Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 12
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Арбитраж пришлось открыть повторно. Но главное, что арбитраж 1 а цифра 2.
Здравствуйте!
Напишите пожалуйста о проблеме в Сервисдеск. Подробно опишите шаги, которые ведут к ошибке.
Здравствуйте!
Напишите пожалуйста о проблеме в Сервисдеск. Подробно опишите шаги, которые ведут к ошибке.
Хорошо, если ситуация повторится, обязательно напишу.
Прошу обратить внимание
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пользуйтесь подсказками во Фрилансе!
Vitaly Muzichenko, 2021.05.07 21:25
Для администрации:
Прошу рассмотреть арбитраж по моей работе! Сама по себе данная работа не окончится никогда.
Спасибо!
Добрый день!
Обращаюсь с просьбой к администрации исправить незаслуженную оценку в 1 балл.
Работа выполнена в полной мере и качественно. Много пришлось дополнительно доделывать по вине заказчика, из-за тех. задания для "телепатов", как оказалось.
Всё завершили благополучно благодаря моим усилиям и терпению. Но после закрытия работы когда заказчик начал шантажировать меня с требованием что-то доделать, я отказал.
Он потом находил множество претензий, причины которых мне были очевидны и ему объяснялись (вкратце он запускал скринер по ВСЕМ инструментам у брокера с 5000+ акций и т.д. на машине с малым кол-вом памяти, и выходила ошибка терминала невозможности записи файлов истории).
Также на мои множественные просьбы присылать файлы логов, он так и не понял что нужно это сделать и присылал скрин последней строчки лога в полной уверенности что он прав (это второй заказ с ним, я думал за 30+ объяснений и напоминаний всё же дойдёт, но нет), пришлось ему разъяснить что тогда не смогу рассматривать его жалобы в полной мере.
Пришлось заблокировать его в ватсапе из-за его спама, но я продолжал вести диалог на сайте.
Я вёл тактичный диалог, но стоял на своих легитимных позициях.
Он не привёл никаких данных о моих ошибках, только показывал свою некомпетентность и самоуверенность.
Считаю что шантаж и выкручивание рук разработчикам недопустимы, и такое надо пресекать.
Прошу восстановить справедливость.
https://www.mql5.com/ru/job/143000
Средства обычно замораживаются на 7 дней(фриланс/маркет), а тут вижу цифру 13 дней. С чем это связано? (в данном случае это касается работы во фрилансе, работа прошла хорошо)
https://www.mql5.com/ru/forum/371956
вот тема этому посвященная.
Добрый день!
Обращаюсь с просьбой к администрации исправить незаслуженную оценку в 1 балл.
Работа выполнена в полной мере и качественно. Много пришлось дополнительно доделывать по вине заказчика, из-за тех. задания для "телепатов", как оказалось.
Всё завершили благополучно благодаря моим усилиям и терпению. Но после закрытия работы когда заказчик начал шантажировать меня с требованием что-то доделать, я отказал.
Он потом находил множество претензий, причины которых мне были очевидны и ему объяснялись (вкратце он запускал скринер по ВСЕМ инструментам у брокера с 5000+ акций и т.д. на машине с малым кол-вом памяти, и выходила ошибка терминала невозможности записи файлов истории).
Также на мои множественные просьбы присылать файлы логов, он так и не понял что нужно это сделать и присылал скрин последней строчки лога в полной уверенности что он прав (это второй заказ с ним, я думал за 30+ объяснений и напоминаний всё же дойдёт, но нет), пришлось ему разъяснить что тогда не смогу рассматривать его жалобы в полной мере.
Пришлось заблокировать его в ватсапе из-за его спама, но я продолжал вести диалог на сайте.
Я вёл тактичный диалог, но стоял на своих легитимных позициях.
Он не привёл никаких данных о моих ошибках, только показывал свою некомпетентность и самоуверенность.
Считаю что шантаж и выкручивание рук разработчикам недопустимы, и такое надо пресекать.
Прошу восстановить справедливость.
https://www.mql5.com/ru/job/143000
Добрый день! отзыв был удален (за что спасибо). Но видимо заказчик может выставить его снова и он это сделал. Замечу что я настроен конструктивно и многим заказчикам приходилось исправлять бесплатно какие-то недочёты через долгое время после сдачи, но тут просто некомпетентность и полное неуважение к правилам этикета и приличия, никаких аргументов и фактов что заказ сделан не по ТЗ он опять же не привёл, просто зашёл нагадил и всё.
я не стал опускаться в данном случае до 1 бала, поставив скромно 3 (хотя пообщавшись с заказчиком желание возникнет у многих), Настаиваю что такое надо пресекать.
Прошу для восстановления справедливости удалить отзыв насовсем (можно и мой тогда уж, думаю люди и так заметят при общении что к чему), либо вернуть/проверить заказ через арбитраж, чтобы окончательно и бесповоротно установить прав я или нет и какую оценку заслужил.
Здравствуйте, у меня отсутствует кнопка выполнить. Это не связано с количеством принимаемых заявок. Это может быть новая заявка (не связано с временем заявки).
В диалог вступить можно.
а потом кнопка пропадает и отображается просто пустое место.
С чем это связано? Куда уходит кнопка?) Как вернуть?
Здравствуйте, у меня отсутствует кнопка выполнить. Это не связано с количеством принимаемых заявок. Это может быть новая заявка (не связано с временем заявки).
В диалог вступить можно.
а потом кнопка пропадает и отображается просто пустое место.
С чем это связано? Куда уходит кнопка?) Как вернуть?
Попробуйте почистить кеш браузера, это частенько помогает в некоторых ситуацияхP.S. После чистки нажмите пару раз CTRL+F5
Здравствуйте, у меня отсутствует кнопка выполнить. Это не связано с количеством принимаемых заявок. Это может быть новая заявка (не связано с временем заявки).
В диалог вступить можно.
а потом кнопка пропадает и отображается просто пустое место.
С чем это связано? Куда уходит кнопка?) Как вернуть?
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