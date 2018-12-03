Интересно узнать ! - страница 10
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Если сказать честно, то я не знаю, почему сразу возникло MT4, (а не последовательно МТ1, МТ2, МТ3 и т.д.), и куда делись все предыдущие версии.
МТ4 возникла не сразу. Перед нею была МТ3. А ты не знаешь куда делась?
Ну-ка скажи, куда делись Windows 95, 98, 2000, ... и т.д.
Мож, к его выходу из бани, порадовать этого красавца веткой "Тренды" ?
Пусть расскажет какие тренды ему нравятся, а какие не нравятся.
ТРЕНД
.
Ну почему же?
Вот Вам формула очень оригинального тренда
Вообще говоря, любой тренд требует внимательного математического подхода и рассмотрения. И рассматривать все тренды в рамках форума нет никакой возможности.
Конечно, в рамках форума проще всего рассматривать тренд МА.
Это не тренд. Это сумма квадратов. Ты сам-то проверял, что будет на твоём графике, если ты построишь подобное? А если тренд вниз направлен, то что ты увидишь?
Ты бы подучился хотя бы немного, чтоб глупость свою не выносить на всеобщее обозрение.
Я считаю, что ТС - человек очень глубоко-мыслящий и относящийся к старой гвардии трейдеров. Сейчас таких почти не осталось. Эти трейдеры были настоящие профессионалы. Они писали книги и разрабатывали торговые системы. Их взгляды на то, что сейчас происходит с трейдингом и тех.анализом, могут быть очень интересны и полезны.
Ну а разжигать ненависть или стремиться унижать кого либо, - небыло такого. Желание критиковать, да... Но, в пределах разумного.
(Критика конечно не без эмоций, но серьезность подхода к трейдингу вызывает уважение).
очередную чушь несёшь, Петя.
очередную чушь несёшь, Петя.
ты бы шел дальше.
ты бы шел дальше.
это ты говоришь, как "человек очень глубоко-мыслящий"? "Сейчас таких почти не осталось."
;)))))
Петя, а что глубоко-мысленного ты можешь сказать по вот этой формуле, представленной как тренд твоим "человек очень глубоко-мыслящий"?
.
это ты говоришь, как "человек очень глубоко-мыслящий"? "Сейчас таких почти не осталось.";)))))
Это я тебе говорю как человек, который может и послать и оскорбить. и морду набить.
Это я тебе говорю как человек, который может и послать и оскорбить. и морду набить.
Петя, а что глубоко-мысленного ты можешь сказать по вот этой формуле, представленной как тренд твоим "человек очень глубоко-мыслящий"?
.
“Ббудьте добры,поммедленнее,я ззаписываю ”.Какое - такое “глубокое содержание” содержится в трейдинге ？ Мы хотим деньги тут заработать реальные,или мож на спички поспорим -куда Евра пойдет？Зря забанили чувака раньше времени,пусть бы сначала ВЕСЬ “пар выпустил”. Нейросетевики-предсказатели ***.Своим собственным ЭГО вредите себе же
Где-то в районе 1990-2000 годов на форуме трейдеров Альпари была целая группа форумчан "из мест не столь отдаленных". Они никогда не ругались матом, но жаргон у них был своеобразный и всегда конкретный, и общался я с ними на "полуфене". Они выражались всегда "правильно и конкретно", примерно как Вы.
Подавляющее большинство желающих действительно приходят на ФОРЕКС "заработать деньги реальные", и их не интересуют "высокие материи высшей математики".
Как не интересуют трейдеров, впрочем, и низменные помыслы карго-программистов "срубить бабки с начинающих трейдеров по-легкому".
И могу Вам сказать по своему опыту - ТРЕЙДЕРОМ СТАТЬ ДАЛЕКО НЕ ПРОСТО !!!