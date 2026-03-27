Библиотеки: Virtual - страница 6

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Sergey Seriy:
Добрый день! Virtual не работает в mt5 build 1940 - при установке VirtualTester=True и запуске оптимизации не выполняется ни одной сделки( при VirtualTester=False оптимизация идет как обычно, но с обычной медленной скоростью).

Вы выполнили это условие?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2018.10.05 12:32

Бесплатное ускорение Тестера - это бонус для тех, кто хочет быстрее делать Оптимизацию своего MT4-style советника в MT5-Тестера (многоядерность + Облако) и не заморачиваться совсем (код менять не нужно).

 
ilvic:

А можете тогда сделать такую же библиотеку  только для мт5 советников?

Как то станно , написали библиотеку для мт5, НО торговая логика умирающего мт4.Зачем эта каша не понимаю.

Вы будете виртуально ездить на ферарри но в реальности на жигулях)

Вам ничто не мешает под пятерку писать так же, как под четверку. Заодно кроссплатформенность получите.

Вся прелесть бы и была взять советник для мт5 и с минимальными переделками запустить его в виртуальном окружении.

Если говорить про Тестер, то использую только MT5 вместе с библиотекой. Воспроизводимые примеры использования выкладывал. MT5-style (только ордера) не приемлем. 

И добавили бы ещё во время сделки стрелки на график момент сделки бай\селл для наглядности происходящего в виртуальном окружении

Virtual имеет много сценариев использования. Все дополнительные плюшки могут быть реализованы самостоятельно, т.к. история торгов Virtual полностью доступна, как обычная.

 
fxsaber:

Вы выполнили это условие?

Да. Я тестировал Ваш советник:

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006
#define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении
#define BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала.
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710

#include <..\..\mql4\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4>

При установке VirtualTester=True и запуске оптимизации не выполняется ни одной сделки ни на одном шаге оптимизации ( при VirtualTester=False оптимизация Вашего советника идет как обычно, но с обычной медленной скоростью).

 
Sergey Seriy:

При установке VirtualTester=True и запуске оптимизации не выполняется ни одной сделки ни на одном шаге оптимизации

Покажите лог Тестирования.

 
fxsaber:

Покажите лог Тестирования.

 
>>>Покажите лог Тестирования.
Файлы:
TestEA_LOG_ICmarkets.jpg  147 kb
 
Sergey Seriy:
>>>Покажите лог Тестирования.

Вы проводите Оптимизацию в режиме M5 OHLC

Virtual в текущей реализации работает только по тикам

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

Maxim Dmitrievsky, 2018.10.24 21:13

Может быть, имеет смысл сделать еще перегрузку метода для тестирования по ценам открытия тоже, для еще большего ускорения и грубых прогонов

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2018.10.24 21:40

Грубые прогоны Вы можете сейчас сами организовать через OHLC-тики. Делать NewBar в дополнение к NewTick, наверное, можно.

Сам использую только тики. Сторонних сценариев использования библиотеки пока не встречал.

 
fxsaber:

Вы проводите Оптимизацию в режиме M5 OHLC

Virtual в текущей реализации работает только по тикам

По тикам тоже пробовал - ситуация та же самая.

 
Sergey Seriy:

По тикам тоже пробовал - ситуация та же самая.

Пожалуйста, прикрипите лог одиночного прогона. ICMarkets-Demo?

 
fxsaber:

Пожалуйста, прикрипите лог одиночного прогона. ICMarkets-Demo?

Высылаю лог-файл одиночного прогона в режиме "все тики".

Файлы:
20181113.zip  459 kb
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