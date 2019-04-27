Мой подход. Ядро - Движок. - страница 132

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Реter Konow:

Да, выглядит круто. Но это еще не конструктор. Тут до конструктора далековато... 

и за всех все знает)))

 

Вот собственно, что происходит с таблицей, если в нее вставить названия других элементов.

GROUP,"Orders table", IS_TABLE,  

__,     T_HEADER, "#",W,20,_,H,30, C_HEADER, "Order",     C_HEADER, "Opening Time",W,90, C_HEADER, "Type", W,90,  C_HEADER, "Volume", W,90,  C_HEADER, "Symbol", W,90, 
                               C_HEADER, "Price",       W,90,    
                               C_HEADER, "Comission",   W,90, C_HEADER, "Swap", W,90,  C_HEADER, "PnL",    W,90,  C_HEADER, "Close",  W,40,

__,     R_HEADER,"1", CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A,     
__,     R_HEADER,"2",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"3",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"4",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"5",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"6",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"7",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"8",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"9",CELL, A,   C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"10",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"11",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"12",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"13",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"14",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"15",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"16",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"17",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"18",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"19",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"20",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
__,     R_HEADER,"21",CELL, A,  C_LIST, A,  H_SLIDER, A,   CHECKBOX, A,  P_BAR, A,   S_EDIT, A, CELL, A, R_BUTTON, A, CELL, A,  I_BUTTON, A, 
 
END_GROUP,
//------------------------------------


 

Мягко так, медленно и незаметно адекватность уезжает далеко-далеко за горизонт. Вот это вот фиговину с ограничением в 21 колонку, вообще бы не стоило показывать. Даже зная, что результат получится с таким вот ограничением, вообще бы даже и не стоило подходить к разработке, поскольку результат только для ветки юмора или анналов месяца.

Но при это товарищ еще умудряется встать в позу, что у него все мега-круто, а у всех остальных полный отстой.

 

В теории, если включить это свойство i, IS_DINAMIC

то эта таблица должна стать динамичной и нормально заработать со всеми ее элементами. Я еще не проверял. Самому любопытно...

 
Реter Konow:

В теории, если включить это свойство i, IS_DINAMIC

то эта таблица должна стать динамичной и нормально заработать со всеми ее элементами. Я еще не проверял. Самому любопытно...

это уже из разряда экспериментального программирования :-) пишется ядро-движок и затем методом тыка выясняются свойства и опции
 
Реter Konow:

Cледующая динамичная таблица будет еще интереснее. В ячейках будут поля ввода, вып.списки, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары, поля ввода с кнопками +/-.

Самое сложное заключается именно в динамичности такой таблицы. Ведь обращение к элементам и получение их значений не привязано к конкретным параметрам, а зависит от маджика ряда.

Nikolai Semko:
Вот именно поэтому я и хотел, чтобы ты сделал все сам, а не давать готовых решений, которые что о стенку горохом.
А представляешь, Петр, есть еще такая фича, как указатель на функцию, благодаря которой можно организовывать вызовы функций, просто беря эти указатели из массива таких указателей. Думаю, в твоей задачи тебе это бы очень пригодилось. Только вот беда - снова с классами нужно связываться. 

5 дней назад говорил об этом.
Эх, снова остался не услышанным...

 
Maxim Kuznetsov:
это уже из разряда экспериментального программирования :-) пишется ядро-движок и затем методом тыка выясняются свойства и опции

хм, не ожидал, но гуглится " Экспериментальное программирование ":

Дарвиновское программирование/Экспериментальное программирование

Изменение кода(как правило, случайное) без понимания смысла изменений, пока он не заработает. Например, замена инкремента на декремент.

по сабжу https://habr.com/company/mailru/blog/191998/

 
Nikolai Semko:

5 дней назад говорил об этом.
Эх, снова остался не услышанным...

Зато пригодились твои Юнионы. Я перешел на связь через ресурсы.)) (хотя и МТ-объекты можно было использовать, но все таки решил что ресурсы переспективнее и проще.)

 
Реter Konow:

Зато пригодились твои Юнионы. Я перешел на связь через ресурсы.)) (хотя и МТ-объекты можно было использовать, но все таки решил что ресурсы переспективнее и проще.)

Ты снова меня не слышишь! И не только меня...

Да почитай ты наконец-то:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/object_pointers

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/typedef

 
Nikolai Semko:

Ты снова меня не слышишь!

Да почитай ты наконец-то:

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/object_pointers

https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/typedef

Да слышу, только не понимаю. Где это применять?

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