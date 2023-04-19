Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 72
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В МТ5 бары хранятся в виде отдельных массивов Open, High, Low, Close, Volume. Это означает, что для создания MqlRates бара в функции CopyRates нам нужно собирать структуру ценового бара из множества массивов.
Такое бы в Документацию.Получается, что баровый чарт строится медленнее, чем, например, данные только по High и Low.
Такое бы в Документацию.Получается, что баровый чарт строится медленнее, чем, например, данные только по High и Low.
Ага, то же интересно...
Сборка 1959 года обладает действительно удивительными способностями.
Здесь у меня в буфере индикатора есть значения, хотя ему не было назначено ни одного, кроме обычного
Build 1959 has really amazing abilities.
Here with me, the buffer of an indicator has values, even though it has not been assigned a single one, except the usual
(in) в OnInit ():
Сборка 1959 года обладает действительно удивительными способностями.
Здесь у меня в буфере индикатора есть значения, хотя ему не было назначено ни одного, кроме обычного
Build 1959 has really amazing abilities.
Here with me, the buffer of an indicator has values, even though it has not been assigned a single one, except the usual
(in) в OnInit ():
Сарказм не помогает.
Это не ошибка .
It is useless to post in 2 languages, the translation is very good.
Уважаемые создатели продукта, вам не кажется что это довольно странно, что для эксперта, всегда нужен открытый график?
Эксперт, индикатор, скрипт всегда прикрепляются к графику. В то же время они могут быть прикреплены к одному графику, а работать с другим или с другими. При этом эти графики могут быть и не открыты, но символ, с которым (которыми) работает программа, должен быть активным в навигаторе.
Эксперт, индикатор, скрипт всегда прикрепляются к графику. В то же время они могут быть прикреплены к одному графику, а работать с другим или с другими. При этом эти графики могут быть и не открыты, но символ, с которым (которыми) работает программа, должен быть активным в навигаторе.
Вот в этом и нехорошая часть, меняется таймфрейм информация исчезает, а по факту после открытия графика он есть ресурсы. Открываешь график и забываешь о нем только ради советника :(.
Это лишь ваша вина как экспертописателя - что информация исчезает.
Это лишь ваша вина как экспертописателя - что информация исчезает.
Моя то моя, но маты, летят на Метатрейдер.
Состояние, когда виноваты все, кроме самого себя?