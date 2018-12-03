Интересно узнать ! - страница 4

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[Удален]  
aleger:

Долго смеяться будете...

Я думаю долго. Но ради прикола - можно попробовать.

 
neverness:

Я думаю долго. Но ради прикола - можно попробовать.

После такого вступления, неплохо бы прочитать определение от neverness.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

После такого вступления, неплохо бы прочитать определение от neverness.

Да Вы не торопитесь. Все Вам будет - и определение, и заключение, и некролог.

Я же не могу так быстро.
 
neverness:

Я думаю долго. Но ради прикола - можно попробовать.

Можете полюбоваться. И размеры и направления (восходящих и нисходящих Трендов) имеются!

(картинка удалена)
[Удален]  
aleger:


Можете полюбоваться. И размеры и направления (восходящих и нисходящих Трендов) имеются!

Неправильно!

Начинать строить ТРЕНД надо не с картинок, а с внимательного металогического и метаматематического анализа.

Кстати, направление движения ТРЕНДА не всегда  совпадает с направлением движения котировок. Может быть противоположным. Это особый случай.

 
neverness:

Неправильно!

Начинать строить ТРЕНД надо не с картинок, а с внимательного металогического и метаматематического анализа.

Кстати, направление движения ТРЕНДА не всегда  совпадает с направлением движения котировок. Может быть противоположным. Это особый случай.

В данном случае текущий и все предыдущие Тренды определялись и строились непосредственно по поступающим от Тестера ценам.

... Кажется картинка оказалась не к месту и потому удаляется ...

[Удален]  

О ТРЕНДЕ, и трендовых инсинуациях

Инсинуация (от лат. insinuatio — вкрадчивость, заискивание)[1][2][3] — злостный вымысел, внушение негативных мыслей, тайное подстрекательство, нашептывание, преднамеренное сообщение ложных отрицательных сведений (или даже клеветническое измышление), выставление мыслей и поступков своего противника в таком свете, который может ему навредить и имеющее целью опорочить кого-либо исподтишка, подаваемое намёком (т. е. не прямо, а косвенным указанием на факты и обстоятельства) или тайно[4][5].

Разумеется, понятие ТРЕНДА в современной математике является уникальным и практически неисследованным ("белое пятно" на математической карте).

И все от меня, вероятнее всего, ждут математического определения ТРЕНДА. Но об этом чуть позже.

Здесь я расскажу о гораздо более интересном и важном как для трейдеров, так и для понимания самого явления ТРЕНДА.

Здесь я расскажу о СВОЙСТВАХ ТРЕНДА, и всевозможных трендовых инсинуациях на эту тему.

О свойствах ТРЕНДА

Разумеется, ТРЕНД получил свое влияние и значимость в жизни трейдеров далеко не просто так, а благодаря своим уникальным свойствам. 

- Что же это за свойства ТРЕНДА, которые обеспечили ему такую значимость?

Чтобы продемонстрировать эти свойства (не уменьшая общности рассмотрения) возьмем обычный скользящий тренд, состоящий всего из трех точек (этого будет достаточно):

Формула тренда 1


Что же мы видим, исходя из этого определения?

Прежде всего я хочу обратить внимание читателей на тот факт, что ТРЕНД определяется независимо от типа задаваемых значений.

То есть, в качестве исходных значений qi мы можем использовать все, что угодно. 

В том числе, и значения непрерывных функций. Никто не запрещает!!!

В результате мы наблюдаем следующие свойства ТРЕНДА:

1. Тренд линейной функции тоже будет линейной функцией.

2. Тренд параболы тоже будет параболой.

3. Тренд кубичской функции тоже будет функцией кубической.

И вообще, для любого полинома любой заданной степени N ТРЕНД обязательно будет полиномом той же степени. То есть,  обязательно  будет выполнено условие 

Формула тренда 2

То есть, достаточно одного взгляда опытного трейдера на ТРЕНД, чтобы трейдер определил тип ситуации, и как в ней действовать.

При этом трейдер может вообще не видеть самих котировок ТРЕНДА, Их можно вообще убрать из поля зрения, поскольку сами котировки уже ни на что не влияют.

ТРЕНД сам указывает на поведение этих котировок, и говорит, что нужно делать.

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Но это еще далеко не все удивительные свойства ТРЕНДА.

Несложно заметить (но гораздо сложнее, чем в предыдущем случае), что ТРЕНД любой периодической функции будет тоже периодической функцией с тем же периодом, что и родительская функция.

Например, ТРЕНД синусоиды будет тоже синусоидой(косинусоидой) с тем же периодом, что имели исходные значения.

Например, ТРЕНД тангенса (котангенса) будет тоже тангенсом(котангенсом).

ТРЕНД циклоиды (эпициклоиды, гипоциклоиды) будет тоже циклоидой(эпициклоидой, гипоциклоидой) и т.д.

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Короче говоря, достаточно одного взгляда опытного трейдера на тренд, чтобы он сказал, что будет дальше, и как следует действовать в такой ситуации.

Ярким примером тому является текущая ситуация на рынке ФОРЕКС.

Формула тренда 3

Многие спрашивают: Что будет с фунтом в такой ситуации (JBP/JPY)?

Для трейдеров ответ очевиден: упадет он "ниже плинтуса" ?

Очередная граница в районе 140.00

Фантастика?

Нет! Будущая реальность!

Но все это пишу я конечно не об этом. Все это для трейдера просто и понятно.

Я это пишу совсем о другом.

Об инсинуациях ТРЕНДА (в рамках MT4)

Разумеется, ТРЕНД для трейдера и БОГ и царь, и икона, на которую он молится.

И любые инсинуации на эту тему для трейдера неуместны.

Теперь давайте бросим свой трейдерский взгляд на "симулятор успеха" - MT4. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулятор)

Вполне естественный вопрос Трейдера - КАК В РАМКАХ МТ  ПОСТРОИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТРЕНД ?  

- Какой ответ разработчиков MT4 ???

- А НИКАК ?

Разработчики МТ4 предложили трейдерам, вместо ТРЕНДОВ,  свой "хитрый ход" в виде "трендовых линий" (???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)  

Что такое "трендовые линии " - лично я не  знаю.

В моем представлении, этот тот сурогат, который нам представляют в магазине в виде "искусственной сметаны", "искусственного сыра" и других "искусственных" продуктов. 

 
neverness:

О ТРЕНДЕ, и трендовых инсинуациях

...

1. Тренд линейной функции тоже будет линейной функцией.

2. Тренд параболы тоже будет параболой.

3. Тренд кубичской функции тоже будет функцией кубической.

....

Как же я угадал, что тренд может быть кривым!))

Так, все таки, как по вашему правильно строить тренд?

 
neverness:


Разработчики МТ4 предложили трейдерам, вместо ТРЕНДОВ,  свой "хитрый ход" в виде "трендовых линий" (???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)  

Что такое "трендовые линии " - лично я не  знаю.

В моем представлении, этот тот сурогат, который нам представляют в магазине в виде "искусственной сметаны", "искусственного сыра" и других "искусственных" продуктов. 

Трендовая линия - результат визуализации Тренда, т.е. представления его в виде прямой или кривой линии

[Удален]  
Реter Konow:

Как же я угадал, что тренд может быть кривым!))

Так, все таки, как по вашему правильно строить тренд?

Трейдеру не обязательно строить тренд.

Трейдеру обязательно знать как тренд строится, и обязательно знать СВОЙСТВА ТРЕНДА.

Кроме того, сам ТРЕНД нет смысла строить, поскольку один-единственный тренд не информативен. Он не дает возможности выполнить полный анализ потока котировок.

Для полного анализа котировок трейдеры пользуются "семейством ТРЕНДОВ", связанных между собой.

Вот Вам мой индикатор, который строит всю необходимую для трейдера семью ТРЕНДОВ:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  OZES 7-MA.mq4   |
//|                                          Copyright 2018, ozes    |
//|                                             ozes-world@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
// Устанавливаем свойства препроцессора https://docs.mql4.com/ru/basis/preprosessor/compilation
// Справочник MQL4  Основы языка  Препроцессор  Свойства программ (#property)
#property copyright "Copyright 2018, ozes."
#property link      "ozes-world@yandex.ru"
#property version   "1.00"
#property description "Семейство индикаторов"
#property strict  // Указание компилятору на применение особого строгого режима проверки ошибок (см. Обновленный MQL4)
#property indicator_chart_window  // Выводить индикатор в окно графика
#property indicator_buffers 7     // Количество буферов для расчета индикатора
#property indicator_plots   7     // Количество плотов в таблице свойств
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "SMA-1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- plot Label2
#property indicator_label2  "SMA-2"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrDarkOrange
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  2
//--- plot Label3
#property indicator_label3  "SMA-3"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrYellow
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  2
//--- plot Label4
#property indicator_label4  "SMA-4"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrGreen
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  3
//--- plot Label5
#property indicator_label5  "SMA-5"
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrDeepSkyBlue
#property indicator_style5  STYLE_SOLID
#property indicator_width5  3
//--- plot Label6
#property indicator_label6  "SMA-6"
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrBlue
#property indicator_style6  STYLE_SOLID
#property indicator_width6  4
//--- plot Label7
#property indicator_label7  "SMA-7"
#property indicator_type7   DRAW_LINE
#property indicator_color7  clrPurple
#property indicator_style7  STYLE_SOLID
#property indicator_width7  4
//--- input parameters
input int SMA = 13;
int      SMA1 = SMA;
int      SMA2 = 2 * SMA;
int      SMA3 = 4 * SMA;
int      SMA4 = 8 * SMA;
int      SMA5 = 16 * SMA;
int      SMA6 = 32 * SMA;
int      SMA7 = 64 * SMA;
input ENUM_MA_METHOD Method=MODE_SMA;
input int NumGlubinaDer = 10;   // Глубина производной
//--- indicator buffers
double         Label1Buffer[];
double         Label2Buffer[];
double         Label3Buffer[];
double         Label4Buffer[];
double         Label5Buffer[];
double         Label6Buffer[];
double         Label7Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit(void)
  {
   int    draw_begin1 = SMA1-SMA1/2;
   int    draw_begin2 = SMA2-SMA2/2;
   int    draw_begin3 = SMA3-SMA3/2;
   int    draw_begin4 = SMA4-SMA4/2;
   int    draw_begin5 = SMA5-SMA5/2;
   int    draw_begin6 = SMA6-SMA6/2;
   int    draw_begin7 = SMA7-SMA7/2;

//--- Выбор метода МА
   string short_name;
   switch(Method)
     {
      case MODE_SMA  : short_name="SMA";                break;
      case MODE_EMA  : short_name="EMA";                break;
      case MODE_SMMA : short_name="SMMA";               break;
      case MODE_LWMA : short_name="LWMA";               break;
     }

//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer);
   SetIndexBuffer(1,Label2Buffer);
   SetIndexBuffer(2,Label3Buffer);
   SetIndexBuffer(3,Label4Buffer);
   SetIndexBuffer(4,Label5Buffer);
   SetIndexBuffer(5,Label6Buffer);
   SetIndexBuffer(6,Label7Buffer);

   SetIndexShift(0,0);
   SetIndexShift(1,0);
   SetIndexShift(2,0);
   SetIndexShift(3,0);
   SetIndexShift(4,0);
   SetIndexShift(5,0);
   SetIndexShift(6,0);

   SetIndexDrawBegin(0,draw_begin1);
   SetIndexDrawBegin(1,draw_begin2);
   SetIndexDrawBegin(2,draw_begin3);
   SetIndexDrawBegin(3,draw_begin4);
   SetIndexDrawBegin(4,draw_begin5);
   SetIndexDrawBegin(5,draw_begin6);
   SetIndexDrawBegin(6,draw_begin7);

   IndicatorDigits(Digits);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Вызов функции обработки событий OnCalculate(...)
//| Справка https://docs.mql4.com/ru/basis/function/events 
//| Функция OnCalculate() вызывается только в пользовательских индикаторах при необходимости произвести расчет 
//| значений индикатора по событию Calculate.
//| Событие Calculate генерируется только для индикаторов сразу после посылки события Init и при любом изменении ценовых данных.
//| Обрабатывается функцией OnCalculate.                             |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int limit=rates_total-prev_calculated;

   for(int i=SMA1/2; i<limit-SMA1/2; i++)
     {
      Label1Buffer[i]=iMA(NULL,0,SMA1,0,Method,PRICE_CLOSE,i-SMA1/2);
     }
   for(int i=SMA2/2; i<limit-SMA2/2; i++)
     {
      Label2Buffer[i]=iMA(NULL,0,SMA2,0,Method,PRICE_CLOSE,i-SMA2/2);
     }
   for(int i=SMA3/2; i<limit-SMA3/2; i++)
     {
      Label3Buffer[i]=iMA(NULL,0,SMA3,0,Method,PRICE_CLOSE,i-SMA3/2);
     }
   for(int i=SMA4/2; i<limit-SMA4/2; i++)
     {
      Label4Buffer[i]=iMA(NULL,0,SMA4,0,Method,PRICE_CLOSE,i-SMA4/2);
     }
   for(int i=SMA5/2; i<limit-SMA5/2; i++)
     {
      Label5Buffer[i]=iMA(NULL,0,SMA5,0,Method,PRICE_CLOSE,i-SMA5/2);
     }
   for(int i=SMA6/2; i<limit-SMA6/2; i++)
     {
      Label6Buffer[i]=iMA(NULL,0,SMA6,0,Method,PRICE_CLOSE,i-SMA6/2);
     }
   for(int i=SMA7/2; i<limit-SMA7/2; i++)
     {
      Label7Buffer[i]=iMA(NULL,0,SMA7,0,Method,PRICE_CLOSE,i-SMA7/2);
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

То есть, это настоящие ТРЕНДЫ, а не трендовые линии.

Почувствуйте разницу.

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