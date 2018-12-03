Интересно узнать ! - страница 5
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Почувствуйте разницу.
пройдено, было уже, вот на 60 шт МАшек, ну или на 60 "трендовых свойств тренда"
https://www.mql5.com/ru/code/13031
Почувствуйте разницу ;)
Трейдеру не обязательно строить тренд.
Трейдеру обязательно знать как тренд строится, и обязательно знать СВОЙСТВА ТРЕНДА.
Кроме того, сам ТРЕНД нет смысла строить, поскольку один-единственный тренд не информативен. Он не дает возможности выполнить полный анализ потока котировок.
Для полного анализа котировок трейдеры пользуются "семейством ТРЕНДОВ", связанных между собой.
.....
Почувствуйте разницу.
Пока ничего нового. А SMA, вообще, наихудший выбор из возможных.
пройдено, было уже, вот на 60 шт МАшек, ну или на 60 "трендовых свойств тренда"
https://www.mql5.com/ru/code/13031
Почувствуйте разницу ;)
Я, вообще-то, о ТРЕНДАХ говорил, а Вы о чем ?
Какое отношение к трендам имеют какие-то 60 абстрактных линий?
Это что за "художества" ?
Я на Вашем живописном рисунке не обнаружил ни одного тренда.
Пока ничего нового. А SMA, вообще, наихудший выбор из возможных.
Да ? А математики утверждают, что это "наилучшее приближение".(https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_наименьших_квадратов)
И я с ними согласен.
Всякое иное приближение может быть только хуже этого.
Значит Вы чего-то не понимаете.
Я, вообще-то, о ТРЕНДАХ говорил, а Вы о чем ?
Какое отношение к трендам имеют какие-то 60 абстрактных линий?
Это что за "художества" ?
Я на Вашем живописном рисунке не обнаружил ни одного тренда.
индикатор который я предложил как альтернативный Вашему, показывает не больше и ни меньше Вашего, разве, что в несколько раз точнее, МА везде одинаково расчитается
Да ? А математики утверждают, что это "наилучшее приближение".(https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_наименьших_квадратов)
И я с ними согласен.
Всякое иное приближение может быть только хуже этого.
Значит Вы чего-то не понимаете.
Вы пытаетесь выдернуть фразу из контекста, я тоже согласен, "что таблица умножения работает... осталось выяснить насколько реально применяя таблицу умножения рассчитать значение тригонометрической функции"
существуют более точные методы аппроксимации, на этом форуме много готовых примеров и статей https://www.mql5.com/ru/articles/1450
О "культе Карго" программистов.
https://habr.com/post/129676/
Вообще говоря платформа МТ4 существовала далеко не всегда (а с 2005 года). И в "старых терминалах" и форуме ALPARI (Ссылка удалена Artyom Trishkin) к самим трейдерам, и их инструментам относились очень УВАЖИТЕЛЬНО.
У КАЖДОГО индикатора была своя страница его математического описания, и была своя страница обсуждения этого индикатора, где трейдеры свободно высказывали свое мнение по этому поводу.
То есть, каждый индикатор был действительно ИНДИКАТОРОМ, и каждый индикатор был "индивидуален" со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Все резко изменилось с приходом МТ4.
Что изменилось с приходом "туземцев-программистов"?
Что сделали туземцы-программисты?
- Они увидели, что трейдеры рисуют какие-то непонятные им линии. Собрали эти все (непонятные им) линии в одну кучу, и создали следующий индикаторный "культ Карго"
Трейдеры спрашивают у разработчиков МТ4: - А что это такое ?
Разработчики МТ4 отвечают: - Это индикаторные (трендовые) линии !!! (???)
- А что это такое? - спрашивают у разработчиков трейдеры.
- А хрен его знает ! - отвечают разработчики МТ4. Разбирайтесь сами. Зато теперь у Вас будет язык MQL4 который мы разрабатываем.
- Ну ладно. Хорошо. Посмотрим, что будет дальше. - ответили трейдеры.
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Что же случилось дальше?
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А дальше случилось "удивительное", которое всегда рядом.
Если туземцы-программисты МТ4 создали свой "художественный образ" аэроплана в единичном экземпляре, то следующие за ними туземцы-программисты решили: - А чем мы хуже?
И все туземцы-программисты, так или иначе связанные с МТ4 (и не только), начали производить свои "художественные образы" аэропланов в массовом количестве (так сказать, поставили свое туземное производство "на поток").
Так и хочется сесть на борт этого "бананового истребителя" - и "взлететь", - или "влететь" - не знаю, что здесь более правильно.
Нет. Все "по-взрослому" и очень серьезно.
На первый взгляд все это больше похоже на розыгрыш, а не на серьезные действия.
Но нет. Оказывается все это "туземное нашествие" на трейдеров по-серьезному и надолго.
И вот уже разработчики МТ4 по серьезному, и по-взрослому запускают новую бета-версию бананового терминала МТ4
https://www.mql5.com/ru/forum/289236
И на полном серьезе предлагают трейдерам принять участие в его "тестировании".
Я извиняюсь. Но что Вы предлагаете трейдерам "тестировать"?
Ваше туземное безумие и безграмотность?
А на своих самолетах с "банановыми крыльями" летайте сами.
Интересные у вас суждения.
Интересные у вас суждения.
а по моему, наоборот - ничего интересного, только подмена слова МА на слово ТРЕНД (всё капсом).
И при этом, остальные МА - это не ТРЕНД )
Интересные у вас суждения.
угу, думал обсуждение перейдет в на тему: " а историю можно еще вот так трендами раскрасить", но к сожалению обсуждать нечего.... имхо, не нравится МТ4/МТ5, ну тогда вот интернет, берем и юзаем квики, нинзи, ЖФорексы и пр.... как вариант умельцы даже в Матлабе и Маткаде, в 1С и в экселе,... и ВисСимах умудряются тестировать и торговать
а по моему, наоборот - ничего интересного, только подмена слова МА на слово ТРЕНД (всё капсом).
И при этом, остальные МА - это не ТРЕНД )
Ну почему же?
Вот Вам формула очень оригинального тренда
Вообще говоря, любой тренд требует внимательного математического подхода и рассмотрения. И рассматривать все тренды в рамках форума нет никакой возможности.
Конечно, в рамках форума проще всего рассматривать тренд МА.