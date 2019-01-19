Чудо граали... Миф или реальность?! - страница 9
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Это им (Соросам и Баффетам) в отместку за Россию-матушку!
что баффет сделал твоей россии?)))
а что Россия сделала баффетам? - почему они не любят Россию?)))
ЗЫ.. реальность, реальность.
а что Россия сделала баффетам? - почему они не любят Россию?)))
ЗЫ.. реальность, реальность.
А "Баффеты-Соросы" никого/ничего не любят ;-) что в прочем очевидно.
Они входят в рынок за деньгами. Но знают где оные брать из рынка.
И тратят деньги в меру своей сущности.
Разница между "нами и ими" - небольшая. В одной из трёх предыдущих строк
что баффет сделал твоей россии?)))
Россия - с большой буквы.
Судя по твоему профилю - ты ссышь даже назвать свою страну...
Чтобы сделать грааль нужно решить 4 задачи:
1. Определить направление тренда.
2. Определить точку входа в направлении тренда.
3. Избежать открытие в самом конце тренда.
4. Вовремя выйти из рынка.
Остальное дело техники. Я для себя эти задачи решил. А вы думайте.) Если не решите хотя бы одну из перечисленных задач грааля не получится.
Приветствую профессоров!
Неужели создан грааль?
Неужели создан грааль?
Да, ГРААЛЬ создан и уже давно, называется высоко частотная торговля... Переплюнуть ее не получится обычными методами.
Да, ГРААЛЬ создан и уже давно, называется высоко частотная торговля... Переплюнуть ее не получится обычными методами.
не только переплюнуть, но и залезть туда не так-то просто.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать определение грааля. К сожалению единого мнения по этому определению нет. Некоторые считают грааль должен все сделки всегда закрывать только в прибыль. И это вряд ли достижимо. К тому же никто не может гарантировать, что советник, который посчитали, что это грааль никогда не сольётся. Так что понятие грааль это проста идеал, к которому следует стремиться.
давайте мне свой советник я протестю и скажу грааль или не грааль что вам мучится терзания по ночам?
То есть, Вы уже создали Грааль?
в принципе одну задачу... куда открывать в сел или в бай.. Грааль это просто..
в принципе одну задачу... куда открывать в сел или в бай.. Грааль это просто..
Это не Грааль!
Важно знать когда выйти с рынка, а не когда в него войти, вот это Грааль!