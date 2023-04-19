Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 73
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Сарказм не помогает.
Это не ошибка .
It is useless to post in 2 languages, the translation is very good.
Это не сарказм - я просто удивлен. Терминал с «Призрачными цитатами».
Но если это не ошибка, вы используете их для торговли?
Может быть ( не сердись!) Как хрустальный шар с "Diagon Alley"?
It is not sarcasm - I am just amused. A terminal with "Ghost-quotes".
But if this not an error do you use them for trading?Maybe (do not be angry!) as a crystal ball from the Diagon Alley?
В 1959 во вкладке Эксперты в столбце Источник перестали отображаться название пары и таймфрейм.
Правый клик и выберите показывать "Источник":
Правый клик и выберите показывать "Источник":
Это выбрано - там отображается только название Эксперта "1" (см. картинку, там есть этот столбец).
Это выбрано - там отображается только название Эксперта "1" (см. картинку, там есть этот столбец).
Ну вроде правильно: Ваш эксперт "1" вызвал ошибку, которая и была распечатана.
Повторюсь, советник пробежался по всем символам брокера.
Прошло 2 часа
Повторюсь, советник пробежался по всем символам брокера.
Прошло 2 часа
Какие функции mql вы используете?
загрузка истории за последние 5 дней. По всем инструментам.
I am loading history for the last 5 days. For all symbols.