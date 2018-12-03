Интересно узнать !

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Интересно узнать, почему это в рамках форума MQL5 можно обсуждать особенности обоих языков - и MQL4, и MQL5 (смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/289020) , а в рамках форума MQL4 обсуждать эти же самые особенности нельзя?

Я думаю это совершенно несправедливо.

Более того, как я думаю, участники форума MQL4 имеют право знать всю правду о языках MQL, а не пользоваться какими-то слухами и обманчивыми сведениями по этой теме.

MT4 & MT5
MT4 & MT5
  • 2018.11.08
  • www.mql5.com
MT4, MT5...
 
neverness:

Интересно узнать, почему это в рамках форума MQL5 можно обсуждать особенности обоих языков - и MQL4, и MQL5 (смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/289020) , а в рамках форума MQL4 обсуждать эти же самые особенности нельзя?

Я думаю это совершенно несправедливо.

Более того, как я думаю, участники форума MQL4 имеют право знать всю правду о языках MQL, а не пользоваться какими-то слухами и обманчивыми сведениями по этой теме.

Кто сказал что нельзя обсуждать? Нельзя беспочвенно предъявлять претензии. Нельзя истерить и грубить в адрес разработчиков. Ведите себя прилично и всё будет можно. Можно с доказательствами указывать на ошибки. Можно с подробными объяснениями просить, что-либо добавить. В общем можно всё кроме грубостей и необоснованных наездов.

[Удален]  
Alexey Viktorov:

Кто сказал что нельзя обсуждать? Нельзя беспочвенно предъявлять претензии. Нельзя истерить и грубить в адрес разработчиков. Ведите себя прилично и всё будет можно. Можно с доказательствами указывать на ошибки. Можно с подробными объяснениями просить, что-либо добавить. В общем можно всё кроме грубостей и необоснованных наездов.

Что-то я не вижу на форуме МТ4 ни одного обсуждения, ни одного сравнения, ни одного опроса или анализа MQL5. И это при том, что на форуме МТ5 таких сообщений множество.

Создается впечатление, что на форуме МТ4 собраны одни неприличные  бездоказательные грубияны, которые только и делают, что закатывают истерики разработчикам МQL5.

 
neverness:

Что-то я не вижу на форуме МТ4 ни одного обсуждения, ни одного сравнения, ни одного опроса или анализа MQL5. И это при том, что на форуме МТ5 таких сообщений множество.

Создается впечатление, что на форуме МТ4 собраны одни неприличные  бездоказательные грубияны, которые только и делают, что закатывают истерики разработчикам МQL5.

подождите еще лет 10, будет еще меньше)

[Удален]  

Мне также интересно, почему это на форуме МТ4 нельзя обсуждать различные индикаторы и советники.

Продавать, рекламировать и пытаться в***

https://www.mql5.com/ru/market/mt4/indicator/new/page103?count=48 - это можно, а вот вы сказывать свое аргументированное  мнение по поводу этой же ***, и дать ей оценку - это ой-ей-ей, никак нельзя!

Вы можете себе представить, что трейдерам предлагают разного рода "разработчики" ???

https://www.metaquotes.net/ru/company/news


В самом большом магазине готовых приложений для алготрейдинга уже 13 970 продуктов. Среди них 4 800 роботов, 6 500 индикаторов, 2 400 утилит и другие решения.
При этом почти половину приложений (6 000) можно не покупать, а арендовать. А четверть от общего числа продуктов (3 800) и вовсе доступна бесплатно.

Вы можете себе такое представить ?

Это сколько трейдеру надо сидеть и просматривать эти продукты, чтобы всю эту ***"обозреть"? 

Это же  сколько ***, которые не умеют строить даже элементарный тренд, пытаются "нагреть" трейдеров - кто вообще бесплатно, кто на 10 баксов, а  кто на все 100.

А вот еще один прикол.

https://championship.mql5.com/2012/ru

Да, правильно. Это результаты победителей конкурса советников в 2012 году. 

Организатор

Automated Trading Championship 2012B

Советники

Возникает естественный вопрос, а каким должен быть график "идеального советника"?

Ответ простой. Вот таким.

Советник1

Что отсюда следует?

Отсюда следует, что даже самые "выдающиеся советники" представляют собой в настоящее время***.

Все трейдеры это прекрасно знают !!! Но обсуждать и говорить об этом на форуме !? Ай-яй-яй !!! - Никак нельзя !!!


 
 

MQL5 Маркет: Индикаторы
MQL5 Маркет: Индикаторы
  • www.mql5.com
Маркет - магазин программ для MetaTrader 5 и MetaTrader 4
 
neverness:

Возникает естественный вопрос, а каким должен быть график "идеального советника"?


 

и что обсуждать ? что прибыль выборки 10 наилучших по итогам получается 400% в квартал ? так и на СБ то-же самое

можно эстетику кривых - s75 на мой взгляд красивши :-)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

и что обсуждать ? что прибыль выборки 10 наилучших по итогам получается 400% в квартал ? так и на СБ то-же самое

можно эстетику кривых - s75 на мой взгляд красивши :-)

Если Вы не видите - что обсуждать, или не желаете это делать по каким-либо причинам, то Вас никто и не заставляет это делать.

И это вовсе не повод запрещать или мешать это делать другим.

Не желаете обсуждать - не обсуждайте.

В чем проблема?

 
neverness:

Что отсюда следует?

Отсюда следует, что даже самые "выдающиеся советники" представляют собой в настоящее время***.

Никогда раньше не интересовался итогами чемпионатов. Действительно интересные картинки. И выводы, похоже, тоже правильные.

Хотя чемпионатов с тех пор не было, но, имхо, вряд-ли что изменилось. Может потому их и проводить перестали?

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Yuriy Asaulenko:

Хотя чемпионатов с тех пор не было, но, имхо, вряд-ли что изменилось.

Чемпионаты эти не проводят по той простой причине, что результаты этих чемпионатов  удручают, и четко и ясно указывают нам на недостатки всех без исключения советников - их нестабильность.

Фактически они показывают нам несостоятельность всего коммерческого направления создания и реализации советников.

Проще говоря, результаты этих чемпионатов говорят нам о том, что любой советник (даже самый лучший) в конечном счете "сливает депозит".

И успешность этого "успешного слива" зависит лишь от ситуации на рынке, последовательности событий, и условий риска открытия.

Но сказать об этом открыто означает лишь одно - зарубить одно из коммерческих направлений рынка Форекс.

 
neverness:

Чемпионаты эти не проводят по той простой причине, что результаты этих чемпионатов  удручают, и четко и ясно указывают нам на недостатки всех без исключения трейдеров- их нестабильность.

Фактически они показывают нам несостоятельность всего коммерческого направления создания и реализации трейдеров.

Проще говоря, результаты этих чемпионатов говорят нам о том, что любой трейдер (даже самый лучший) в конечном счете "сливает депозит".

И успешность этого "успешного слива" зависит лишь от ситуации на рынке, последовательности событий, и условий риска открытия.

Но сказать об этом открыто означает лишь одно - зарубить одно из коммерческих направлений рынка Форекс.

замените слово "советник" на слово "трейдер", получится вывод - "зарубить трейдеров"

 
neverness:

Но сказать об этом открыто означает лишь одно - зарубить одно из коммерческих направлений рынка Форекс.

Форекс как рынок, вообще-то, не существует в реальности. Можно говорить только о ДЦ, в контексте рынка услуг. Собственно, к этому же рынку относятся всяческие букмекерские конторы.

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