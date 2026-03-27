Библиотеки: Virtual - страница 6
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Добрый день! Virtual не работает в mt5 build 1940 - при установке VirtualTester=True и запуске оптимизации не выполняется ни одной сделки( при VirtualTester=False оптимизация идет как обычно, но с обычной медленной скоростью).
Вы выполнили это условие?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.10.05 12:32
Бесплатное ускорение Тестера - это бонус для тех, кто хочет быстрее делать Оптимизацию своего MT4-style советника в MT5-Тестера (многоядерность + Облако) и не заморачиваться совсем (код менять не нужно).
А можете тогда сделать такую же библиотеку только для мт5 советников?
Как то станно , написали библиотеку для мт5, НО торговая логика умирающего мт4.Зачем эта каша не понимаю.
Вы будете виртуально ездить на ферарри но в реальности на жигулях)
Вам ничто не мешает под пятерку писать так же, как под четверку. Заодно кроссплатформенность получите.
Вся прелесть бы и была взять советник для мт5 и с минимальными переделками запустить его в виртуальном окружении.
Если говорить про Тестер, то использую только MT5 вместе с библиотекой. Воспроизводимые примеры использования выкладывал. MT5-style (только ордера) не приемлем.
И добавили бы ещё во время сделки стрелки на график момент сделки бай\селл для наглядности происходящего в виртуальном окружении
Virtual имеет много сценариев использования. Все дополнительные плюшки могут быть реализованы самостоятельно, т.к. история торгов Virtual полностью доступна, как обычная.
Вы выполнили это условие?
Да. Я тестировал Ваш советник:
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении
#define BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала.
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710
#include <..\..\mql4\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4>
При установке VirtualTester=True и запуске оптимизации не выполняется ни одной сделки ни на одном шаге оптимизации ( при VirtualTester=False оптимизация Вашего советника идет как обычно, но с обычной медленной скоростью).
При установке VirtualTester=True и запуске оптимизации не выполняется ни одной сделки ни на одном шаге оптимизации
Покажите лог Тестирования.
Покажите лог Тестирования.
>>>Покажите лог Тестирования.
Вы проводите Оптимизацию в режиме M5 OHLC
Virtual в текущей реализации работает только по тикам
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
Maxim Dmitrievsky, 2018.10.24 21:13
Может быть, имеет смысл сделать еще перегрузку метода для тестирования по ценам открытия тоже, для еще большего ускорения и грубых прогонов
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2018.10.24 21:40
Грубые прогоны Вы можете сейчас сами организовать через OHLC-тики. Делать NewBar в дополнение к NewTick, наверное, можно.
Сам использую только тики. Сторонних сценариев использования библиотеки пока не встречал.
Вы проводите Оптимизацию в режиме M5 OHLC
Virtual в текущей реализации работает только по тикам
По тикам тоже пробовал - ситуация та же самая.
По тикам тоже пробовал - ситуация та же самая.
Пожалуйста, прикрипите лог одиночного прогона. ICMarkets-Demo?
Пожалуйста, прикрипите лог одиночного прогона. ICMarkets-Demo?
Высылаю лог-файл одиночного прогона в режиме "все тики".