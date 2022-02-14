Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 10
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Сроки после закрытия заказа уже не поправят.
Я прошу всегда заказчиков увеличить, если не укладываемся. Ещё никто не отказывал, все относятся с пониманием. С одним забыли совсем, принимали в спешке. Потом писали оба и в Сервисдеск, и на форум. Ответ был что нет такой технической возможности.
Так что не "щелкайте", изменяйте вовремя )))
Теперь Заказчик может исправить такую ситуацию - нажать кнопку "Работа завершена в срок". Такая работа не попадет в просроченные
Теперь Заказчик может исправить такую ситуацию - нажать кнопку "Работа завершена в срок". Такая работа не попадет в просроченные
На прошлые работы это распространяется? т.е. можно сейчас попросить исправить уже давно закрытые?
На прошлые работы это распространяется? т.е. можно сейчас попросить исправить уже давно закрытые?
Должно быть доступно, проверьте
прислали в чате работы код, очень похожий на декомпил. Нарушение отправил. А заявку надо отменять?
Напишите в сервисдеск, разберёмся
Должно быть доступно, проверьте
Да, уже некоторые заказчики кликнули, спасибо, функция полезная.
Напишите в сервисдеск, разберёмся
ок, пишу.
счётчик не правильно считает вместо -1 должен быть 0. исправьте пожалуйста.
это Вам фору дали
)) спорный момент) так как, это ещё осознать надо, что -1 меньше, чем 0. А первое впечатление что тут что то не так)
ну уже исправили, Спасибо.
)) спорный момент) так как, это ещё осознать надо, что -1 меньше, чем 0. А первое впечатление что тут что то не так)
ну уже исправили, Спасибо.
Спасибо за сообщение.
Исправили