Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сам не программист, но мысль понял. Раз спрашивают, значит, действительно, нужно. Наверное, соответствующими индикаторами это решается.
да можно решить, рисуя самому стрелочки и линии, но это уже будет называться танцы с бубном на костылях,
в Мт4 всё это есть штатное и всё хорошо...
Видимо, сложно понять чужие подходы к дебагу.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Alexey Viktorov, 2018.12.07 14:49
Говорилось не о торговле, а о тестировании, а во время тестирования, а соответственно и отладки советника (не debug), лишняя информация не бывает. Графические метки в этом случае облегчают визуальный анализ происходящего. А вот метки в OrderSend(последний параметр) из mql4 это действительно лишняя заморочка.
В тестере стратегий могут тестировать роботов и простые трейдеры-не программисты. Им дебаг - как коню коньки.
А я думал что коньки люди позаимствовали у коней...)))))))
А я думал что коньки люди позаимствовали у коней...)))))))
Визуальный тестер будем апгрейдить вместе с тестером.
Сегодня выпустили бету 1959, доступна по Help -> Check updates
The visual tester will be upgraded along with the tester.
Today they released beta 1959, available by Help -> Check updates
Визуальный тестер будем апгрейдить вместе с тестером.
Сегодня выпустили бету 1959, доступна по Help -> Check updates
Пожалуйста обратите внимание на применение шаблонов tester.tpl и debug.tpl правда я давненько не проверял, но в каком-то из недавних билдов шаблоны применялись как-то неправильно. И ещё большая просьба, если можно сделайте применение шаблонов на все графики открываемые в визуализаторе. А то, "Мартышка к старости слаба глазами стала..." Что-то мне плоховато от чёрного цвета... И кажется, я не один такой.
1 час спустя, все тот же. Нет обновления для сборки 1959 года.
Good morning
Good morning
Good afternoon Sergey.
Да, он у меня есть сейчас, так как я принудительно обновился, подключившись к серверу Metaquotes-Beta. Но почти через 2 часа после объявления Renat «Справка -> Проверить обновления» не обновлялась.