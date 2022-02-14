Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не мне судить какой вы программист, я не заказывал ничего и не проверял ваши способности. Не забывайте, что заказчик всегда прав. С точки зрения администрации вы получили то, что заслужили своими незнаниями. «Мне не объяснили. Мне не рассказали. Если-бы я знал...» и прочее. Надеюсь, что на вашем опыте хоть кто-то сможет научиться.
Вы искажаете мои слова. Я прочитал правила и я их знаю. И действую согласно них.
Никто пока что не смог указать мне что это не так.
заказчик всегда прав - это заблуждение, для этого и есть правила и есть арбитраж.
Вы же не будете спорить - что арбитраж не действует по принципу - заказчик всегда прав.
Тут две стороны договора, обе имеют права и обязательства.
Я тоже надеюсь что будет польза кому-то.
Вы же не будете спорить - что арбитраж не действует по принципу - заказчик всегда прав.
Во всех спорных , пограничных ситуациях арбитраж примет сторону заказчика. По моему опыту так.
Во всех спорных , пограничных ситуациях арбитраж примет сторону заказчика. По моему опыту так.
Нее, это конечно же правильно. заказчик платит деньги, и должен получить за эти деньги качественную услугу.
Вот и непонятно, почему арбитр вместо того чтобы решить вопрос на месте двумя словами пояснений, выбрал путь блокировки исполнителя. Заказчик же от этого код не получит, т.е. конфликт не разрешен, а усугублён, т.к. страдает ещё и невиновный исполнитель (рассмотрения спора по существу же не было, значит не виновен) .
Да и зачем сервису одни заказчики без исполнителей? Сами разрабы платформы подрабатывать будут в перерывах между устранением багов? :))
Отсутствие конкуренции в нише отключает здравый смысл. Но так будет не всегда.
Здравствуйте.
Хочу попросить техподдержку фриланс изменить сроки закрытой работы по обоюдному согласию сторон.
Мы с заказчиком сегодня закрыли работу https://www.mql5.com/ru/job/124926, но забыли изменить срок. С заказчиком всё было обговорено, и он со своей стороны также написал Вам в сервисдеск. Измените пожалуйста с текущего (17.07.2020 по 25.07.2020) на (17.07.2020 по 02.08.2020) чтобы не было просрочки.
Здравствуйте.
Пара вопросов:
1) Во фриланс-диалогах пропала возможность вставки графического изображения или скриншота из буфера обмена через Ctrl-V. Ошибка в прикрепленном файле Screenshot_error.png
2) Проявляется только в мобильной версии: После подтверждения согласия на участие в любой работе, пропадает описание данной работы. Вкладка Description становится пустая. Ошибка в прикрепленном файле Mobile_job.png
Здравствуйте.
Пара вопросов:
1) Во фриланс-диалогах пропала возможность вставки графического изображения или скриншота из буфера обмена через Ctrl-V. Ошибка в прикрепленном файле Screenshot_error.png
2) Проявляется только в мобильной версии: После подтверждения согласия на участие в любой работе, пропадает описание данной работы. Вкладка Description становится пустая. Ошибка в прикрепленном файле Mobile_job.png
Спасибо за сообщение. Исправили.
Илья, спасибо, но в результате возник другой баг: https://www.mql5.com/ru/forum/625/page144#comment_18034696
(Мобильный браузер chrom)
Спасибо за сообщение. Исправили.
Ниже приведен список подсказок
Здравствуйте уважаемые администраторы
Мною был завешён заказ по арбитражу в пользу заказчика. Это было добровольное и обдуманное решение, потому как работать более было невозможно. Заказчик писал сообщения "под мухой", в чём сам признался, и, извиняюсь, выносил мозг.
Я пытался сгладить конфликт, но безрезультатно. Ему важнее было выяснить отношения. Всё может прояснить наша переписка. Затаив обиду, заказчик написал негативный отзыв, который я считаю необоснованным. Он написан на эмоциях и одностороннем видении ситуации.
Прошу Вас удалить этот отзыв, т.к. он оставляет незаслуженное пятно на моей репутации. Прочитайте пожалуйста нашу переписку, она всё прояснит. Хочу подчеркнуть, что заказ завершен мною добровольно по арбитражу в пользу заказчика. При том что 80% работы было уже сделано.