Интересно узнать ! - страница 6
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На самом деле, автор очень глубоко мыслит. Только мысль эту можно сформулировать короче.
Сначала, трейдеры развивали много сложных, науко-образных систем анализа рыночных процессов. Системы описывались в книгах по трейдингу, на высоко-научном и математическом языке. Потом, выросли технологии, и взяли внешнюю оболочку применяемых систем, оставив за бортом научный фундамент. Оболочка легче поддается автоматизации, нежели сложная и запутанная методология. Сделав применение сложных систем общедоступными и легкими, владельцы технологий популяризовали их в массах. А ампутацию сути, почти никто не заметил из новообращенных трейдеров. Ведь они другого не знали...
Но МТ4 здесь не причем. Это объективный процесс.
Собственно, расширение, автоматизация и облегчение трейдинга как такового, ведет к его деградации. Это неизбежность.
Чем больше людей торгует на рынке, тем глупее эта торговля.
На самом деле, автор очень глубоко мыслит. Только мысль эту можно сформулировать короче.
Сначала, трейдеры развивали много сложных, науко-образных систем анализа рыночных процессов. Системы описывались в книгах по трейдингу, на высоко-научном и математическом языке. Потом, выросли технологии, и взяли внешнюю оболочку применяемых систем, оставив за бортом научный фундамент. Оболочка легче поддается автоматизации, нежели сложная и запутанная методология. Сделав применение сложных систем общедоступными и легкими, владельцы технологий популяризовали их в массах. А ампутацию сути, почти никто не заметил из новообращенных трейдеров. Ведь они другого не знали...
Но МТ4 здесь не причем. Это объективный процесс.
это мысли из разряда: "Вот раньше люди, чтобы сварить обед, бегали за мясом по полям/лесам, потом таскали воду в вёдрах, разжигали огонь и варили себе простую еду. А сейчас деградация полная - сходил в магазин, потом на кухню... и никакой тебе глубины мысли... и еда невкусная совсем"
это мысли из разряда: "Вот раньше, люди чтобы сварить обед, бегали за мясом по полям/лесам, потом таскали воду в вёдрах, разжигали огонь и варили себе простую еду. А сейчас деградация полная - сходил в магазин, зашел на кухню... и никакой тебе глубины мысли... и еда невкусная совсем"
Ну, вообщем да. Ваш пример показывает деградацию физических способностей людей с приходом благ цивилизации. Это факт. Выносливость и сила современного человека не идет в сравнение с выносливостью и силой первобытных людей или животных. Развивая цивилизацию человек становился сильнее умом, но слабее телом. Естественный отбор постепенно исчезал.
Трейдинг тоже деградирует. Скальпинг, - пример бессмысленной и глупой торговли. Раньше скальпинг был невозможен в принципе. А сейчас есть пипсинг и HFT. Там вообще никакой мысли нет. Только техника. Разве это не деградация?
Но никто конкретно в этом не виноват. Это естественный процесс.
Обратите внимание: алготрейдинг тоже ограничивает мысль трейдера. Ведь трейдер, зачастую, не может запрограммировать всю сложность своей стратегии и вынужден ее упрощать.
А оптимизация? Это вообще подгонка.
То есть, алготрейдинг - это следующая ступень деградации трейдеров.
К сожалению.
Отдельные личности могут вытянуть алготрейдинг к ИИ. Это будет достижение создателей. НО... следующий этап деградации пользователей.
Ну, вообщем да. Ваш пример показывает деградацию физических способностей людей с приходом благ цивилизации. Это факт. Выносливость и сила современного человека не идет в сравнение с выносливостью и силой первобытных людей или животных. Развивая цивилизацию человек становился сильнее умом, но слабее телом. Естественный отбор постепенно исчезал.
Трейдинг тоже деградирует. Скальпинг, - пример бессмысленной и глупой торговли. Раньше скальпинг был невозможен в принципе. А сейчас есть пипсинг и HFT. Там вообще никакой мысли нет. Только техника. Разве это не деградация?
Но никто конкретно в этом не виноват. Это естественный процесс.
Обратите внимание: алготрейдинг тоже ограничивает мысль трейдера. Ведь трейдер, зачастую, не может запрограммировать всю сложность своей стратегии и вынужден ее упрощать.
А оптимизация? Это вообще подгонка.
То есть, алготрейдинг - это следующая ступень деградации трейдеров.
К сожалению.
Отдельные личности могут вытянуть алготрейдинг к ИИ. Это будет достижение создателей. НО... следующий этап деградации пользователей.
Наоборот, раньше выживал сильнейший, слабых не было - это факт.
Посмотрите на спортсменов - разве раньше были возможны такие результаты? - это тоже факт)
тоже и с трейдингом - умные стали умнее, и то что дали возможность существовать слабым (или не очень умным) - это не деградация, а прогресс
Наоборот, раньше выживал сильнейший, слабых не было - это факт.
Посмотрите на спортсменов - разве раньше были возможны такие результаты? - это тоже факт)
тоже и с трейдингом - умные стали умнее, и то что дали возможность существовать слабым (или не очень умным) - это не деградация, а прогресс
Посмотрел бы я на первобытных людей в спорте, при наших условиях и с нашей медициной. Неизвестно кто бы на соревнованиях выйграл бы...)
Люди разделяются на две категории - изобретатели и жерты изобретений.
Мне также интересно, почему это на форуме МТ4 нельзя обсуждать различные индикаторы и советники.
Продавать, рекламировать и пытаться в***
https://www.mql5.com/ru/market/mt4/indicator/new/page103?count=48 - это можно, а вот вы сказывать свое аргументированное мнение по поводу этой же ***, и дать ей оценку - это ой-ей-ей, никак нельзя!
Вы можете себе представить, что трейдерам предлагают разного рода "разработчики" ???
Огорчу. Здесь есть разработчик только одного рода и он - создатель, собственник и администратор этого форума.
По мне - как мне кажется - человек-топикстартер почему-то люто ненавидит платформу и пытается всячески принизить возможности как самой платформы (МТ4 и МТ5), так и нашего сообщества в целом. Никто не замечает? Или мне одному так кажется, что человек, узнавший слово "тренд", и более никаких слов не знающий, и ничего более не умеющий (а умеющий вообще хоть что-то?), выливает на всех гору своих помоев, прикрываясь своим неким "знанием", до которого тут никто не дорос? А некоторые с удовольствием ему поддакивают, прицокивая, мол "какие интересные пространные мысли", не замечая, что ТС и их тоже в ту же кучу ущербности определил. Нет? Мне только кажется?
Скажите, мне одному так кажется, что этот случай скорее для докторов, чем для этого ресурса?
По мне - как мне кажется - человек-топикстартер почему-то люто ненавидит платформу и пытается всячески принизить возможности как самой платформы (МТ4 и МТ5), так и нашего сообщества в целом. Никто не замечает? Или мне одному так кажется, что человек, узнавший слово "тренд", и более ничего не умеющий, выливает на всех гору своих помоев, прикрываясь своим неким "знанием", до которого тут никто не дорос?
Скажите, мне одному так кажется, что этот случай скорее для докторов, чем для этого ресурса?
Артем, есть шанс ,что речь о разработчиках Маркера.
Артем, есть шанс ,что речь о разработчиках Маркера.
Блин, а кто такой этот "Маркер?" Фломастер? Я иногда плохо понимаю что ты хочешь сказать