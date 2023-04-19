Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 73

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В 1959 во вкладке Эксперты в столбце Источник перестали отображаться название пары и таймфрейм.Нет пары и ТФ
 
Alain Verleyen :

Сарказм не помогает.

Это не ошибка .

It is useless to post in 2 languages, the translation is very good.

Это не сарказм - я просто удивлен. Терминал с «Призрачными цитатами».

Но если это не ошибка, вы используете их для торговли?

Может быть ( не сердись!) Как хрустальный шар с  "Diagon Alley"?

It is not sarcasm - I am just amused. A terminal with "Ghost-quotes".

But if this not an error do you use them for trading?

Maybe (do not be angry!) as a crystal ball from the Diagon Alley?

 
Andy:
В 1959 во вкладке Эксперты в столбце Источник перестали отображаться название пары и таймфрейм.

Правый клик и выберите показывать "Источник":


 
Может уже было, но в билде 1959 MetaEditor утверждает, что 'GlobalVariableDel' возвращает значение int, а не bool. Соответственно, на возвращение этого значения из метода/функции с типом возвращаемого значения bool получаем предупреждение 'expression not boolean' от компилятора:


Поменялась сигнатура нативной функции?
 
Vladimir Karputov:

Правый клик и выберите показывать "Источник":


Это выбрано - там отображается только название Эксперта "1" (см. картинку, там есть этот столбец).

 
Andy:

Это выбрано - там отображается только название Эксперта "1" (см. картинку, там есть этот столбец).

Ну вроде правильно: Ваш эксперт "1" вызвал ошибку, которая и была распечатана.

 
Где далее название инструмента EUR/USD и таймфрейм М5 как было до обновления! См. внимательнее картинку и вопрос. 
 

Повторюсь, советник пробежался по всем символам брокера.

Прошло 2 часа 


 
Vladimir Pastushak :

Повторюсь, советник пробежался по всем символам брокера.

Прошло 2 часа 


Какие функции mql вы используете?
 
Alain Verleyen:
Какие функции mql вы используете?

загрузка истории за последние 5 дней. По всем инструментам.

I am loading history for the last 5 days. For all symbols.

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