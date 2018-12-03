Интересно узнать ! - страница 9
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Добро. Тогда один из создателей Солнца отправит вас на недельку в отпуск за систематическое неуважение к участникам форума. Ну и заодно с Преображенским пообщаетесь
....
Кроме того, разработчики МТ4, в отличие от современных туземцев форума, знают что такое ТРЕНД. И это именно разработчики МТ4 ввели в обиход выражения "трендовые и индикаторные линии".
....
А почему вы решили, что тренд и трендовые линии это одно и тоже?
Вот например. Визуально видно тренд вверх, а трендовая линия нарисована вниз.
Я считаю, что ТС - человек очень глубоко-мыслящий и относящийся к старой гвардии трейдеров. Сейчас таких почти не осталось. Эти трейдеры были настоящие профессионалы. Они писали книги и разрабатывали торговые системы. Их взгляды на то, что сейчас происходит с трейдингом и тех.анализом, могут быть очень интересны и полезны.
Ну а разжигать ненависть или стремиться унижать кого либо, - небыло такого. Желание критиковать, да... Но, в пределах разумного.
(Критика конечно не без эмоций, но серьезность подхода к трейдингу вызывает уважение).
Вы наверное ошибаетесь в нём. Я знаю многих из старой гвардии. Из них не плещется уничижительное отношение к окружающим.
А почему вы решили, что тренд и трендовые линии это одно и тоже?
Вот например. Визуально видно тренд вверх, а трендовая линия нарисована вниз.
Он недельку побудет на приёме у дохтора...
Я считаю, что ТС - человек очень глубоко-мыслящий и относящийся к старой гвардии трейдеров. Сейчас таких почти не осталось. Эти трейдеры были настоящие профессионалы. Они писали книги и разрабатывали торговые системы. Их взгляды на то, что сейчас происходит с трейдингом и тех.анализом, могут быть очень интересны и полезны.
Ну а разжигать ненависть или стремиться унижать кого либо, - небыло такого. Желание критиковать, да... Но, в пределах разумного.
(Критика конечно не без эмоций, но серьезность подхода к трейдингу вызывает уважение).
ТС очень хорошо манипулирует понятиями. А вы легко на это поддались. Не смотря на то что понятия "тренд", "трендовая линия" и "трендовый индикатор" имеют однокоренное слово в названии. Это совсем разные понятия. В контексте трейдинга, грубо говоря, тренд - направление движения цены. А трендовая линия это просто вспомогательный инструмент для графического анализа. Я ее могу нарисовать как угодно и не факт, что она будет указывать направление движения цены. А трендовые индикаторы - инструменты технического анализа и называются так потому, что с их предпочтительно использовать когда на рынке есть тренд. А когда тренда нет они врут.
...
Это мое мнение и не все могут с ним соглашаться, но я не настаиваю.
ТС очень хорошо манипулирует понятиями. А вы легко на это поддались. Не смотря на то что понятия "тренд", "трендовая линия" и "трендовый индикатор" имеют однокоренное слово в названии. Это совсем разные понятия. В контексте трейдинга, грубо говоря, тренд - направление движения цены. А трендовая линия это просто вспомогательный инструмент для графического анализа. Я ее могу нарисовать как угодно и не факт, что она будет указывать направление движения цены. А трендовые индикаторы - инструменты технического анализа и называются так потому, что с их предпочтительно использовать когда на рынке есть тренд. А когда тренда нет они врут.
...
Это мое мнение и не все могут с ним соглашаться, но я не настаиваю.
Всё верно говорите.
Честно говоря, я не стал зацикливаться на личной неприязни ТС к окружающим. Меня заинтересовала его мысль. А мысль очень интересная и переплетается с моими взглядами на мировые диалектические процессы.
Когда то живопись была исскуством. А спустя столетия живопись стала помойкой. Тоже самое происходит и с музыкой, и с кинематографом. Этот процесс рождения, развития и распада, отражающий начально-конечную сущность вещей.
В начале 20-го столетия трейдинг развивался. В середине и к концу 20-го века он процветал, а к началу следующего века начал постепенно умирать. И автоматизация трейдинга - верный путь к его концу. Шаг за шагом трейдинг лишается своего глубокого содержания и от него постепенно остается большая высохшая оболочка. Очень много факторов ведут именно к этому. И никто и никак не может остановить этот процесс.
Мне показалось, что ТС уловил этот переломный момент. Момент перехода от процветания к умиранию. Поэтому, он так возмутился этими "ненастоящими" трендовыми линиями. Как классический художник возмутился бы глядя на картину смелого абстакциониста допускающего "какую то хрень" в своих работах.При этом, я считаю, что алготрейдинг тоже может процветать. Он может прийдти на смену трейдингу и обрести не менее богатое содержание. Но, для этого его нужно развивать концептуально. Как раньше концептуально развивали классический трейдинг.
Шаг за шагом трейдинг лишается своего глубокого содержания и от него постепенно остается большая высохшая оболочка.
Честно говоря, я не стал зацикливаться на личной неприязни ТС к окружающим. Меня заинтересовала его мысль. А мысль очень интересная и переплетается с моими взглядами на мировые диалектические процессы.
Когда то живопись была исскуством. А спустя столетия живопись стала помойкой. Тоже самое происходит и с музыкой, и с кинематографом. Этот процесс рождения, развития и распада, отражающий начально-конечную сущность вещей.
В начале 20-го столетия трейдинг развивался. В середине и к концу 20-го века он процветал, а к началу следующего века начал постепенно умирать. И автоматизация трейдинга - верный путь к его концу. Шаг за шагом трейдинг лишается своего глубокого содержания и от него постепенно остается большая высохшая оболочка. Очень много факторов ведут именно к этому. И никто и никак не может остановить этот процесс.
Мне показалось, что ТС уловил этот переломный момент. Момент перехода от процветания к умиранию. Поэтому, он так возмутился этими "ненастоящими" трендовыми линиями. Как классический художник возмутился бы глядя на картину смелого абстакциониста допускающего "какую то хрень" в своих работах.При этом, я считаю, что алготрейдинг тоже может процветать. Он может прийдти на смену трейдингу и обрести не менее богатое содержание. Но, для этого его нужно развивать концептуально. Как раньше концептуально развивали классический трейдинг.
В палату рядом к Тиртхе.
Тема ТРЕНДОВ является ЗАПРЕЩЕННОЙ И НЕОБСУЖДАЕМОЙ на всех форумах рынка ФОРЕКС в России уже около 20 лет (как за рубежом - не знаю. Но предполагаю тоже самое.).
Разработчики MT4/MT5 уже лишь при одном появлении этой темы на форуме впадают в панический ужас, а Модераторы форумов инстиктивно тянутся к кнопкам "DELETE" и "BAN". https://ru.wikipedia.org/wiki/Бан_(Интернет).
экая глупость...