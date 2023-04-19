Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 68

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fxsaber:

Сам не программист, но мысль понял. Раз спрашивают, значит, действительно, нужно. Наверное, соответствующими индикаторами это решается.

да можно решить, рисуя самому стрелочки и линии, но это уже будет называться танцы с бубном на костылях, 

в Мт4 всё это есть штатное и всё хорошо...

 
fxsaber:

Видимо, сложно понять чужие подходы к дебагу.

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

Alexey Viktorov, 2018.12.07 14:49

Говорилось не о торговле, а о тестировании, а во время тестирования, а соответственно и отладки советника (не debug), лишняя информация не бывает. Графические метки в этом случае облегчают визуальный анализ происходящего. А вот метки в OrderSend(последний параметр) из mql4 это действительно лишняя заморочка.

Наверное я не совсем точно выразился. Имелось ввиду отладка алгоритма, а не ошибок исполнения.
 
Artyom Trishkin:
В тестере стратегий могут тестировать роботов и простые трейдеры-не программисты. Им дебаг - как коню коньки. 

А я думал что коньки люди позаимствовали у коней...)))))))

 
Alexey Viktorov:

А я думал что коньки люди позаимствовали у коней...)))))))

Нет. Только шампунь...
 

Визуальный тестер будем апгрейдить вместе с тестером.


Сегодня выпустили бету 1959, доступна по Help -> Check updates

 
Renat Fatkhullin:

The visual tester will be upgraded along with the tester.


Today they released beta 1959, available by Help -> Check updates

 
Renat Fatkhullin:

Визуальный тестер будем апгрейдить вместе с тестером.


Сегодня выпустили бету 1959, доступна по Help -> Check updates

Пожалуйста обратите внимание на применение шаблонов tester.tpl и debug.tpl правда я давненько не проверял, но в каком-то из недавних билдов шаблоны применялись как-то неправильно. И ещё большая просьба, если можно сделайте применение шаблонов на все графики открываемые в визуализаторе. А то, "Мартышка к старости слаба глазами стала..." Что-то мне плоховато от чёрного цвета... И кажется, я не один такой.

 
Alain Verleyen :
1 час спустя, все тот же. Нет обновления для сборки 1959 года.
 
Alain Verleyen:
1 час спустя, все тот же. Нет обновления для сборки 1959 года.

Good morning


 
Sergey Golubev :

Good morning


Good afternoon Sergey.

Да, он у меня есть сейчас, так как я принудительно обновился, подключившись к серверу Metaquotes-Beta. Но почти через 2 часа после объявления Renat «Справка -> Проверить обновления» не обновлялась.

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