход - два независимых, но ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ алгоритма, и объединение их ОБЯЗАТЕЛЬНО в ОДНОЙ стратегии... Они могут частично пересекаться, но не всегда...
Правильный выход не может исправить тупой вход в позицию.
Не бывает тупых входов, если торговать по системе.
Так-как это рынок, то мы торгуем вероятностями, мы же не говорим, что актив пойдёт вверх/вниз, мы говорим что с бОльшей вероятностью он может пойти.
При торговле вероятностями по системе на и важен сам выход, а вход у нас уже есть.
Стоп-аут не бывает до входа в рынок, он наступает только когда не вовремя ушёл с рынка. Поэтому и важен именно сам выход.
Вот мой очень хороший вход, всё сделано по системе, и очень удачный выход, так-как рынок расти не захотел, но вероятность роста была:
Стоп получился 9п, а вот если выйти не правильно, то можно или ждать стоп-аут, или пересиживать пол-года. На сегодня уже имел-бы 50п убытка, если-бы не вовремя ушёл, при этом вошёл удачно и по системе
Если бы это действительно работало, то статистика не была бы такой удручающей ( 5% -- 95% )...
Так ведь она потому и удручающая, что флетовое сопровождение применяем на тренде, и наоборот !
Вон, берем то самое "граальное" флетовое сопровождение - обратный трейлинг ! Пока флет - это просто бомба, берущая постоянно "пики" цены.
Но если взять это сопровождение на трендовом инструменте - это гарантированный слив ! Даже при самых замечательных входах ! Сам посуди, допустим, ты берешь входы, которые в 99% указывают верное направление хода цены (согласись, это "Граальные" входы). Значит, при нашем обратном трейлинге - в 99 случаев ты будешь брать профит, но из-за флетового сопровождения - совсем по чуть-чуть. А рано или поздно придет тот самый один "пропущенный тренд". И ты потеряешь все, что заработал. Поскольку ты будешь двигать ТП к текущей цене, а цена будет от тебя "убегать" (напомню, мы пропустили тренд).
Никакие, самые замечательные входы не спасут не соответствующее рынку сопровождение. А вот хорошее, соответствующее рынку сопровождение - спасает даже входы "по монетке".
"Удручающая статистика" же показывает, что сопровождение народ часто применяет совершенно неправильно, и не к месту. Скажем, у форумчан весьма популярен трейлинг. А моя Лига ТС показывает, что трейлинг - работает крайне плохо. Это отличное трендовое сопровождение, но на форексе давно уже никаких трендов и близко нет. Поэтму трейлинг - никак не позволяет получить много прибыли.
Как ни странно - но может.
Я уже не раз говорил - если у нас символ в тренде в течении месяца (скажем, 2014 год, евродоллар), или хотя бы просто склонен к трендам - то выставляем ТП в дневной диапазон, а СЛ - треть дневного диапазона, кидаем монетку, и входим, куда она укажет, после закрытия позиции - опять входим, опять по монетке - и мы будем в выигрыше.
Либо наоборот - если у нас жестокий флет - ни туда, ни сюда, в течении месяца и более, или символ просто склонен к флету - наоборот, выставляем ТП в треть дневного диапазона, а СЛ - в дневной диапазон, и снова входим по монетке - и мы опять будем в выигрыше. В этом случае есть и вобще бомба-сопровождение - "обратный трейлинг" (трейлинг ТП). После входа - не ставим СЛ, выставляем ТП, и с каждым баром подвигаем ТП к текущей цене. Пока флет - будут забираться самые пики цены.
Как раз на личном опыте я убедился, что сопровождение - это более важная часть ТС, чем входы. Именно поэтому у меня в Лиге ТС как раз тупейшие входы трех видов:
И эти тупейшие входы вполне себе работают, несмотря на их простоту.
Я не совсем понял, зачем кидать монетку, если есть тренд ? Просто входим по тренду, желательно от отката..
Я совсем понял, зачем кидать монетку, если есть тренд ? Просто входим по тренду, желательно от отката..
Иногда можно торговать откаты, а можно и развороты. Тренд имеет свойство разворачиваться)
Это такая-же сделка как и предыдущая, тоже по системе, и выход по системе как в предыдущем случае, только там был минус по входу, а здесь плюс, но обе сделки просто отличные
Чем ТС не граальная?P.S. Стоп стоял всё тот-же ~7п
Я не совсем понял, зачем кидать монетку, если есть тренд ? Просто входим по тренду, желательно от отката..
Монетка кидается для "тупости" входов.
Если мы "просто входим по тренду" - это уже "умный вход".
Наша же задача - установить приоритет важности - входы или сопровождение. Поэтому надо сравнивать "тупые" входы (не соответствующие ходу цены), и "тупое" сопровождение (то есть, не соответствующее рынку). И по моему опыту - всегда выходит, что сопровождение - важнее входов.