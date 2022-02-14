Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 13
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Vitaly Muzichenko:Попробуйте почистить кеш браузера, это частенько помогает в некоторых ситуацияхP.S. После чистки нажмите пару раз CTRL+F5
Хорошо спасибо, кстати это касается только публичных заявок, с персональными всё в порядке.
Спасибо, почистил, но не помогает.
Здравствуйте!
Было бы неплохо еще добавить в подсказки информацию про тестер.
Клиенты часто спрашивают - что означают Start, Step, Stop.
Здравствуйте!
Было бы неплохо еще добавить в подсказки информацию про тестер.
Клиенты часто спрашивают - что означают Start, Step, Stop.
А что именно спрашивают, где взять переводчик?
А что именно спрашивают, где взять переводчик?
Отправил подсказку клиенту, он тестит на демо счетах. Не знает о визуальном тестировании.
Подсвеченная ссылка не ведет к мануалу:a test in visual mode
Обновите, пожалуйста, подсказки.
Отправил подсказку клиенту, он тестит на демо счетах. Не знает о визуальном тестировании.
Подсвеченная ссылка не ведет к мануалу:a test in visual mode
Обновите, пожалуйста, подсказки.
Спасибо, поправили