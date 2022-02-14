Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 9
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Что-то зачастили такие ошибки… Не новый ли это вид рекламы?
Рекламы чего? Исполнителя номер 1 или Исполнителя номер 2?
Рекламы чего? Исполнителя номер 1 или Исполнителя номер 2?
Исполнителя с конкретным именем. Звёздочки ставят не по номеру, а по имени. И исправить просят по имени. А потенциальный заказчик читая такую рекламу, чтобы не выбирать кота в мешке из №1 или №7 делает персональную заявку.
Исполнителя с конкретным именем. Звёздочки ставят не по номеру, а по имени. И исправить просят по имени. А потенциальный заказчик читая такую рекламу, чтобы не выбирать кота в мешке из №1 или №7 делает персональную заявку.
Алексей, здесь нет заказчиков и покупателей. Они не читают форум. Они даже о сайте не всегда знают, просто тыкают в кнопочку.
Алексей, здесь нет заказчиков и покупателей. Они не читают форум. Они даже о сайте не всегда знают, просто тыкают в кнопочку.
Зря вы так думаете, но я не имею права мешать вам заблуждаться.
@Andrey Khatimlianskii Вы правы, заказчики что то валом не повалили. Хотя я так надеялся (шутка)))
А проблема действительно реальная. Да, это мой заказчик, и он действительно ошибся в выставлении звёзд. Он искренне хочет поправить это, написал уже не в одну ветку форума, но реакции нет.
От себя тоже прошу администрацию в лице @Rashid Umarov исправить эту ошибку заказчика.
Это не первая такая ситуация у меня и других программистов. Может, во избежании повторения, придумать какое то решение. Например, возможность редактировать свой отзыв в течении нескольких часов.
Заранее благодарен, Андрей Каунов.
Зря вы так думаете, но я не имею права мешать вам заблуждаться.
Алексей, если Вы считаете отличной идеей делать себе крайне сомнительную рекламу на форуме ценой уменьшения себе звёзд рейтинга, можете заняться, кто ж запрещает.
Лично я просто хочу восстановить репутацию, которая по ошибке заказчика немного испортилась ))
А работы и так хватает, поверьте. Могу Вам подкинуть, если интересно.
@Andrey Khatimlianskii Вы правы, заказчики что то валом не повалили. Хотя я так надеялся (шутка)))
А проблема действительно реальная. Да, это мой заказчик, и он действительно ошибся в выставлении звёзд. Он искренне хочет поправить это, написал уже не в одну ветку форума, но реакции нет.
От себя тоже прошу администрацию в лице @Rashid Umarov исправить эту ошибку заказчика.
Это не первая такая ситуация у меня и других программистов. Может, во избежании повторения, придумать какое то решение. Например, возможность редактировать отзыв в течении нескольких часов.
Заранее благодарен, Андрей Каунов.
Ничем не хотел вас обидеть. Ваша порядочность не гарантирует порядочности остальных членов общества. С моей стороны, это было всего лишь предположение в связи с участившимися случаями таких ошибок.
Ничем не хотел вас обидеть. Ваша порядочность не гарантирует порядочности остальных членов общества. С моей стороны, это было всего лишь предположение в связи с участившимися случаями таких ошибок.
Согласен с Вами. Поэтому предлагаю администрации один из возможных способов решения вопроса. Порядочных исполнителей это избавит от незаслуженных оценок, а других от возможного способа делать себе рекламу (хотя и, повторюсь, крайне сомнительного).
Пожалуйста и мне тогда помогите, заказчик случайно поставил 3 звезды вместо 5.
https://www.mql5.com/en/job/135973/discussion?id=637621
Для меня это важно, спасибо.