Интересно узнать !
Интересно узнать, почему это в рамках форума MQL5 можно обсуждать особенности обоих языков - и MQL4, и MQL5 (смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/289020) , а в рамках форума MQL4 обсуждать эти же самые особенности нельзя?
Я думаю это совершенно несправедливо.
Более того, как я думаю, участники форума MQL4 имеют право знать всю правду о языках MQL, а не пользоваться какими-то слухами и обманчивыми сведениями по этой теме.
Кто сказал что нельзя обсуждать? Нельзя беспочвенно предъявлять претензии. Нельзя истерить и грубить в адрес разработчиков. Ведите себя прилично и всё будет можно. Можно с доказательствами указывать на ошибки. Можно с подробными объяснениями просить, что-либо добавить. В общем можно всё кроме грубостей и необоснованных наездов.
Кто сказал что нельзя обсуждать? Нельзя беспочвенно предъявлять претензии. Нельзя истерить и грубить в адрес разработчиков. Ведите себя прилично и всё будет можно. Можно с доказательствами указывать на ошибки. Можно с подробными объяснениями просить, что-либо добавить. В общем можно всё кроме грубостей и необоснованных наездов.
Что-то я не вижу на форуме МТ4 ни одного обсуждения, ни одного сравнения, ни одного опроса или анализа MQL5. И это при том, что на форуме МТ5 таких сообщений множество.
Создается впечатление, что на форуме МТ4 собраны одни неприличные бездоказательные грубияны, которые только и делают, что закатывают истерики разработчикам МQL5.
Что-то я не вижу на форуме МТ4 ни одного обсуждения, ни одного сравнения, ни одного опроса или анализа MQL5. И это при том, что на форуме МТ5 таких сообщений множество.
Создается впечатление, что на форуме МТ4 собраны одни неприличные бездоказательные грубияны, которые только и делают, что закатывают истерики разработчикам МQL5.
подождите еще лет 10, будет еще меньше)
Мне также интересно, почему это на форуме МТ4 нельзя обсуждать различные индикаторы и советники.
Продавать, рекламировать и пытаться в***
https://www.mql5.com/ru/market/mt4/indicator/new/page103?count=48 - это можно, а вот вы сказывать свое аргументированное мнение по поводу этой же ***, и дать ей оценку - это ой-ей-ей, никак нельзя!
Вы можете себе представить, что трейдерам предлагают разного рода "разработчики" ???
https://www.metaquotes.net/ru/company/news
В самом большом магазине готовых приложений для алготрейдинга уже 13 970 продуктов. Среди них 4 800 роботов, 6 500 индикаторов, 2 400 утилит и другие решения.
При этом почти половину приложений (6 000) можно не покупать, а арендовать. А четверть от общего числа продуктов (3 800) и вовсе доступна бесплатно.
Вы можете себе такое представить ?
Это сколько трейдеру надо сидеть и просматривать эти продукты, чтобы всю эту ***"обозреть"?
Это же сколько ***, которые не умеют строить даже элементарный тренд, пытаются "нагреть" трейдеров - кто вообще бесплатно, кто на 10 баксов, а кто на все 100.
А вот еще один прикол.
https://championship.mql5.com/2012/ru
Да, правильно. Это результаты победителей конкурса советников в 2012 году.
Automated Trading Championship 2012B
Возникает естественный вопрос, а каким должен быть график "идеального советника"?
Ответ простой. Вот таким.
Что отсюда следует?
Отсюда следует, что даже самые "выдающиеся советники" представляют собой в настоящее время***.
Все трейдеры это прекрасно знают !!! Но обсуждать и говорить об этом на форуме !? Ай-яй-яй !!! - Никак нельзя !!!
Возникает естественный вопрос, а каким должен быть график "идеального советника"?
и что обсуждать ? что прибыль выборки 10 наилучших по итогам получается 400% в квартал ? так и на СБ то-же самое
можно эстетику кривых - s75 на мой взгляд красивши :-)
и что обсуждать ? что прибыль выборки 10 наилучших по итогам получается 400% в квартал ? так и на СБ то-же самое
можно эстетику кривых - s75 на мой взгляд красивши :-)
Если Вы не видите - что обсуждать, или не желаете это делать по каким-либо причинам, то Вас никто и не заставляет это делать.
И это вовсе не повод запрещать или мешать это делать другим.
Не желаете обсуждать - не обсуждайте.
В чем проблема?
Что отсюда следует?
Отсюда следует, что даже самые "выдающиеся советники" представляют собой в настоящее время***.
Никогда раньше не интересовался итогами чемпионатов. Действительно интересные картинки. И выводы, похоже, тоже правильные.
Хотя чемпионатов с тех пор не было, но, имхо, вряд-ли что изменилось. Может потому их и проводить перестали?
Хотя чемпионатов с тех пор не было, но, имхо, вряд-ли что изменилось.
Чемпионаты эти не проводят по той простой причине, что результаты этих чемпионатов удручают, и четко и ясно указывают нам на недостатки всех без исключения советников - их нестабильность.
Фактически они показывают нам несостоятельность всего коммерческого направления создания и реализации советников.
Проще говоря, результаты этих чемпионатов говорят нам о том, что любой советник (даже самый лучший) в конечном счете "сливает депозит".
И успешность этого "успешного слива" зависит лишь от ситуации на рынке, последовательности событий, и условий риска открытия.
Но сказать об этом открыто означает лишь одно - зарубить одно из коммерческих направлений рынка Форекс.
Чемпионаты эти не проводят по той простой причине, что результаты этих чемпионатов удручают, и четко и ясно указывают нам на недостатки всех без исключения трейдеров- их нестабильность.
Фактически они показывают нам несостоятельность всего коммерческого направления создания и реализации трейдеров.
Проще говоря, результаты этих чемпионатов говорят нам о том, что любой трейдер (даже самый лучший) в конечном счете "сливает депозит".
И успешность этого "успешного слива" зависит лишь от ситуации на рынке, последовательности событий, и условий риска открытия.
Но сказать об этом открыто означает лишь одно - зарубить одно из коммерческих направлений рынка Форекс.
замените слово "советник" на слово "трейдер", получится вывод - "зарубить трейдеров"
Но сказать об этом открыто означает лишь одно - зарубить одно из коммерческих направлений рынка Форекс.
Форекс как рынок, вообще-то, не существует в реальности. Можно говорить только о ДЦ, в контексте рынка услуг. Собственно, к этому же рынку относятся всяческие букмекерские конторы.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Интересно узнать, почему это в рамках форума MQL5 можно обсуждать особенности обоих языков - и MQL4, и MQL5 (смотрите https://www.mql5.com/ru/forum/289020) , а в рамках форума MQL4 обсуждать эти же самые особенности нельзя?
Я думаю это совершенно несправедливо.
Более того, как я думаю, участники форума MQL4 имеют право знать всю правду о языках MQL, а не пользоваться какими-то слухами и обманчивыми сведениями по этой теме.