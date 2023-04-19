Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 66
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В последних билдах редактор перестал находить нужные разделы справки при селектировании функции и нажатии клавиши F1. Кидает куда ни попадя, раньше такого небыло.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Renat Fatkhullin, 2018.12.04 07:42
Это из-за необновленного индексного *.chw файла после автоматического обновления chm хелпов. Раньше Windows Help автоматически перестраивал индексный файл, а сейчас что-то перестал.
Стерите все C:\Users\%username%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Help\*.chw файлы, пожалуйста. Индексы построятся заново.
В следующем билде мы принудительно будем стирать *.chw индексы при обновлении хелпов.
Я провёл такую манипуляция, плюс обновился на 1958 - теперь справка ходит правильно.
Я провёл такую манипуляция, плюс обновился на 1958 - теперь справка ходит правильно.
она не совсем правильно ходит, определение то показывает, а вот в поле указателя пусто...
но ордера то не отрисовываются и это факт...
старый Мт4 это умеет! а новый Мт5 нет!
Все показывается.
Все показывается.
Я тоже не вижу где это показывается.
В тестере мт4 при визуализации ставится метка в какое время и по какой цене был установлен отложенный ордер. Затем в момент его активации или удаления проводится трендовая линия до времени и цены активации/удаления этого ордера. По завершении, а так-же и во время тестирования можно увидеть когда был поставлен отложенный ордер и что с ним случилось в последствии.
А вот в мт5 время и цена отложенного ордера не сохраняется в виде графических меток и линий.
Иногда в журнале случайно появляется такая ошибка
2018.12.07 13:53:59.072 MQL5.chats send failed with 10054 error
Я тоже не вижу где это показывается.
В тестере мт4 при визуализации ставится метка в какое время и по какой цене был установлен отложенный ордер. Затем в момент его активации или удаления проводится трендовая линия до времени и цены активации/удаления этого ордера. По завершении, а так-же и во время тестирования можно увидеть когда был поставлен отложенный ордер и что с ним случилось в последствии.
А вот в мт5 время и цена отложенного ордера не сохраняется в виде графических меток и линий.
+++
В тестере мт4 при визуализации ставится метка в какое время и по какой цене был установлен отложенный ордер. Затем в момент его активации или удаления проводится трендовая линия до времени и цены активации/удаления этого ордера. По завершении, а так-же и во время тестирования можно увидеть когда был поставлен отложенный ордер и что с ним случилось в последствии.
А вот в мт5 время и цена отложенного ордера не сохраняется в виде графических меток и линий.
Хотелось бы услышать, в чем удобство графического показа отложек? Если торгую, то только отложками, но так и не придумал сценарий, где было бы полезно видеть то, что показывает MT4.
Что то не то, пошарился по торговым инструментам советником. Закрыл график
но нагрузка не падает, даже спустя 10 минут, обратите внимание что терминал закачал всего 10 Мб
Хотелось бы услышать, в чем удобство графического показа отложек? Если торгую, то только отложками, но так и не придумал сценарий, где было бы полезно видеть то, что показывает MT4.
Говорилось не о торговле, а о тестировании, а во время тестирования, а соответственно и отладки советника (не debug), лишняя информация не бывает. Графические метки в этом случае облегчают визуальный анализ происходящего. А вот метки в OrderSend(последний параметр) из mql4 это действительно лишняя заморочка.