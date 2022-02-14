Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 3

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Mikhail Zhitnev:

Можно удалить заявки из неактивных заказов. Пока их не начали делать, кажется.

 

Пожалуйста добавьте подсказки.

1. как выбрать разработчика

2. как загрузить спецификацию 

 
Aleksei Beliakov:

2. как загрузить спецификацию 

 Посмотрите 5 совет из

 
Rashid Umarov:

 Посмотрите 5 совет из

я позволил себе создать работу и выбрать разработчки что бы посмотреть так это ли нет.(извеняюсь перед разработчкими которые подали заявку)

файлы нужно прикрепить справа на странице

иформация по выбору пользователя и загрузке спецификации необходима - это очень часто задоваемый вопрос.

иногда заказчиков кофузит почему они должны меня выбирать если работы создавалась для меня персонально.

 
Для чего формируются эти файлы \MQL5\Profiles\Tester\*.ini ?
 
fxsaber:
Для чего формируются эти файлы \MQL5\Profiles\Tester\*.ini ?

https://www.metatrader5.com/ru/search#!keyword=MQL5%20Profiles%20Tester

/Presets

В данной папке хранятся параметры запуска экспертов ("Входные параметры").

/Profiles

Содержит различные профили и шаблоны:

  • /Charts — профили графиков. В подкаталоге "Default" хранятся шаблоны настроек графиков, используемые по умолчанию. Пользовательские и встроенные профили хранятся в отдельных подкаталогах, имена которых соответствуют именам этих профилей. Каждый профиль содержит файлы *.chr с описанием графиков и файл order.wnd, в котором хранится порядок расположения окон.
  • /Deleted — шаблоныудаленных графиков для последующего переоткрытия.
  • /SymbolSets — наборы символов (включая отображаемые информационные столбцы) для окна "Обзор рынка".
  • /Templates — шаблоны графиков в виде *.tpl файлов, а также HTML-шаблоны для отчетов:
  • /Tester — *.set файлы с последними использованными наборами входных параметров для каждого советника, хоть раз принимавшего участие в тестировании.
 
Rashid Umarov:

https://www.metatrader5.com/ru/search#!keyword=MQL5%20Profiles%20Tester

/Presets

В данной папке хранятся параметры запуска экспертов ("Входные параметры").

/Profiles

Содержит различные профили и шаблоны:

  • /Charts — профили графиков. В подкаталоге "Default" хранятся шаблоны настроек графиков, используемые по умолчанию. Пользовательские и встроенные профили хранятся в отдельных подкаталогах, имена которых соответствуют именам этих профилей. Каждый профиль содержит файлы *.chr с описанием графиков и файл order.wnd, в котором хранится порядок расположения окон.
  • /Deleted — шаблоныудаленных графиков для последующего переоткрытия.
  • /SymbolSets — наборы символов (включая отображаемые информационные столбцы) для окна "Обзор рынка".
  • /Templates — шаблоны графиков в виде *.tpl файлов, а также HTML-шаблоны для отчетов:
  • /Tester — *.set файлы с последними использованными наборами входных параметров для каждого советника, хоть раз принимавшего участие в тестировании.

Про ini-файлы ничего не сказано. Но по смыслу, вроде, понял.

 
fxsaber:

Про ini-файлы ничего не сказано. Но по смыслу, вроде, понял.

В справке и про это есть https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start#configuration_file

Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
Запуск платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
По завершении установки в меню "Пуск" создается группа программ торговой платформы, а на рабочем столе дополнительно помещается ярлык программы. Используйте их для запуска. Нельзя запускать одновременно две копии платформы из одной директории. Чтобы одновременно запустить несколько копий, установите соответствующее количество программ в разные...
 
Rashid Umarov:

В справке и про это есть https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start#configuration_file

Вот полное содержимое файла \MQL5\Profiles\Tester\TestCache.TESTER_EURGBP.rann_RannForex.M1.20190726_20190729.410.ini

;Full optimization: TestCache, TESTER_EURGBP.rann_RannForex M1, real ticks
[Tester]
Expert=TestCache.ex5
Symbol=TESTER_EURGBP.rann_RannForex
Period=M1
Optimization=1
Model=4
FromDate=2019.07.26
ToDate=2019.07.29
ForwardMode=0
Deposit=1000
Currency=USD
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=0
[Inputs]
inLots=1.0||1.0||0.1||5.0||Y
inTP=157||0||1||10||N
inSL=50||50||25||200||Y

Это не config.ini.

 
fxsaber:

Вот полное содержимое файла \MQL5\Profiles\Tester\TestCache.TESTER_EURGBP.rann_RannForex.M1.20190726_20190729.410.ini

Это не config.ini.

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