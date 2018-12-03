Интересно узнать ! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видишь ли, уважаемый Peter Konow, трендовые линии и ТРЕНД - это совершенно разные вещи. Это как кукла - и ЧЕЛОВЕК! Внешне похожи, но ничего общего.
Именно в этом и заключена суть конфликта между трейдерами и МТ4.
Кстати. Попробуйте ПРАВИЛЬНО построить ТРЕНД с помощью этих трендовых линий. Это вполне возможно. Интересно будет посмотреть, как Вы с этой задачей справитесь.
Нет. Я человек скромный. Это пожалуй слишком сложная для меня задача.
Линии прямые, а тренд кривой бывает. Не получается натянуть одно на другое.
Честно говоря, я не знал, что между трейдерами и МТ4 есть конфликт.
Вы даже не представляете себе, насколько серьезный это конфликт.
PS. Вероятно здесь следует отделить настоящих трейдеров от всей той "трейдерской пены", которую мы в изобилии наблюдаем в последнее время на рынке ФОРЕКС.
Я думаю, что разработчики МТ4 делали и делают ставку вовсе не на трейдеров, а на ту самую "трейдерскую пену" рынка Форекс, поскольку именно эта "трейдерская пена" и обеспечивает "основной доход" ДЦ.
Мы наблюдаем "лохотрон в действии".
Нет. Я человек скромный. Это пожалуй слишком сложная для меня задача.
Линии прямые, а тренд кривой бывает. Не получается натянуть одно на другое.
Я тоже думаю, что не следует рисковать.
Еще ни у кого не получилось.
Вы даже не представляете себе, насколько серьезный это конфликт.
Это интересно...
Вообще, мне нравится ваша теория заговора. У меня тоже была одна. Тему с ней тайно стерли.
Это далеко не теория. Лично я весьма далек от различных маний - "маний заговора", "маний преследования" и других.
И, к тому же, цель у меня совсем другая. Вовсе не напугать читателя, а научить и просветить.
Скоро увидите.
Почему же перегрызлись трейдеры с разработчиками МТ4, и к чему это привело?
Вообще говоря, к моменту появления МТ4 у каждого трейдера был разработан свой собственный терминал, на котором он выполнял анализ торговых ситуаций, строил прогнозы, торговые стратегии и другое.
И появление некоего "универсального терминала" под личиной МТ4 далеко не все трейдеры приветствовали.
И каждый трейдер в новом терминале пытался увидеть свои собственные наработки и стратегии.
И иногда это действительно удавалось сделать. Вот, пожалуйста Вам, современная реклама МТ4:
Я не собираюсь здесь дискутировать на тему: лучшая или нелучшая система МТ4. Это неважно. Но посмотрите на картинку ТРЕНДОВ на этой рекламе. На ней нет ни одного ТРЕНДА построенного правильно.
И в такой ситуации становится совершенно безразличным тот факт, лучшей системой на рынке является МТ4 или нет?
И главным становится вопрос о том, как работать на имеющейся торговой системе терминала, если даже тренды мы не умеем строить?
И лично Вам совершенно безразличным становиться то, за рулем какой машины Вы сидите - за рулем Lamborgini или трактора Беларус, поскольку ни на одном из них Вы ездить не умеете.
И здесь вполне закономерным выглядит вопрос:
А можно ли вообще , находясь в рамках МТ4 ПРАВИЛЬНО построить тренд ???
И главным становится вопрос о том, как работать на имеющейся торговой системе терминала, если даже тренды мы не умеем строить?
И здесь вполне закономерным выглядит вопрос:
А можно ли вообще , находясь в рамках МТ4 ПРАВИЛЬНО построить тренд ???
А что если прямо здесь, сообща и вместе, попробовать дать наиболее полное и пригодное для Форекса определение Тренда и его основных разновидностей?
А что если прямо здесь, сообща и вместе, попробовать дать наиболее полное и пригодное для Форекса определение Тренда и его основных разновидностей?
Конечно дадим. Не все сразу.
PS. Кстати. Можете попробовать это сделать прямо здесь и сейчас. Посмотрим на Ваши математические способности.
А еще лучше - давайте конкурс объявим на лучшее определение тренда.
Пусть примут участие и Модератор, и разработчики МТ4, и все гуру форума в обязательном порядке.
Вот обхохочемся !!!
Конечно дадим. Не все сразу.PS. Кстати. Можете попробовать это сделать прямо здесь и сейчас. Посмотрим на Ваши математические способности.
Долго смеяться будете... И правильно, ибо в смехе (!) рождается истина!