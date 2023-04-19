Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 104

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fxsaber:

Предлагаю Вам портировать это

Ну да. Можно попробовать в качестве прикола.
Тем более, что-то подобное уже есть в КБ, где автор сам Ренат. :)
[Удален]  

Ну если все сюда пишут, попробую и я:)

Сегодня обновился до build 1970 от 10 января 2019.

Появились большие задержки при работе функции поиска объектов ObjectFind.

   long ChartId=ChartID();
   ObjectsDeleteAll(ChartId);
   uint Count;
   int MSec;
   string Name="Obj";
   for(int i=0; i<10000; i++)
      {
      Count=GetTickCount();
      if(ObjectFind(ChartId,Name)>=0) printf("Кто ищет, тот найдёт!");
      MSec=(int)(GetTickCount()-Count);
      if(MSec>1000) printf(IntegerToString(i)+". Время выполнения: "+IntegerToString(MSec));   
      }
   printf("Завершено");

Через несколько запусков функция начинает выполняться около 3 секунд.

 
fxsaber:

Предлагаю Вам портировать это

В первом приближении что-то типа:

Чуть позже код доработаю и выложу в "Canvas-это круто"

 
Aleksei Stepanenko:

Ну если все сюда пишут, попробую и я:)

Сегодня обновился до build 1970 от 10 января 2019.

Появились большие задержки при работе функции поиска объектов ObjectFind.

Через несколько запусков функция начинает выполняться около 3 секунд.

Это началось с версии 1968. В 1966 все работает нормально.

[Удален]  
Alexey Viktorov:

Это началось с версии 1968. В 1966 все работает нормально.

Спасибо, будем надеяться нас заметят:)

 
Nikolai Semko:

В первом приближении что-то типа:

Чуть позже код доработаю и выложу в "Canvas-это круто"

Осталось сделать выезжающую картинку дума с выключением газового крана.

Но на самом деле эффектно - это поджечь сами бары и линии объектов.


Также можно сделать так, что бары будто являются щелями в печи. Как будто сквозь них наблюдаешь пламя.

В общем, не скучно должно быть.


Ну и туннель, в который заворачиваются бары и выворачиваются обратно. Для туннеля нужно получить текстуру в виде снимка чарта - средствами MQL делается без проблем.

[Удален]  
fxsaber:

Осталось сделать выезжающую картинку дума с выключением газового крана.

Вот вы веселитесь, ребята! :))

 
fxsaber:

Осталось сделать выезжающую картинку дума с выключением газового крана.

Но на самом деле эффектно - это поджечь сами бары и линии объектов.

Также можно сделать так, что бары будто являются щелями в печи. Как будто сквозь них наблюдаешь пламя.

В общем, не скучно должно быть.

Ну и туннель, в который заворачиваются бары и выворачиваются обратно. Для туннеля нужно получить текстуру в виде снимка чарта - средствами MQL делается без проблем.

Ага, точно!

А еще нужно добавить, чтобы кажый раз после успешного открытия сделки против тренда вылетал такой чувак с истошным воплем...


Это хоть как-то эмоционально  разнообразит унылую жизнь трейдера. :))
 
Nikolai Semko:

Ага, точно!

А еще нужно добавить, чтобы иногда, после успешного открытия сделки против тренда вылетал такой чувак и истошным воплем...


Это хоть как-то эмоционально  разнообразит унылую жизнь трейдера. :))

Унылую жизнь трейдера может украсить только полная тишина и отсутствие окружающих.

 
Nikolai Semko:

Это хоть как-то эмоционально  разнообразит унылую жизнь трейдера. :))

Речь изначально шла о заставке

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

HELP! ЗАСТАВКА ДЛЯ ИНДИКАТОРА, помогите!

fxsaber, 2019.01.12 20:49

Заставку можно сделать очень быстро. Например, как это было сделано в DOOM.

Точно так же можно эффектно "поджечь" бары или линии сопротивления/поддержки.


Коротких исходников для этого дела в сети полно. Было бы желание и фантазия.

Тот же чарт с барами можно красиво запихать в туннель и т.д.

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