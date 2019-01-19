Чудо граали... Миф или реальность?! - страница 9

Новый комментарий
 
aleger:

Это им (Соросам и Баффетам) в отместку за Россию-матушку!  

что баффет сделал твоей россии?)))
 
multiplicator:
что баффет сделал твоей россии?)))

а что Россия сделала баффетам? - почему они не любят Россию?)))


ЗЫ.. реальность, реальность.

 
Andrey Dik:

а что Россия сделала баффетам? - почему они не любят Россию?)))


ЗЫ.. реальность, реальность.

А "Баффеты-Соросы" никого/ничего не любят ;-)  что в прочем очевидно.  

Они входят в рынок за деньгами. Но знают где оные брать из рынка.

И тратят деньги в меру своей сущности.

Разница между "нами и ими" - небольшая. В одной из трёх предыдущих строк


 
multiplicator:
что баффет сделал твоей россии?)))

Россия - с большой буквы.

Судя по твоему профилю - ты ссышь даже назвать свою страну...

 
khorosh:

Чтобы сделать грааль нужно решить 4 задачи:

1. Определить направление тренда.

2. Определить точку входа в направлении тренда.

3. Избежать открытие в самом конце тренда.

4. Вовремя выйти из рынка.

Остальное дело техники. Я для себя эти задачи решил. А вы думайте.) Если не решите хотя бы одну из перечисленных задач грааля не получится.

Приветствую профессоров!

Неужели создан грааль?

 
Alexander Ivanov:


Неужели создан грааль?

Да, ГРААЛЬ создан и уже давно, называется высоко частотная торговля...  Переплюнуть ее не получится обычными методами. 

 
Serqey Nikitin:

Да, ГРААЛЬ создан и уже давно, называется высоко частотная торговля...  Переплюнуть ее не получится обычными методами. 

не только переплюнуть, но и залезть туда не так-то просто.

 
khorosh:

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать определение грааля. К сожалению единого мнения по этому определению нет. Некоторые считают грааль должен все сделки всегда закрывать только в прибыль. И это вряд ли достижимо. К тому же никто не может гарантировать, что советник, который посчитали, что это грааль никогда не сольётся. Так что понятие грааль это проста идеал, к которому следует стремиться. 

давайте мне свой советник я протестю и скажу грааль или не грааль что вам мучится терзания по ночам?

 
Lenar Timergalin:

То есть, Вы уже создали  Грааль?

в принципе одну задачу... куда открывать в сел или в бай..  Грааль это просто..

 
ostamail:

в принципе одну задачу... куда открывать в сел или в бай..  Грааль это просто..

Это не Грааль!

Важно знать когда выйти с рынка, а не когда в него войти, вот это Грааль!


123456789101112
Новый комментарий