Интересно узнать ! - страница 3

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neverness:

Видишь ли, уважаемый Peter Konow, трендовые линии и ТРЕНД - это совершенно разные вещи. Это как кукла - и ЧЕЛОВЕК! Внешне похожи, но ничего общего.

Именно в этом и заключена суть конфликта между трейдерами и МТ4.

Кстати. Попробуйте  ПРАВИЛЬНО построить ТРЕНД с помощью этих трендовых линий.  Это вполне возможно. Интересно будет посмотреть, как Вы с этой задачей справитесь.

Нет. Я человек скромный. Это пожалуй слишком сложная для меня задача.

Линии прямые, а тренд кривой бывает. Не получается натянуть одно на другое.

[Удален]  
Реter Konow:

Честно говоря, я не знал, что между трейдерами и МТ4 есть конфликт.

Вы даже не представляете себе, насколько серьезный  это конфликт.

PS. Вероятно здесь следует отделить настоящих трейдеров от всей той "трейдерской пены", которую мы в изобилии наблюдаем в последнее время на рынке ФОРЕКС.

Я думаю, что разработчики МТ4 делали и делают ставку вовсе  не на трейдеров, а на ту самую "трейдерскую пену" рынка Форекс, поскольку именно эта "трейдерская пена" и обеспечивает "основной доход" ДЦ.

Мы наблюдаем "лохотрон в действии".  

 
Вообще, мне нравится ваша теория заговора. У меня тоже была одна. Тему с ней тайно стерли.
[Удален]  
Реter Konow:

Нет. Я человек скромный. Это пожалуй слишком сложная для меня задача.

Линии прямые, а тренд кривой бывает. Не получается натянуть одно на другое.

Я тоже думаю, что не следует рисковать.

Еще ни у кого не получилось.

 
neverness:

Вы даже не представляете себе, насколько серьезный  это конфликт. 

 Это интересно...

[Удален]  
Реter Konow:
Вообще, мне нравится ваша теория заговора. У меня тоже была одна. Тему с ней тайно стерли.

Это далеко не теория. Лично я весьма далек от различных маний - "маний заговора", "маний преследования"  и других.

И, к тому же, цель у меня совсем другая. Вовсе не напугать читателя, а научить и просветить.

Скоро увидите. 

[Удален]  

Почему же перегрызлись трейдеры с разработчиками МТ4, и к чему это привело?

Вообще говоря, к моменту появления МТ4   у каждого трейдера был разработан свой собственный терминал, на котором он выполнял анализ торговых ситуаций, строил прогнозы, торговые стратегии и другое.

И появление некоего "универсального терминала" под личиной МТ4 далеко не все трейдеры приветствовали.

И каждый трейдер в новом терминале пытался увидеть свои собственные наработки и стратегии.

И иногда это действительно удавалось сделать. Вот, пожалуйста Вам, современная реклама МТ4:Реклама

Я не собираюсь здесь дискутировать на тему: лучшая или нелучшая система МТ4. Это неважно. Но посмотрите на картинку ТРЕНДОВ на этой рекламе. На ней нет ни одного ТРЕНДА построенного правильно.

И в такой ситуации становится совершенно безразличным тот факт, лучшей системой на рынке является МТ4 или нет?

И главным становится вопрос о том, как работать на имеющейся торговой системе терминала, если даже тренды мы не умеем строить?

И  лично Вам совершенно безразличным становиться то, за рулем какой машины Вы сидите -  за рулем Lamborgini или трактора Беларус, поскольку ни на одном из них Вы ездить не умеете.

И здесь вполне закономерным выглядит вопрос:

А можно ли вообще , находясь в рамках МТ4 ПРАВИЛЬНО построить тренд ???


 
neverness:

И главным становится вопрос о том, как работать на имеющейся торговой системе терминала, если даже тренды мы не умеем строить?

И здесь вполне закономерным выглядит вопрос:

А можно ли вообще , находясь в рамках МТ4 ПРАВИЛЬНО построить тренд ???


А что если прямо здесь, сообща и вместе, попробовать дать наиболее полное и пригодное для Форекса определение Тренда и его основных разновидностей?


[Удален]  
aleger:

А что если прямо здесь, сообща и вместе, попробовать дать наиболее полное и пригодное для Форекса определение Тренда и его основных разновидностей?


Конечно дадим. Не все сразу.

PS. Кстати. Можете попробовать это сделать прямо здесь и сейчас. Посмотрим на Ваши математические способности.

А еще лучше - давайте конкурс объявим на лучшее определение тренда.

Пусть примут участие и Модератор, и разработчики МТ4, и все гуру форума в обязательном порядке.

Вот обхохочемся !!!

 
neverness:

Конечно дадим. Не все сразу.

PS. Кстати. Можете попробовать это сделать прямо здесь и сейчас. Посмотрим на Ваши математические способности.

Долго смеяться будете... И правильно, ибо в смехе (!) рождается истина!

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