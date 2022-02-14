Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 5
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Добрый день.
Уважаемые модераторы сервиса Фриланс. Добавьте пожалуйста в подсказки описание и скрин - подсказку того как выбрать исполнителя. Многие заказчики не знают этого и спрашивают. Пришлось просить одного из них скрин его экрана. Из неё сделал самопальную подсказку для клиентов:
Вопрос по арбитражу. Если заказчик инициировал арбитраж, а позже он нажал кнопку "деньги пополам" и разработчик подтвердил.
При нажатии на кнопку "деньги пополам" - указано что Работа отменяется и переносится в новые.
Вопрос - после этого требования к разработчику предоставить исходный код - правомочны?
Исходя из здравого смысла - кажется нет, т.к. заказчик таким образом может и сэкономить половину стоимости и получить работу (возможно соответствующую ТЗ, арбитраж ведь ещё её не проверил), а это неверный подход.
Вопрос по арбитражу. Если заказчик инициировал арбитраж, а позже он нажал кнопку "деньги пополам" и разработчик подтвердил.
При нажатии на кнопку "деньги пополам" - указано что Работа отменяется и переносится в новые.
Вопрос - после этого требования к разработчику предоставить исходный код - правомочны?
Исходя из здравого смысла - кажется нет, т.к. заказчик таким образом может и сэкономить половину стоимости и получить работу (возможно соответствующую ТЗ, арбитраж ведь ещё её не проверил), а это неверный подход.
предоставляется, т.к. заказчик заплатил, пусть и половину от оговоренной суммы.
логика "пополам" -- это не хочу доводить до конца начатое, но хочу хоть что-то получить за свою уже никому не нужную работу.
p.s. "пополам" это компромисс в стиле "хочу быть чуть-чуть беременной" -- должно быть два состояния "выполнено" и "не выполнено", состояние "пополам" только удручает обе стороны.
предоставляется, т.к. заказчик заплатил, пусть и половину от оговоренной суммы.
логика "пополам" -- это не хочу доводить до конца начатое, но хочу хоть что-то получить за свою уже никому не нужную работу.
p.s. "пополам" это компромисс в стиле "хочу быть чуть-чуть беременной" -- должно быть два состояния "выполнено" и "не выполнено", состояние "пополам" только удручает обе стороны.
Но ведь разработчик также потратил время(=деньги) и выполнил работу, может на 100%, может на 90%, арбитраж ведь не проверял. И передача кода может означать просто что заказчик "выскандалил скидку".
Ведь если заказчику нужен код - значит он признаёт что код представляет ценность, зачем тогда арбитраж, если можно по-хорошему закончить работу? И в т.ч. хотелки все доделать, не входящие в первоначальное ТЗ.
Я уж не говорю, что можно проявить цивилизованность и договориться с разработчиком о том, что код передаётся как есть в случае выбора пункта деньги пополам.
Если заказчик ничего этого не делает, скандалит, обвиняет разработчика во всех грехах (в т.ч. в невозможности вывода денег с MQL), не говоря уже о том, что изначально после начала работы выдаёт уточнения и пояснения к ТЗ за день до сдачи, не продлевая срок работы и обвиняя исполнителя в срыве срока...
И что, он правда должен получить код, только потому что он заплатил половину? Читай выше время=деньги. Может он согласился заплатить половину только чтобы не платить всю сумму в итоге, понимая что не прав.
Указание в пункте- "Reject job" "Отклонить работу" - ни по духу ни по букве не указывает на дальнейшую передачу кода.
Если уж и приплетать практику о "..соразмерной оплате частично выполненной работы.." тогда значит надо предоставить код, работающий на 50% от ТЗ, или тоже самое на 50% не работающий, не так ли? Может каждую вторую строчку кода? :)
Хотелось бы услышать ответ тех, кто отвечает за арбитраж.
Но ведь разработчик также потратил время(=деньги) и выполнил работу, может на 100%, может на 90%, арбитраж ведь не проверял. И передача кода может означать просто что заказчик "выскандалил скидку".
Ведь если заказчику нужен код - значит он признаёт что код представляет ценность, зачем тогда арбитраж, если можно по-хорошему закончить работу? И в т.ч. хотелки все доделать, не входящие в первоначальное ТЗ.
Я уж не говорю, что можно проявить цивилизованность и договориться с разработчиком о том, что код передаётся как есть в случае выбора пункта деньги пополам.
Если заказчик ничего этого не делает, скандалит, обвиняет разработчика во всех грехах (в т.ч. в невозможности вывода денег с MQL), не говоря уже о том, что изначально после начала работы выдаёт уточнения и пояснения к ТЗ за день до сдачи, не продлевая срок работы и обвиняя исполнителя в срыве срока...
И что, он правда должен получить код, только потому что он заплатил половину? Читай выше время=деньги. Может он согласился заплатить половину только чтобы не платить всю сумму в итоге, понимая что не прав.
Указание в пункте- "Reject job" "Отклонить работу" - ни по духу ни по букве не указывает на дальнейшую передачу кода.
Если уж и приплетать практику о "..соразмерной оплате частично выполненной работы.." тогда значит надо предоставить код, работающий на 50% от ТЗ, или тоже самое на 50% не работающий, не так ли? Может каждую вторую строчку кода? :)
Хотелось бы услышать ответ тех, кто отвечает за арбитраж.
Вообщем я отказался предоставить код, по описанным причинам. Как и следовало ожидать, меня без объяснений забанили, заблокирована возможность подавать заявки на работы.
Вопрос - что мешает сопровождать блокировки объяснением со ссылкой на правила или просто указанием причины. Те заказы что у меня сейчас выполняются - что мне с ними делать?
Ведь с таким отношением сервиса можно всего ожидать, и что заблокируют деньги за текущие работы, значит можно их бросить и уходить?
Останутся эти недовольные заказчики, зачем это сервису, если можно было бы всё решать чётко в рамках правил, чтобы не оставалось недоразумений хотя бы у тех, кто прочитал правила.
К слову - несколько заказов я успел выполнить с 5-бальными отзывами, а скандалист из-за которого меня забанили - впервые зашёл на сайт.
Вообщем я отказался предоставить код, по описанным причинам. Как и следовало ожидать, меня без объяснений забанили, заблокирована возможность подавать заявки на работы.
... Те заказы что у меня сейчас выполняются - что мне с ними делать? ...
Блокировка доступа к фрилансу -- это блокировка возможности брать новые заказы -- а те что в работе, они без проблем завершаются (по крайней мере раньше так было).
Вы пишите, что блокировка была в стиле "как и следовало ожидать" -- значит вы знали что делаете -- возможно потому и блокировка.
Раз знали что делаете -- зачем администрации делать лишние пояснения?
Как вариант развития -- сделайте выводы, разберитесь с правилами сервиса -- после чего обратитесь к администрации с просьбой разрешить доступ.
Блокировка доступа к фрилансу -- это блокировка возможности брать новые заказы -- а те что в работе, они без проблем завершаются (по крайней мере раньше так было).
Вы пишите, что блокировка была в стиле "как и следовало ожидать" -- значит вы знали что делаете -- возможно потому и блокировка.
Раз знали что делаете -- зачем администрации делать лишние пояснения?
Как вариант развития -- сделайте выводы, разберитесь с правилами сервиса -- после чего обратитесь к администрации с просьбой разрешить доступ.
как и следовало ожидать - это потому что здесь так принято - хозяин барин, делаю что хочу без объяснений и ссылок на правила. Об этом уже многие писали.
А не потому что я считаю что я сделал неправильно.
Я считаю что я прав! И попросил объяснить если я ошибаюсь. Попросил и здесь и в ветке самой работы.
Зачем Администрации давать "лишние" пояснения? - Это хороший тон при ведении бизнеса с деньгами во 1-х. во 2-х просто чтобы решить эту проблему здесь и сейчас, а не заморозить.
Я же так же предложил что я дам код, но соответствующий на 50% ТЗ, пропорционально оплате. Это логично и юридически практикуется.
Я считаю что я прав!
могу ошибаться, но судя по всему -- ваше право считать себя правым -- никто не нарушил.
так понимаю, администрация просто не согласилась с нарушением своих правил в сервисе.
могу ошибаться, но судя по всему -- ваше право считать себя правым -- никто не нарушил.
так понимаю, администрация просто не согласилась с нарушением своих правил в сервисе.
Каких именно? Подскажите по пунктам? Раз уж вы такой знаток.
Я же так же предложил что я дам код, но соответствующий на 50% ТЗ, пропорционально оплате. Это логично и юридически практикуется.
кстати, как определить, что ваши 50% ТЗ соответствуют половине ТЗ? -- как определить "вес" каждого функционального блока?
такие моменты должны быть в ТЗ -- типа, заказчик считает эту часть 25%, а эту 50%.
расторжение пополам идёт тогда, когда ТЗ не выполнено до конца, но заказчик считает, что 50% сделано.
но это не значит, что при расторжении пополам от сделанного -- вдруг по разумению разработчика выделяется какая-то часть и отдаётся заказчику под видом 50%.
все три вида расторжений -- в пользу заказчика/разработчика и пополам -- сознательно подтверждаются сторонами -- вам никто не мешал перед принятием согласия "пополам" оговорить с заказчиком все условия такого расторжения.
а вы, как понимаю, расторжение "пополам" подтвердили -- а потом стали говорить "не согласен", "я прав" и прочая ерунда.