Интересно узнать ! - страница 12

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neverness:

Еще бы Вы обиделись.  Но улыбаться мне в ответ - это вряд-ли Вам удастся сделать.

Ведь это Вы сами, без моего участия организовали и стали топик-стартером ветки

https://www.mql5.com/ru/forum/287413

Согласитесь, я к этой глупости не имею никакого отношения, и я здесь ни при чем !!!

Теперь я Вам расскажу несколько поучительных историй, и покажу Вам насколько Вы глупы.

--------------------------------------------------------------------------------------------

....

Отсюда сразу следует, что и вся ветка  Петра Конова https://www.mql5.com/ru/forum/287413 и опрос, который там организован - ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!!

Вот такие неутешительные выводы, господин Петр Конов ! 

Знаете, если человек с ходу заявляет что я глуп, он не удостоится и капли моего внимания. Если человек логично и четко доказывает мне, что я глуп, - я буду ему только благодарен. Это добрая услуга. Благодаря этому, можно избежать ошибок и выбрать верный путь.

Безусловно, Вы образованный человек. То есть, Вы человек, который много знает. У Вас очень серьезный подход к трейдингу. 

Но одну вещь из Вашего поста, я не смог понять. Причем здесь та ветка??? (https://www.mql5.com/ru/forum/287413)

Там не обсуждается Граальный алгоритм.  

neverness:

....

Ведь это Вы сами, без моего участия организовали и стали топик-стартером ветки

https://www.mql5.com/ru/forum/287413

Согласитесь, я к этой глупости не имею никакого отношения, и я здесь ни при чем !!!

...

Конечно, к  этой ветке Вы не имеете никакого отношения. Я организовал ее без Вашего участия и стал там Топик стартером. Подтверждаю.

Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга?
Нужно ли расширять творческое пространство алготрейдинга?
  • 2018.11.01
  • www.mql5.com
Да. Мало возможностей для полной реализации моих идей, Нет. Возможностей реализации идей хватает...
[Удален]  
Реter Konow:

Знаете, если человек с ходу заявляет что я глуп, он не удостоится и капли моего внимания. Если человек логично и четко доказывает мне, что я глуп, - я буду ему только благодарен. Это добрая услуга. Благодаря этому, можно избежать ошибок и выбрать верный путь.

Безусловно, Вы образованный человек. То есть, Вы человек, который много знает. У Вас очень серьезный подход к трейдингу. 

Но одну вещь из Вашего поста, я не смог понять. Причем здесь та ветка??? (https://www.mql5.com/ru/forum/287413)

Там не обсуждается Граальный алгоритм.  

Конечно, к  этой ветке Вы не имеете никакого отношения. Я организовал ее без Вашего участия и стал там Топик стартером. Подтверждаю.

Я разве хоть слово сказал про Граальный алгоритм ???

Я высказался достаточно понятно:

Никакой один-единственный алгоритм, каким бы сложным он не был, не дает возможности (вообще !!!) формулировать, ставить и решать задачу трейдинга !!!

То есть, даже задачу заведомо убыточного трейдинга в такой постановке невозможно сформулировать и решить.

В связи с этим я вспоминаю одну историю с конкурсами Альпари.

Однажды Альпари объявило конкурс на  "слив депозита" - ради прикола. С хорошим вознаграждением.

И что Вы думаете? Каким был результат?

 - Половина участников вообще не смогли добраться до финиша.

Так вот. Я думаю Ваш алгоритм из этой половины.

Ваша формулировка задачи ни хорошая, ни плохая - она ГЛУПАЯ !!! 

 
neverness:

...

Так вот. Я думаю Ваш алгоритм из этой половины.

Ваша формулировка задачи ни хорошая, ни плохая - она ГЛУПАЯ !!! 

В той ветке НЕ обсуждаются ТОРГОВЫЕ алгоритмы. 

Та ветка об инструментах, которые я делаю. Вспомогательные РИСУЮЩИЕ инструменты. (Аля трендовые линии в МТ).

И у меня нет никакого торгового алгоритма. ТОЛЬКО АЛГОРИТМЫ РИСОВАНИЯ.
 

эх, чую не жить вам обоим, с такими глубокими познаниями - масоны зачистят... как пифагорейцев и Сократа
бежать вам надо в тундру, или тайгу...

[Удален]  
Taras Slobodyanik:

эх, чую не жить вам обоим, с такими глубокими познаниями - масоны зачистят... как пифагорейцев и Сократа
бежать вам надо в тундру, или тайгу...

"Сейчас таких почти не осталось."  (с) Реter Konow

;)))))

 
Реter Konow:

В той ветке НЕ обсуждаются ТОРГОВЫЕ алгоритмы. 

Та ветка об инструментах, которые я делаю. Вспомогательные РИСУЮЩИЕ инструменты. (Аля трендовые линии в МТ).

И у меня нет никакого торгового алгоритма. ТОЛЬКО АЛГОРИТМЫ РИСОВАНИЯ.

Брезенхейм плачет..

Пётр, уже хватит пихать свою ветку во все темы. Вы сначала продукт завершите и откройте.

 
Maxim Kuznetsov:

Брезенхейм плачет..

Пётр, уже хватит пихать свою ветку во все темы. Вы сначала продукт завершите и откройте.

А вы читайте диалоги, что бы понять о чем речь. Или фрагментарность восприятия мешает?

Диалог почитайте, чтобы понять откуда тема ветки возникла, и присоединяйтесь к молчащему оппоненту.

 
Maxim Kuznetsov:

Брезенхейм плачет..

Пётр, уже хватит пихать свою ветку во все темы. Вы сначала продукт завершите и откройте.

Слышали про условный рефлекс? А оказывается работает! Только меня видят, сразу "гавкают".)))

(это я про собачек у себя во дворе).

[Удален]  
Реter Konow:

В той ветке НЕ обсуждаются ТОРГОВЫЕ алгоритмы. 

Та ветка об инструментах, которые я делаю. Вспомогательные РИСУЮЩИЕ инструменты. (Аля трендовые линии в МТ).

И у меня нет никакого торгового алгоритма. ТОЛЬКО АЛГОРИТМЫ РИСОВАНИЯ.

Я не нашел идеологической структуры в Вашей ветке.

Вы хотите сделать движок? Я так понял?

Тогда вопросы следующие:

Этот движок будет внутри MQL?

Или этот движок будет вне MQL - но внутри WINDOWS.А MQL будет совместима с ним?

Будет ли совместимость со скриптами? 

Что такое GUI?

Сразу хочу отметить, что Ваша идея:

 Движки будут соединяться с советниками. В этом тандеме, советники получат новые возможности и функциональную мощь. 

выглядит утопически.

А вообще на все это надо посмотреть внимательнее.

[Удален]  
Олег avtomat:

ТРЕНД


ЭТО НЕ ТРЕНД 

.

И где здесь ТРЕНД? - Хотя бы один?

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