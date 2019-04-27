Мой подход. Ядро - Движок. - страница 132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, выглядит круто. Но это еще не конструктор. Тут до конструктора далековато...
и за всех все знает)))
Вот собственно, что происходит с таблицей, если в нее вставить названия других элементов.
Мягко так, медленно и незаметно адекватность уезжает далеко-далеко за горизонт. Вот это вот фиговину с ограничением в 21 колонку, вообще бы не стоило показывать. Даже зная, что результат получится с таким вот ограничением, вообще бы даже и не стоило подходить к разработке, поскольку результат только для ветки юмора или анналов месяца.
Но при это товарищ еще умудряется встать в позу, что у него все мега-круто, а у всех остальных полный отстой.
В теории, если включить это свойство i, IS_DINAMIC
то эта таблица должна стать динамичной и нормально заработать со всеми ее элементами. Я еще не проверял. Самому любопытно...
В теории, если включить это свойство i, IS_DINAMIC
то эта таблица должна стать динамичной и нормально заработать со всеми ее элементами. Я еще не проверял. Самому любопытно...
Cледующая динамичная таблица будет еще интереснее. В ячейках будут поля ввода, вып.списки, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары, поля ввода с кнопками +/-.
Самое сложное заключается именно в динамичности такой таблицы. Ведь обращение к элементам и получение их значений не привязано к конкретным параметрам, а зависит от маджика ряда.
Вот именно поэтому я и хотел, чтобы ты сделал все сам, а не давать готовых решений, которые что о стенку горохом.
5 дней назад говорил об этом.
Эх, снова остался не услышанным...
это уже из разряда экспериментального программирования :-) пишется ядро-движок и затем методом тыка выясняются свойства и опции
хм, не ожидал, но гуглится " Экспериментальное программирование ":
Дарвиновское программирование/Экспериментальное программирование
Изменение кода(как правило, случайное) без понимания смысла изменений, пока он не заработает. Например, замена инкремента на декремент.
по сабжу https://habr.com/company/mailru/blog/191998/
5 дней назад говорил об этом.
Эх, снова остался не услышанным...
Зато пригодились твои Юнионы. Я перешел на связь через ресурсы.)) (хотя и МТ-объекты можно было использовать, но все таки решил что ресурсы переспективнее и проще.)
Зато пригодились твои Юнионы. Я перешел на связь через ресурсы.)) (хотя и МТ-объекты можно было использовать, но все таки решил что ресурсы переспективнее и проще.)
Ты снова меня не слышишь! И не только меня...
Да почитай ты наконец-то:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/object_pointers
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/typedef
Ты снова меня не слышишь!
Да почитай ты наконец-то:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/object_pointers
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/typedef
Да слышу, только не понимаю. Где это применять?