Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 11
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Спасибо за сообщение.
Исправили
Арбитраж пришлось открыть повторно. Но главное, что арбитраж 1 а цифра 2.
Спасибо за сообщение.
Исправили
Сегодня закрыли работу, клиент нажал кнопку "Работа выполнена вовремя".
По итогу у меня отображается просрочка.
Прошу исправить! этот неприятный момент в рейтинге.
Спасибо!
No more than 10 applications for jobs are allowed per 24 hours.
Зачем такое ограничение?
И расскажите пожалуйста, подробно как это работает? (с приходом нового дня)?
При подаче заявке о работе -вот такое сообщение красным шрифтом
No more than 10 applications for jobs are allowed per 24 hours.
Зачем такое ограничение?
И расскажите пожалуйста, подробно как это работает? (с приходом нового дня)?
это было всегдачтобы у каждого фрилансера была возможность получить заказ
это было всегда
это по накопительной от 1й принятой ? или с 00 новые 10 шт?
это по накопительной от 1й принятой ? или с 00 новые 10 шт?
допустим
1-ую заявку отправил в 9.00
10-ую - в 10.00 того же дня
теперь следующую 1-ую сможете отправить через 23 часа в 9.00 следующего дняа 10-ую ровно через 24 часа в 10.00
допустим
1-ую заявку отправил в 9.00
10-ую - в 10.00 того же дня
теперь следующую 1-ую сможете отправить через 23 часа в 9.00 следующего дняа 10-ую ровно через 24 часа в 10.00
Понял спасибо, у каждой итерации свои 24 часа. разумно.
Заказчик , хочет отменить работу в арбитраже. Сможет ли он, оставить отзыв, если я соглашусь?
Вообще какой-то странный заказчик((( Больше на понижателя рейтинга похож..чем на заказчика(((
Когда согласовывали всё устраивало, а как, только я согласился выполнить, вдруг стало не так.
Это хороший заказчик, сам сейчас в аналогичной ситуации.
Для администрации: у меня 1 арбитраж, но показывает 2. Ошибка?
P.S. Пишу на заказ в разных сферах более 10 лет, так вот заметил некоторую закономерность: Чем беднее страна, тем странней заказчик. Именно странность, а не требовательность.
Было-бы хорошо, показывать перед заключением соглашения страну проживания заказчика.
Для администрации:
Прошу рассмотреть арбитраж по моей работе! Сама по себе данная работа не окончится никогда.
Спасибо!