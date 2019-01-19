Чудо граали... Миф или реальность?! - страница 6

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Wizard2018:

Третий пункт.    (Как вариант решения от меня, я именно это использую в своем личном Граале,

Для Вас грааль это сколько % в месяц?

 
Victor Ziborov:

Покажите график доходности без чисел и время жизни депо ?

Я боюсь, что тут забанят за рекламу, поэтому если только в личку.

 
Maxim Romanov:

Я боюсь, что тут забанят за рекламу, поэтому если только в личку.

го-носкальпер? не интересно

 
Fast528:

го-носкальпер? не интересно

откуда такой вывод?

 
Maxim Romanov:

откуда такой вывод?

это вопрос,

посмотрел ваш продукт, с 2000 на 110$) 95% скидка)) чудной грааль

 

Картинка, ко второму пункту.   Я вхожу в точке "1", рассчитываемой заранее (графика), с очень коротким стопом.  

Можно входить  и  в точке "2".    Стоп в этом варианте  чуть выше уже сформированной точки "1".    Точку "2"  рассчитать намного проще, но и потенциальная прибыль меньше, а стоп  - больше

К выходу начинаем  готовится  после пробития пика.  Следующий откат в тренде (тем более возможный разворот), это уже без нас, свою  прибыль отдавать  рынку ни к чему. (п.4 Вовремя выходить)  Что происходит с ценой после входа, между пиком и стопом,  волновать не должно, пусть болтается как хочет.

 
Petros Shatakhtsyan:

Ваши перечисленные пункты никак не возможно определить, даже теоретически, тем более с применением робота.

Всё это сказки.

Был когда то давно в 70-х годах у вас в Ереване в командировке на заводе, где делали ЭВМ "Наири". Запомнилась там во дворе скульптура - "дырявая женщина". А 9 мая был на центральной площади и наблюдал салют. Вся площадь полностью была заполнена толпой народа и не сгоревшие остатки от салюта сыпались на головы людей. У вас все очень любят кофе. И я в качестве сувенира в память о Ереване купил ручную мельницу для кофе из нержавейки.

Что касается сказки, да согласен. Вот в выходные сделал очередной свой советник, - это не советник, это просто сказка.)  Шучу, конечно, есть ещё над чем работать(маловато сделок и из-за этого не достаточно высокая прибыльность) и процесс этот бесконечный.

Тест с (01.05.2018-21.12.2018) GBPJPY. Оптимизатором не пользовался. Параметры были определены в процессе визуального тестирования.


 
Lenar Timergalin:

То есть, Вы уже создали  Грааль?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать определение грааля. К сожалению единого мнения по этому определению нет. Некоторые считают грааль должен все сделки всегда закрывать только в прибыль. И это вряд ли достижимо. К тому же никто не может гарантировать, что советник, который посчитали, что это грааль никогда не сольётся. Так что понятие грааль это проста идеал, к которому следует стремиться. 

 
khorosh:

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать определение грааля. К сожалению единого мнения по этому определению нет. Некоторые считают грааль должен все сделки всегда закрывать только в прибыль. И это вряд ли достижимо. К тому же никто не может гарантировать, что советник, который посчитали, что это грааль никогда не сольётся. Так что понятие грааль это проста идеал, к которому следует стремиться. 

Я бы сказал, что понятие грааль это проста идеал, к которому не следует стремиться. Как только мы начинаем это делать, мы неизбежно попадаем в тупик.

 
Yuriy Asaulenko:

Я бы сказал, что понятие грааль это проста идеал, к которому не следует стремиться. Как только мы начинаем это делать, мы неизбежно попадаем в тупик.

для каждого понимание грааля свое (% доходности)

но мысли сходятся у всех практически в одном

грааль - это профитная ТС

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