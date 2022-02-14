Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 4

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Rashid Umarov:

Georgiy из Лиги тебе поможет

Спасибо, выяснили.

Этот ini-файл, что создает сам Тестер, можно использовать без правок для запуска через cmd.

 
Rashid Umarov:

Georgiy из Лиги тебе поможет

Mission Completed.  :)
 

Вопрос в техподдержку - заказчик хочет выбрать меня и просит показать мои работы для оценки опыта и уровня компетенций.

Во фрилансе я зарегистрировался "вчера", работ ноль. Я мог бы ему скинуть для примера своих советников/индикаторы, но как это сделать, обмен контактами ведь запрещен, прикрепить в обсуждение тоже не получается.

Как я могу продемонстрировать потенциальному заказчику свой опыт и знания? Ведь без этого заказчик находится в положении по сути "слепого выбора".

 
Aleksey Mavrin:

Вопрос в техподдержку - заказчик хочет выбрать меня и просит показать мои работы для оценки опыта и уровня компетенций.

Во фрилансе я зарегистрировался "вчера", работ ноль. Я мог бы ему скинуть для примера своих советников/индикаторы, но как это сделать, обмен контактами ведь запрещен, прикрепить в обсуждение тоже не получается.

Как я могу продемонстрировать потенциальному заказчику свой опыт и знания? Ведь без этого заказчик находится в положении по сути "слепого выбора".


Не забудьте удалить контактные данные из файлов.

 
Aleksey Mavrin:

Вопрос в техподдержку - заказчик хочет выбрать меня и просит показать мои работы для оценки опыта и уровня компетенций.

Во фрилансе я зарегистрировался "вчера", работ ноль. Я мог бы ему скинуть для примера своих советников/индикаторы, но как это сделать, обмен контактами ведь запрещен, прикрепить в обсуждение тоже не получается.

Как я могу продемонстрировать потенциальному заказчику свой опыт и знания? Ведь без этого заказчик находится в положении по сути "слепого выбора".

Покажите скриншоты индикаторов, окон настроек индикаторов / советников, напишите примерные цифры сколько чего наделали за сколько лет. Этого вполне достаточно, особенно если оно относится к теме этой работы. Цеплять индикаторы / советники чтобы просто показать свой уровень не нужно - это презентация а не диссертация

 

Alexey Viktorov, 

сходу вылезла ошибка и дальше не копал, решил что так и должно быть, но это я ex4 файл драг-н-дропом попытался прикрепить) спасибо вообщем.

Alexander Puzanov, почему-то скриншоты не рассматривал как мало что говорящие, хотя бы уж видео-ролик теста, но воспользуюсь вашим советом, действительно заказчику проще и быстрее картинку взглянуть, чем запускать. Если захочет тогда уж исполняемые файлы скину. Ролик прикрепить то точно нельзя судя по списку форматов? даже не знаю, можно ли анонимный аккаунт на ютубе создать, чтобы выйти на связь нельзя было)

Спасибо за отклик.

 
Aleksey Mavrin:

.. Ролик прикрепить то точно нельзя судя по списку форматов?

Чего нет в списке пакуется в zip

 

Здравствуйте уважаемые Администраторы.

У меня возникла проблема во Фрилансе, связанная с запретом работы с декомпилированным кодом.

Мне скинули в работу декомпилированный ранее код. Его по видимому уже правили после этого, т.к. присутствуют комментарии. Вовремя распознать декомпил не было возможности, т.к. код приложили на последнем шаге, в качестве Технического задания. А я брал заказ с телефона, увидел что это советник Sova.mq4, и проверять его сразу не стал (да и не мог). Поэтому я оформил заказ, и только на следующий день понял с чем имею дело. Как мне быть с этим заказом? Может Вы его удалите.

Код прикреплён в качестве Технического задания. Заказ https://www.mql5.com/ru/job/115540

С уважением, Андрей Каунов.

Фриланс-сервис на MQL5.com: Модификация
Фриланс-сервис на MQL5.com: Модификация
  • www.mql5.com
нужно будет сделать вот такПри просадке 10% чтоб открывался реверсивный ордер от общей лотности(От общей лотности 50 лот, при просадке 10% открывается реверсивный ордер с лотностью 12,5 лот) и отключается Авто торговля потом далееПри присадке 25% включается авто торговля у нас подтягиваются Takeprofit и общая лотность становится допустим 70 , и уже чтоб открывало 25 % от этой общей лотности это будет 17,5лот и отключается авто торговляПри присадке 35 процентов тоже самое что и на 25 процентахИ
 
Andrey Kaunov:

Здравствуйте уважаемые Администраторы.

У меня возникла проблема во Фрилансе, связанная с запретом работы с декомпилированным кодом.

Мне скинули в работу декомпилированный ранее код. Его по видимому уже правили после этого, т.к. присутствуют комментарии. Вовремя распознать декомпил не было возможности, т.к. код приложили на последнем шаге, в качестве Технического задания. А я брал заказ с телефона, увидел что это советник Sova.mq4, и проверять его сразу не стал (да и не мог). Поэтому я оформил заказ, и только на следующий день понял с чем имею дело. Как мне быть с этим заказом? Может Вы его удалите.

Код прикреплён в качестве Технического задания. Заказ https://www.mql5.com/ru/job/115540

С уважением, Андрей Каунов.

Заказ же вроде как удалён и работа отменена. Нет разве?

 

Добрый день, Артём.

Нет, висит заказ. Только оплату обнулили.


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