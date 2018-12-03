Интересно узнать ! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Долго смеяться будете...
Я думаю долго. Но ради прикола - можно попробовать.
Я думаю долго. Но ради прикола - можно попробовать.
После такого вступления, неплохо бы прочитать определение от neverness.
После такого вступления, неплохо бы прочитать определение от neverness.
Да Вы не торопитесь. Все Вам будет - и определение, и заключение, и некролог.Я же не могу так быстро.
Я думаю долго. Но ради прикола - можно попробовать.
Можете полюбоваться. И размеры и направления (восходящих и нисходящих Трендов) имеются!(картинка удалена)
Можете полюбоваться. И размеры и направления (восходящих и нисходящих Трендов) имеются!
Неправильно!
Начинать строить ТРЕНД надо не с картинок, а с внимательного металогического и метаматематического анализа.
Кстати, направление движения ТРЕНДА не всегда совпадает с направлением движения котировок. Может быть противоположным. Это особый случай.
Неправильно!
Начинать строить ТРЕНД надо не с картинок, а с внимательного металогического и метаматематического анализа.
Кстати, направление движения ТРЕНДА не всегда совпадает с направлением движения котировок. Может быть противоположным. Это особый случай.
В данном случае текущий и все предыдущие Тренды определялись и строились непосредственно по поступающим от Тестера ценам.
... Кажется картинка оказалась не к месту и потому удаляется ...
О ТРЕНДЕ, и трендовых инсинуациях
Разумеется, понятие ТРЕНДА в современной математике является уникальным и практически неисследованным ("белое пятно" на математической карте).
И все от меня, вероятнее всего, ждут математического определения ТРЕНДА. Но об этом чуть позже.
Здесь я расскажу о гораздо более интересном и важном как для трейдеров, так и для понимания самого явления ТРЕНДА.
Здесь я расскажу о СВОЙСТВАХ ТРЕНДА, и всевозможных трендовых инсинуациях на эту тему.
О свойствах ТРЕНДА
Разумеется, ТРЕНД получил свое влияние и значимость в жизни трейдеров далеко не просто так, а благодаря своим уникальным свойствам.
- Что же это за свойства ТРЕНДА, которые обеспечили ему такую значимость?
Чтобы продемонстрировать эти свойства (не уменьшая общности рассмотрения) возьмем обычный скользящий тренд, состоящий всего из трех точек (этого будет достаточно):
Что же мы видим, исходя из этого определения?
Прежде всего я хочу обратить внимание читателей на тот факт, что ТРЕНД определяется независимо от типа задаваемых значений.
То есть, в качестве исходных значений qi мы можем использовать все, что угодно.
В том числе, и значения непрерывных функций. Никто не запрещает!!!
В результате мы наблюдаем следующие свойства ТРЕНДА:
1. Тренд линейной функции тоже будет линейной функцией.
2. Тренд параболы тоже будет параболой.
3. Тренд кубичской функции тоже будет функцией кубической.
И вообще, для любого полинома любой заданной степени N ТРЕНД обязательно будет полиномом той же степени. То есть, обязательно будет выполнено условие
То есть, достаточно одного взгляда опытного трейдера на ТРЕНД, чтобы трейдер определил тип ситуации, и как в ней действовать.
При этом трейдер может вообще не видеть самих котировок ТРЕНДА, Их можно вообще убрать из поля зрения, поскольку сами котировки уже ни на что не влияют.
ТРЕНД сам указывает на поведение этих котировок, и говорит, что нужно делать.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Но это еще далеко не все удивительные свойства ТРЕНДА.
Несложно заметить (но гораздо сложнее, чем в предыдущем случае), что ТРЕНД любой периодической функции будет тоже периодической функцией с тем же периодом, что и родительская функция.
Например, ТРЕНД синусоиды будет тоже синусоидой(косинусоидой) с тем же периодом, что имели исходные значения.
Например, ТРЕНД тангенса (котангенса) будет тоже тангенсом(котангенсом).
ТРЕНД циклоиды (эпициклоиды, гипоциклоиды) будет тоже циклоидой(эпициклоидой, гипоциклоидой) и т.д.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Короче говоря, достаточно одного взгляда опытного трейдера на тренд, чтобы он сказал, что будет дальше, и как следует действовать в такой ситуации.
Ярким примером тому является текущая ситуация на рынке ФОРЕКС.
Многие спрашивают: Что будет с фунтом в такой ситуации (JBP/JPY)?
Для трейдеров ответ очевиден: упадет он "ниже плинтуса" ?
Очередная граница в районе 140.00
Фантастика?
Нет! Будущая реальность!
Но все это пишу я конечно не об этом. Все это для трейдера просто и понятно.
Я это пишу совсем о другом.
Об инсинуациях ТРЕНДА (в рамках MT4)
Разумеется, ТРЕНД для трейдера и БОГ и царь, и икона, на которую он молится.
И любые инсинуации на эту тему для трейдера неуместны.
Теперь давайте бросим свой трейдерский взгляд на "симулятор успеха" - MT4. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Симулятор)
Вполне естественный вопрос Трейдера - КАК В РАМКАХ МТ ПОСТРОИТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ТРЕНД ?
- Какой ответ разработчиков MT4 ???
- А НИКАК ?
Разработчики МТ4 предложили трейдерам, вместо ТРЕНДОВ, свой "хитрый ход" в виде "трендовых линий" (???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Что такое "трендовые линии " - лично я не знаю.
В моем представлении, этот тот сурогат, который нам представляют в магазине в виде "искусственной сметаны", "искусственного сыра" и других "искусственных" продуктов.
О ТРЕНДЕ, и трендовых инсинуациях
...
1. Тренд линейной функции тоже будет линейной функцией.
2. Тренд параболы тоже будет параболой.
3. Тренд кубичской функции тоже будет функцией кубической.
Как же я угадал, что тренд может быть кривым!))
Так, все таки, как по вашему правильно строить тренд?
Разработчики МТ4 предложили трейдерам, вместо ТРЕНДОВ, свой "хитрый ход" в виде "трендовых линий" (???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Что такое "трендовые линии " - лично я не знаю.
В моем представлении, этот тот сурогат, который нам представляют в магазине в виде "искусственной сметаны", "искусственного сыра" и других "искусственных" продуктов.
Трендовая линия - результат визуализации Тренда, т.е. представления его в виде прямой или кривой линии
Как же я угадал, что тренд может быть кривым!))
Так, все таки, как по вашему правильно строить тренд?
Трейдеру не обязательно строить тренд.
Трейдеру обязательно знать как тренд строится, и обязательно знать СВОЙСТВА ТРЕНДА.
Кроме того, сам ТРЕНД нет смысла строить, поскольку один-единственный тренд не информативен. Он не дает возможности выполнить полный анализ потока котировок.
Для полного анализа котировок трейдеры пользуются "семейством ТРЕНДОВ", связанных между собой.
Вот Вам мой индикатор, который строит всю необходимую для трейдера семью ТРЕНДОВ:
То есть, это настоящие ТРЕНДЫ, а не трендовые линии.
Почувствуйте разницу.