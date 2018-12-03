Интересно узнать ! - страница 5

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neverness:

Почувствуйте разницу.

пройдено, было уже, вот на 60 шт МАшек, ну или на 60 "трендовых свойств тренда"

https://www.mql5.com/ru/code/13031

Почувствуйте разницу ;)

Rainbow
Rainbow
  • www.mql5.com
CMO_HTF Индикатор CMO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах. CMxTrend_x10 Индикатор CMxTrend_x10 отображает положение осциллятора CMx с десяти разных таймфреймов. Rainbow_Clouds Веер из...
 
neverness:

Трейдеру не обязательно строить тренд.

Трейдеру обязательно знать как тренд строится, и обязательно знать СВОЙСТВА ТРЕНДА.

Кроме того, сам ТРЕНД нет смысла строить, поскольку один-единственный тренд не информативен. Он не дает возможности выполнить полный анализ потока котировок.

Для полного анализа котировок трейдеры пользуются "семейством ТРЕНДОВ", связанных между собой.

.....

Почувствуйте разницу.

Пока ничего нового. А SMA, вообще, наихудший выбор из возможных.

[Удален]  
Igor Makanu:

пройдено, было уже, вот на 60 шт МАшек, ну или на 60 "трендовых свойств тренда"

https://www.mql5.com/ru/code/13031

Почувствуйте разницу ;)

Я, вообще-то, о ТРЕНДАХ говорил, а Вы о чем ?

Какое отношение к трендам имеют какие-то 60  абстрактных линий?

Это что за "художества" ?

Я на Вашем живописном рисунке не обнаружил ни одного тренда.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Пока ничего нового. А SMA, вообще, наихудший выбор из возможных.

Да ? А математики утверждают, что это "наилучшее приближение".(https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_наименьших_квадратов)

И я с ними согласен.

Всякое иное приближение может быть только хуже этого.

Значит Вы чего-то не понимаете.

Метод наименьших квадратов — Википедия
Метод наименьших квадратов — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Метод наименьших квадратов (МНК, англ. ) — математический метод, применяемый для решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных. Он может использоваться для «решения» переопределенных систем уравнений (когда количество уравнений превышает количество неизвестных), для поиска...
 
neverness:

Я, вообще-то, о ТРЕНДАХ говорил, а Вы о чем ?

Какое отношение к трендам имеют какие-то 60  абстрактных линий?

Это что за "художества" ?

Я на Вашем живописном рисунке не обнаружил ни одного тренда.

индикатор который я предложил как альтернативный Вашему, показывает не больше и ни меньше Вашего, разве, что в несколько раз точнее, МА везде одинаково расчитается

neverness:

Да ? А математики утверждают, что это "наилучшее приближение".(https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_наименьших_квадратов)

И я с ними согласен.

Всякое иное приближение может быть только хуже этого.

Значит Вы чего-то не понимаете.

Вы пытаетесь выдернуть фразу из контекста, я тоже согласен, "что таблица умножения работает... осталось выяснить насколько реально применяя таблицу умножения рассчитать значение тригонометрической функции"

существуют более точные методы аппроксимации, на этом  форуме много готовых примеров и статей https://www.mql5.com/ru/articles/1450

Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах
Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах
  • www.mql5.com
Функция JJMASeries() предназначена для использования алгоритма JMA при написании любых индикаторов теханализа и экспертов, для замены расчёта классического усреднения на этот алгоритм. Функция не работает, если параметр limit принимает значение, равное нулю! Все индикаторы, сделанные мною для JJMASeries, выполнены с учётом этого ограничения...
[Удален]  

О "культе Карго" программистов.

https://habr.com/post/129676/

Вообще говоря платформа МТ4 существовала далеко не всегда (а с 2005 года). И в "старых терминалах" и форуме  ALPARI (Ссылка удалена Artyom Trishkin)  к самим трейдерам, и их инструментам относились очень  УВАЖИТЕЛЬНО.

 У КАЖДОГО индикатора была своя страница его математического описания, и была своя страница обсуждения этого индикатора, где трейдеры свободно высказывали свое мнение по этому поводу.

То есть, каждый индикатор был действительно ИНДИКАТОРОМ, и каждый индикатор был "индивидуален" со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Все резко изменилось с приходом МТ4.

Что изменилось с приходом "туземцев-программистов"?

Что сделали туземцы-программисты?

- Они увидели, что трейдеры рисуют какие-то непонятные им линии. Собрали эти все (непонятные им) линии в одну кучу, и создали  следующий  индикаторный "культ Карго"

Блок индикаторов


Трейдеры спрашивают у разработчиков МТ4: - А что это такое ?

Разработчики МТ4 отвечают: - Это индикаторные (трендовые) линии !!! (???)

- А что это такое? - спрашивают у разработчиков трейдеры.

- А хрен его знает ! - отвечают разработчики МТ4. Разбирайтесь сами. Зато теперь у Вас будет язык MQL4 который мы разрабатываем.

- Ну ладно. Хорошо. Посмотрим, что будет дальше. - ответили трейдеры.

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Что же случилось дальше?

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А дальше случилось "удивительное", которое всегда рядом. 

Если туземцы-программисты МТ4 создали свой  "художественный образ" аэроплана в единичном экземпляре, то следующие за ними туземцы-программисты решили: - А чем мы хуже?

И все туземцы-программисты, так или иначе связанные с МТ4 (и не только), начали производить свои "художественные образы" аэропланов в массовом количестве (так сказать, поставили свое туземное производство "на поток").

Формула тренда 5

Так и хочется сесть на борт этого "бананового истребителя" - и "взлететь", - или "влететь" - не знаю, что здесь более правильно.

Нет. Все "по-взрослому" и очень серьезно.

На первый взгляд все это больше похоже на розыгрыш, а не на серьезные  действия.

Но нет. Оказывается все это "туземное нашествие" на трейдеров по-серьезному и надолго. 

И вот уже разработчики МТ4 по серьезному, и по-взрослому  запускают новую бета-версию бананового терминала МТ4

https://www.mql5.com/ru/forum/289236

И на полном серьезе предлагают трейдерам принять участие  в его "тестировании". 

Я извиняюсь. Но что Вы предлагаете трейдерам "тестировать"?

Ваше туземное безумие и безграмотность?

Формула тренда 6

Формула тренда 7

А на своих самолетах с "банановыми крыльями" летайте сами.

Культ Карго в IT — троллим адептов scrum-а
Культ Карго в IT — троллим адептов scrum-а
  • habr.com
Третий раз за последний месяц встречаюсь с тем, как троллят разработчиков, практикующих всякие SCRUM/XP/AGILE и другие страшные слова. Вообще — есть за что. Значит, смысл такой: Во время 2-й мировой войны США строили свои военные базы по всяким разным диким островам в Тихом океане. Продовольствие и шмотки возились самолетами, причем часть...
 
neverness:

Интересные у вас суждения. 

 
Реter Konow:

Интересные у вас суждения. 

а по моему, наоборот - ничего интересного, только подмена слова МА на слово ТРЕНД (всё капсом).
И при этом, остальные МА - это не ТРЕНД )

 
Реter Konow:

Интересные у вас суждения. 

угу, думал обсуждение перейдет в на тему: " а историю можно еще вот так трендами раскрасить", но к сожалению обсуждать нечего.... имхо, не нравится МТ4/МТ5, ну тогда вот интернет, берем и юзаем квики, нинзи, ЖФорексы и пр.... как вариант умельцы даже в Матлабе и Маткаде, в 1С и в экселе,... и ВисСимах умудряются тестировать и торговать 

[Удален]  
Taras Slobodyanik:

а по моему, наоборот - ничего интересного, только подмена слова МА на слово ТРЕНД (всё капсом).
И при этом, остальные МА - это не ТРЕНД )

Ну почему же?

Вот Вам формула очень оригинального тренда

Формула тренда 9

Вообще говоря, любой тренд требует внимательного математического подхода и рассмотрения. И рассматривать все тренды в рамках форума нет никакой возможности. 

Конечно, в рамках форума проще всего рассматривать тренд МА.

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