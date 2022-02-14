Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 3
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Можно удалить заявки из неактивных заказов. Пока их не начали делать, кажется.
Пожалуйста добавьте подсказки.
1. как выбрать разработчика
2. как загрузить спецификацию
2. как загрузить спецификацию
Посмотрите 5 совет из #2
Посмотрите 5 совет из #2
я позволил себе создать работу и выбрать разработчки что бы посмотреть так это ли нет.(извеняюсь перед разработчкими которые подали заявку)
файлы нужно прикрепить справа на странице
иформация по выбору пользователя и загрузке спецификации необходима - это очень часто задоваемый вопрос.
иногда заказчиков кофузит почему они должны меня выбирать если работы создавалась для меня персонально.
Для чего формируются эти файлы \MQL5\Profiles\Tester\*.ini ?
https://www.metatrader5.com/ru/search#!keyword=MQL5%20Profiles%20Tester
/Presets
В данной папке хранятся параметры запуска экспертов ("Входные параметры").
/Profiles
Содержит различные профили и шаблоны:
https://www.metatrader5.com/ru/search#!keyword=MQL5%20Profiles%20Tester
/Presets
В данной папке хранятся параметры запуска экспертов ("Входные параметры").
/Profiles
Содержит различные профили и шаблоны:
Про ini-файлы ничего не сказано. Но по смыслу, вроде, понял.
Про ini-файлы ничего не сказано. Но по смыслу, вроде, понял.
В справке и про это есть https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start#configuration_file
В справке и про это есть https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/start#configuration_file
Вот полное содержимое файла \MQL5\Profiles\Tester\TestCache.TESTER_EURGBP.rann_RannForex.M1.20190726_20190729.410.ini
Это не config.ini.
Вот полное содержимое файла \MQL5\Profiles\Tester\TestCache.TESTER_EURGBP.rann_RannForex.M1.20190726_20190729.410.ini
Это не config.ini.
Georgiy из Лиги тебе поможет