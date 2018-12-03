Интересно узнать ! - страница 12
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Еще бы Вы обиделись. Но улыбаться мне в ответ - это вряд-ли Вам удастся сделать.
Ведь это Вы сами, без моего участия организовали и стали топик-стартером ветки
https://www.mql5.com/ru/forum/287413
Согласитесь, я к этой глупости не имею никакого отношения, и я здесь ни при чем !!!
Теперь я Вам расскажу несколько поучительных историй, и покажу Вам насколько Вы глупы.
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....
Отсюда сразу следует, что и вся ветка Петра Конова https://www.mql5.com/ru/forum/287413 и опрос, который там организован - ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
Вот такие неутешительные выводы, господин Петр Конов !
Знаете, если человек с ходу заявляет что я глуп, он не удостоится и капли моего внимания. Если человек логично и четко доказывает мне, что я глуп, - я буду ему только благодарен. Это добрая услуга. Благодаря этому, можно избежать ошибок и выбрать верный путь.
Безусловно, Вы образованный человек. То есть, Вы человек, который много знает. У Вас очень серьезный подход к трейдингу.
Но одну вещь из Вашего поста, я не смог понять. Причем здесь та ветка??? (https://www.mql5.com/ru/forum/287413)
Там не обсуждается Граальный алгоритм.
....
Ведь это Вы сами, без моего участия организовали и стали топик-стартером ветки
https://www.mql5.com/ru/forum/287413
Согласитесь, я к этой глупости не имею никакого отношения, и я здесь ни при чем !!!
...
Конечно, к этой ветке Вы не имеете никакого отношения. Я организовал ее без Вашего участия и стал там Топик стартером. Подтверждаю.
Знаете, если человек с ходу заявляет что я глуп, он не удостоится и капли моего внимания. Если человек логично и четко доказывает мне, что я глуп, - я буду ему только благодарен. Это добрая услуга. Благодаря этому, можно избежать ошибок и выбрать верный путь.
Безусловно, Вы образованный человек. То есть, Вы человек, который много знает. У Вас очень серьезный подход к трейдингу.
Но одну вещь из Вашего поста, я не смог понять. Причем здесь та ветка??? (https://www.mql5.com/ru/forum/287413)
Там не обсуждается Граальный алгоритм.
Конечно, к этой ветке Вы не имеете никакого отношения. Я организовал ее без Вашего участия и стал там Топик стартером. Подтверждаю.
Я разве хоть слово сказал про Граальный алгоритм ???
Я высказался достаточно понятно:
Никакой один-единственный алгоритм, каким бы сложным он не был, не дает возможности (вообще !!!) формулировать, ставить и решать задачу трейдинга !!!
То есть, даже задачу заведомо убыточного трейдинга в такой постановке невозможно сформулировать и решить.
В связи с этим я вспоминаю одну историю с конкурсами Альпари.
Однажды Альпари объявило конкурс на "слив депозита" - ради прикола. С хорошим вознаграждением.
И что Вы думаете? Каким был результат?
- Половина участников вообще не смогли добраться до финиша.
Так вот. Я думаю Ваш алгоритм из этой половины.
Ваша формулировка задачи ни хорошая, ни плохая - она ГЛУПАЯ !!!
...
Так вот. Я думаю Ваш алгоритм из этой половины.
Ваша формулировка задачи ни хорошая, ни плохая - она ГЛУПАЯ !!!
В той ветке НЕ обсуждаются ТОРГОВЫЕ алгоритмы.
Та ветка об инструментах, которые я делаю. Вспомогательные РИСУЮЩИЕ инструменты. (Аля трендовые линии в МТ).И у меня нет никакого торгового алгоритма. ТОЛЬКО АЛГОРИТМЫ РИСОВАНИЯ.
эх, чую не жить вам обоим, с такими глубокими познаниями - масоны зачистят... как пифагорейцев и Сократа
бежать вам надо в тундру, или тайгу...
эх, чую не жить вам обоим, с такими глубокими познаниями - масоны зачистят... как пифагорейцев и Сократа
бежать вам надо в тундру, или тайгу...
"Сейчас таких почти не осталось." (с) Реter Konow
;)))))
В той ветке НЕ обсуждаются ТОРГОВЫЕ алгоритмы.
Та ветка об инструментах, которые я делаю. Вспомогательные РИСУЮЩИЕ инструменты. (Аля трендовые линии в МТ).И у меня нет никакого торгового алгоритма. ТОЛЬКО АЛГОРИТМЫ РИСОВАНИЯ.
Брезенхейм плачет..
Пётр, уже хватит пихать свою ветку во все темы. Вы сначала продукт завершите и откройте.
Брезенхейм плачет..
Пётр, уже хватит пихать свою ветку во все темы. Вы сначала продукт завершите и откройте.
А вы читайте диалоги, что бы понять о чем речь. Или фрагментарность восприятия мешает?
Диалог почитайте, чтобы понять откуда тема ветки возникла, и присоединяйтесь к молчащему оппоненту.
Брезенхейм плачет..
Пётр, уже хватит пихать свою ветку во все темы. Вы сначала продукт завершите и откройте.
Слышали про условный рефлекс? А оказывается работает! Только меня видят, сразу "гавкают".)))
(это я про собачек у себя во дворе).
В той ветке НЕ обсуждаются ТОРГОВЫЕ алгоритмы.
Та ветка об инструментах, которые я делаю. Вспомогательные РИСУЮЩИЕ инструменты. (Аля трендовые линии в МТ).И у меня нет никакого торгового алгоритма. ТОЛЬКО АЛГОРИТМЫ РИСОВАНИЯ.
Я не нашел идеологической структуры в Вашей ветке.
Вы хотите сделать движок? Я так понял?
Тогда вопросы следующие:
Этот движок будет внутри MQL?
Или этот движок будет вне MQL - но внутри WINDOWS.А MQL будет совместима с ним?
Будет ли совместимость со скриптами?
Что такое GUI?
Сразу хочу отметить, что Ваша идея:
Движки будут соединяться с советниками. В этом тандеме, советники получат новые возможности и функциональную мощь.
выглядит утопически.
А вообще на все это надо посмотреть внимательнее.
ТРЕНД
.
И где здесь ТРЕНД? - Хотя бы один?