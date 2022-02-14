Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 13

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Vladimir Karputov:

Обратитесь в СервисДеск - возможно Вам удалили доступ к платным сервисам.

Vitaly Muzichenko:Попробуйте почистить кеш браузера, это частенько помогает в некоторых ситуациях

P.S. После чистки нажмите пару раз CTRL+F5

Хорошо спасибо, кстати это касается только публичных заявок, с персональными всё в порядке.
Спасибо, почистил, но не помогает.

 

Здравствуйте!

Было бы неплохо еще добавить в подсказки информацию про тестер.

Клиенты часто спрашивают - что означают  Start, Step, Stop.

 
Mikhail Zhitnev #:

Здравствуйте!

Было бы неплохо еще добавить в подсказки информацию про тестер.

Клиенты часто спрашивают - что означают  Start, Step, Stop.

А что именно спрашивают, где взять переводчик?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

А что именно спрашивают, где взять переводчик?

Они думают что этот функционал добавлен исполнителем.
 

Отправил подсказку клиенту, он тестит на демо счетах. Не знает о визуальном тестировании.

Подсвеченная ссылка не ведет к мануалу:

a test in visual mode


Обновите, пожалуйста, подсказки.

 
Vasiliy Pushkaryov #:

Отправил подсказку клиенту, он тестит на демо счетах. Не знает о визуальном тестировании.

Подсвеченная ссылка не ведет к мануалу:

a test in visual mode


Обновите, пожалуйста, подсказки.

Спасибо, поправили

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