Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 10

Новый комментарий
 
Andrey Kaunov:

Сроки после закрытия заказа уже не поправят. 

Я прошу всегда заказчиков увеличить, если не укладываемся. Ещё никто не отказывал, все относятся с пониманием. С одним забыли совсем, принимали в спешке. Потом писали оба и в Сервисдеск, и на форум. Ответ был что нет такой технической возможности.

Так что не "щелкайте", изменяйте вовремя )))

Теперь Заказчик может исправить такую ситуацию - нажать кнопку "Работа завершена в срок". Такая работа не попадет в просроченные


 
Rashid Umarov:

Теперь Заказчик может исправить такую ситуацию - нажать кнопку "Работа завершена в срок". Такая работа не попадет в просроченные


На прошлые работы это распространяется?  т.е. можно сейчас попросить исправить уже давно закрытые?

 
прислали в чате работы код, очень похожий на декомпил. Нарушение отправил. А заявку надо отменять?
 
Aleksey Mavrin:

На прошлые работы это распространяется?  т.е. можно сейчас попросить исправить уже давно закрытые?

Должно быть доступно, проверьте

 
Aleksey Mavrin:
прислали в чате работы код, очень похожий на декомпил. Нарушение отправил. А заявку надо отменять?

Напишите в сервисдеск, разберёмся

 
Rashid Umarov:

Должно быть доступно, проверьте

Да, уже некоторые заказчики кликнули, спасибо, функция полезная.

Rashid Umarov:

Напишите в сервисдеск, разберёмся

ок, пишу.

 
счётчик не правильно считает вместо -1 должен быть 0. исправьте пожалуйста.
 
Pavel Verveyko:
счётчик не правильно считает вместо -1 должен быть 0. исправьте пожалуйста.
это Вам фору дали
 
Konstantin Erin:
это Вам фору дали

)) спорный момент) так как, это ещё осознать надо, что -1 меньше, чем 0. А первое впечатление что тут что то не так)
ну уже исправили, Спасибо.

 
Pavel Verveyko:

)) спорный момент) так как, это ещё осознать надо, что -1 меньше, чем 0. А первое впечатление что тут что то не так)
ну уже исправили, Спасибо.

Спасибо за сообщение.

Исправили

1...345678910111213
Новый комментарий