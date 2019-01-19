Чудо граали... Миф или реальность?! - страница 6
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Третий пункт. (Как вариант решения от меня, я именно это использую в своем личном Граале,
Для Вас грааль это сколько % в месяц?
Покажите график доходности без чисел и время жизни депо ?
Я боюсь, что тут забанят за рекламу, поэтому если только в личку.
Я боюсь, что тут забанят за рекламу, поэтому если только в личку.
го-носкальпер? не интересно
го-носкальпер? не интересно
откуда такой вывод?
откуда такой вывод?
это вопрос,
посмотрел ваш продукт, с 2000 на 110$) 95% скидка)) чудной грааль
Картинка, ко второму пункту. Я вхожу в точке "1", рассчитываемой заранее (графика), с очень коротким стопом.
Можно входить и в точке "2". Стоп в этом варианте чуть выше уже сформированной точки "1". Точку "2" рассчитать намного проще, но и потенциальная прибыль меньше, а стоп - больше
К выходу начинаем готовится после пробития пика. Следующий откат в тренде (тем более возможный разворот), это уже без нас, свою прибыль отдавать рынку ни к чему. (п.4 Вовремя выходить) Что происходит с ценой после входа, между пиком и стопом, волновать не должно, пусть болтается как хочет.
Ваши перечисленные пункты никак не возможно определить, даже теоретически, тем более с применением робота.
Всё это сказки.
Был когда то давно в 70-х годах у вас в Ереване в командировке на заводе, где делали ЭВМ "Наири". Запомнилась там во дворе скульптура - "дырявая женщина". А 9 мая был на центральной площади и наблюдал салют. Вся площадь полностью была заполнена толпой народа и не сгоревшие остатки от салюта сыпались на головы людей. У вас все очень любят кофе. И я в качестве сувенира в память о Ереване купил ручную мельницу для кофе из нержавейки.
Что касается сказки, да согласен. Вот в выходные сделал очередной свой советник, - это не советник, это просто сказка.) Шучу, конечно, есть ещё над чем работать(маловато сделок и из-за этого не достаточно высокая прибыльность) и процесс этот бесконечный.
Тест с (01.05.2018-21.12.2018) GBPJPY. Оптимизатором не пользовался. Параметры были определены в процессе визуального тестирования.
То есть, Вы уже создали Грааль?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать определение грааля. К сожалению единого мнения по этому определению нет. Некоторые считают грааль должен все сделки всегда закрывать только в прибыль. И это вряд ли достижимо. К тому же никто не может гарантировать, что советник, который посчитали, что это грааль никогда не сольётся. Так что понятие грааль это проста идеал, к которому следует стремиться.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать определение грааля. К сожалению единого мнения по этому определению нет. Некоторые считают грааль должен все сделки всегда закрывать только в прибыль. И это вряд ли достижимо. К тому же никто не может гарантировать, что советник, который посчитали, что это грааль никогда не сольётся. Так что понятие грааль это проста идеал, к которому следует стремиться.
Я бы сказал, что понятие грааль это проста идеал, к которому не следует стремиться. Как только мы начинаем это делать, мы неизбежно попадаем в тупик.
Я бы сказал, что понятие грааль это проста идеал, к которому не следует стремиться. Как только мы начинаем это делать, мы неизбежно попадаем в тупик.
для каждого понимание грааля свое (% доходности)
но мысли сходятся у всех практически в одном
грааль - это профитная ТС