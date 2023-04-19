Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 104
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Предлагаю Вам портировать это
Ну если все сюда пишут, попробую и я:)
Сегодня обновился до build 1970 от 10 января 2019.
Появились большие задержки при работе функции поиска объектов ObjectFind.
Через несколько запусков функция начинает выполняться около 3 секунд.
Предлагаю Вам портировать это
В первом приближении что-то типа:
Чуть позже код доработаю и выложу в "Canvas-это круто"
Ну если все сюда пишут, попробую и я:)
Сегодня обновился до build 1970 от 10 января 2019.
Появились большие задержки при работе функции поиска объектов ObjectFind.
Через несколько запусков функция начинает выполняться около 3 секунд.
Это началось с версии 1968. В 1966 все работает нормально.
Это началось с версии 1968. В 1966 все работает нормально.
Спасибо, будем надеяться нас заметят:)
В первом приближении что-то типа:
Чуть позже код доработаю и выложу в "Canvas-это круто"
Осталось сделать выезжающую картинку дума с выключением газового крана.
Но на самом деле эффектно - это поджечь сами бары и линии объектов.
Также можно сделать так, что бары будто являются щелями в печи. Как будто сквозь них наблюдаешь пламя.
В общем, не скучно должно быть.
Ну и туннель, в который заворачиваются бары и выворачиваются обратно. Для туннеля нужно получить текстуру в виде снимка чарта - средствами MQL делается без проблем.
Осталось сделать выезжающую картинку дума с выключением газового крана.
Вот вы веселитесь, ребята! :))
Осталось сделать выезжающую картинку дума с выключением газового крана.
Но на самом деле эффектно - это поджечь сами бары и линии объектов.
Также можно сделать так, что бары будто являются щелями в печи. Как будто сквозь них наблюдаешь пламя.
В общем, не скучно должно быть.
Ну и туннель, в который заворачиваются бары и выворачиваются обратно. Для туннеля нужно получить текстуру в виде снимка чарта - средствами MQL делается без проблем.
Ага, точно!
А еще нужно добавить, чтобы кажый раз после успешного открытия сделки против тренда вылетал такой чувак с истошным воплем...
Это хоть как-то эмоционально разнообразит унылую жизнь трейдера. :))
Ага, точно!
А еще нужно добавить, чтобы иногда, после успешного открытия сделки против тренда вылетал такой чувак и истошным воплем...
Это хоть как-то эмоционально разнообразит унылую жизнь трейдера. :))
Унылую жизнь трейдера может украсить только полная тишина и отсутствие окружающих.
Это хоть как-то эмоционально разнообразит унылую жизнь трейдера. :))
Речь изначально шла о заставке
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
HELP! ЗАСТАВКА ДЛЯ ИНДИКАТОРА, помогите!
fxsaber, 2019.01.12 20:49
Заставку можно сделать очень быстро. Например, как это было сделано в DOOM.
Точно так же можно эффектно "поджечь" бары или линии сопротивления/поддержки.
Коротких исходников для этого дела в сети полно. Было бы желание и фантазия.
Тот же чарт с барами можно красиво запихать в туннель и т.д.