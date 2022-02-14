Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 7

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Alexey Viktorov:
Не мне судить какой вы программист, я не заказывал ничего и не проверял ваши способности. Не забывайте, что заказчик всегда прав. С точки зрения администрации вы получили то, что заслужили своими незнаниями. «Мне не объяснили. Мне не рассказали. Если-бы я знал...» и прочее. Надеюсь, что на вашем опыте хоть кто-то сможет научиться.

Вы искажаете мои слова. Я прочитал правила и я их знаю. И действую согласно них.

Никто пока что не смог указать мне что это не так.

заказчик всегда прав - это заблуждение, для этого и есть правила и есть арбитраж.

Вы же не будете спорить - что арбитраж не действует по принципу - заказчик всегда прав.

Тут две стороны договора, обе имеют права и обязательства.

Я тоже надеюсь что будет польза кому-то.

 
Aleksey Mavrin:

Вы же не будете спорить - что арбитраж не действует по принципу - заказчик всегда прав.

Во всех спорных , пограничных ситуациях арбитраж примет сторону заказчика. По моему опыту так.

 
Evgeny Belyaev:

Во всех спорных , пограничных ситуациях арбитраж примет сторону заказчика. По моему опыту так.

Нее, это конечно же правильно. заказчик платит деньги, и должен получить за эти деньги качественную услугу.

Вот и непонятно, почему арбитр вместо того чтобы решить вопрос на месте двумя словами пояснений, выбрал путь блокировки исполнителя. Заказчик же от этого код не получит, т.е. конфликт не разрешен, а усугублён, т.к. страдает ещё и невиновный исполнитель (рассмотрения спора по существу же не было, значит не виновен)  .

Да и зачем сервису одни заказчики без исполнителей? Сами разрабы платформы подрабатывать будут в перерывах между устранением багов? :))

Отсутствие конкуренции в нише отключает здравый смысл. Но так будет не всегда.

 
Подскажите вот выдало список Разработчиков которые откликнулись так как их выбрать то? Под каждым рейтинг но что это значит и на что смотреть? Где эта информация? Подскажите
 

Здравствуйте. 

Хочу попросить техподдержку фриланс изменить сроки закрытой работы по обоюдному согласию сторон. 

Мы с заказчиком сегодня закрыли работу https://www.mql5.com/ru/job/124926, но забыли изменить срок. С заказчиком всё было обговорено, и он со своей стороны также написал Вам в сервисдеск. Измените пожалуйста с текущего (17.07.2020 по 25.07.2020) на (17.07.2020 по 02.08.2020) чтобы не было просрочки.

Фриланс-сервис на MQL5.com: Создать советник на MT5
Фриланс-сервис на MQL5.com: Создать советник на MT5
  • www.mql5.com
Необходимо создать советник для платформы Meta Trader 5 с использованием 2х горизонтальных уровней и скользящей средней.    Торговля на нескольких валютных парах, сигнал на вход – формирование определенной свечи с заданными условиями (Рисунки прилагаются). Закрытие позиций – по ). Необходима также возможность...
 

Здравствуйте.

Пара вопросов:

1) Во фриланс-диалогах пропала возможность вставки графического изображения или скриншота из буфера обмена через Ctrl-V.  Ошибка в прикрепленном файле Screenshot_error.png

2) Проявляется только в мобильной версии:  После подтверждения согласия на участие в любой работе, пропадает описание данной работы. Вкладка Description становится пустая.  Ошибка в прикрепленном файле Mobile_job.png

Файлы:
screenshot_error.png  83 kb
Mobile_job.jpg  180 kb
 
Mikhail Zhitnev:

Здравствуйте.

Пара вопросов:

1) Во фриланс-диалогах пропала возможность вставки графического изображения или скриншота из буфера обмена через Ctrl-V.  Ошибка в прикрепленном файле Screenshot_error.png

2) Проявляется только в мобильной версии:  После подтверждения согласия на участие в любой работе, пропадает описание данной работы. Вкладка Description становится пустая.  Ошибка в прикрепленном файле Mobile_job.png

Спасибо за сообщение. Исправили.
 
Ilia Ashirov:
Спасибо за сообщение. Исправили.

Илья, спасибо, но в результате возник другой баг:  https://www.mql5.com/ru/forum/625/page144#comment_18034696

(Мобильный браузер chrom)

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • 2020.08.03
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
Ilia Ashirov:
Спасибо за сообщение. Исправили.
Теперь нет кнопки "удалить заявку" и я буду вечно получать уведомления в работе где выбирают заказчика несколько раз на день.
На самом деле есть ,но вот тут нет
https://www.mql5.com/ru/job/125580/discussion?id=588517
 
Rashid Umarov:

Ниже приведен список подсказок

Здравствуйте уважаемые администраторы

Мною был завешён заказ по арбитражу в пользу заказчика. Это было добровольное и обдуманное решение, потому как работать более было невозможно. Заказчик писал сообщения "под мухой", в чём сам признался, и, извиняюсь, выносил мозг.

Я пытался сгладить конфликт, но безрезультатно. Ему важнее было выяснить отношения. Всё может прояснить наша переписка. Затаив обиду, заказчик написал негативный отзыв, который я считаю необоснованным. Он написан на эмоциях и одностороннем видении ситуации.

Прошу Вас удалить этот отзыв, т.к. он оставляет незаслуженное пятно на моей репутации. Прочитайте пожалуйста нашу переписку, она всё прояснит. Хочу подчеркнуть, что заказ завершен мною добровольно по арбитражу в пользу заказчика. При том что 80% работы было уже сделано.

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