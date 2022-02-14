Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 4
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Спасибо, выяснили.
Этот ini-файл, что создает сам Тестер, можно использовать без правок для запуска через cmd.
Georgiy из Лиги тебе поможет
Вопрос в техподдержку - заказчик хочет выбрать меня и просит показать мои работы для оценки опыта и уровня компетенций.
Во фрилансе я зарегистрировался "вчера", работ ноль. Я мог бы ему скинуть для примера своих советников/индикаторы, но как это сделать, обмен контактами ведь запрещен, прикрепить в обсуждение тоже не получается.
Как я могу продемонстрировать потенциальному заказчику свой опыт и знания? Ведь без этого заказчик находится в положении по сути "слепого выбора".
Вопрос в техподдержку - заказчик хочет выбрать меня и просит показать мои работы для оценки опыта и уровня компетенций.
Во фрилансе я зарегистрировался "вчера", работ ноль. Я мог бы ему скинуть для примера своих советников/индикаторы, но как это сделать, обмен контактами ведь запрещен, прикрепить в обсуждение тоже не получается.
Как я могу продемонстрировать потенциальному заказчику свой опыт и знания? Ведь без этого заказчик находится в положении по сути "слепого выбора".
Не забудьте удалить контактные данные из файлов.
Вопрос в техподдержку - заказчик хочет выбрать меня и просит показать мои работы для оценки опыта и уровня компетенций.
Во фрилансе я зарегистрировался "вчера", работ ноль. Я мог бы ему скинуть для примера своих советников/индикаторы, но как это сделать, обмен контактами ведь запрещен, прикрепить в обсуждение тоже не получается.
Как я могу продемонстрировать потенциальному заказчику свой опыт и знания? Ведь без этого заказчик находится в положении по сути "слепого выбора".
Покажите скриншоты индикаторов, окон настроек индикаторов / советников, напишите примерные цифры сколько чего наделали за сколько лет. Этого вполне достаточно, особенно если оно относится к теме этой работы. Цеплять индикаторы / советники чтобы просто показать свой уровень не нужно - это презентация а не диссертация
Alexey Viktorov,
сходу вылезла ошибка и дальше не копал, решил что так и должно быть, но это я ex4 файл драг-н-дропом попытался прикрепить) спасибо вообщем.
Alexander Puzanov, почему-то скриншоты не рассматривал как мало что говорящие, хотя бы уж видео-ролик теста, но воспользуюсь вашим советом, действительно заказчику проще и быстрее картинку взглянуть, чем запускать. Если захочет тогда уж исполняемые файлы скину. Ролик прикрепить то точно нельзя судя по списку форматов? даже не знаю, можно ли анонимный аккаунт на ютубе создать, чтобы выйти на связь нельзя было)
Спасибо за отклик.
.. Ролик прикрепить то точно нельзя судя по списку форматов?
Чего нет в списке пакуется в zip
Здравствуйте уважаемые Администраторы.
У меня возникла проблема во Фрилансе, связанная с запретом работы с декомпилированным кодом.
Мне скинули в работу декомпилированный ранее код. Его по видимому уже правили после этого, т.к. присутствуют комментарии. Вовремя распознать декомпил не было возможности, т.к. код приложили на последнем шаге, в качестве Технического задания. А я брал заказ с телефона, увидел что это советник Sova.mq4, и проверять его сразу не стал (да и не мог). Поэтому я оформил заказ, и только на следующий день понял с чем имею дело. Как мне быть с этим заказом? Может Вы его удалите.
Код прикреплён в качестве Технического задания. Заказ https://www.mql5.com/ru/job/115540
С уважением, Андрей Каунов.
Здравствуйте уважаемые Администраторы.
У меня возникла проблема во Фрилансе, связанная с запретом работы с декомпилированным кодом.
Мне скинули в работу декомпилированный ранее код. Его по видимому уже правили после этого, т.к. присутствуют комментарии. Вовремя распознать декомпил не было возможности, т.к. код приложили на последнем шаге, в качестве Технического задания. А я брал заказ с телефона, увидел что это советник Sova.mq4, и проверять его сразу не стал (да и не мог). Поэтому я оформил заказ, и только на следующий день понял с чем имею дело. Как мне быть с этим заказом? Может Вы его удалите.
Код прикреплён в качестве Технического задания. Заказ https://www.mql5.com/ru/job/115540
С уважением, Андрей Каунов.
Заказ же вроде как удалён и работа отменена. Нет разве?
Добрый день, Артём.
Нет, висит заказ. Только оплату обнулили.