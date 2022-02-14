Пользуйтесь подсказками во Фрилансе! - страница 11

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MetaQuotes:

Спасибо за сообщение.

Исправили

Арбитраж пришлось открыть повторно. Но главное, что арбитраж 1 а цифра 2.


 
MetaQuotes:

Спасибо за сообщение.

Исправили

где-то ошибки в подсчётах, у меня опять -1. (после отмены)
 

Сегодня закрыли работу, клиент нажал кнопку "Работа выполнена вовремя".

По итогу у меня отображается просрочка.

Прошу исправить! этот неприятный момент в рейтинге.

Спасибо!

 
При подаче заявке о работе -вот такое сообщение красным шрифтом 
  No more than 10 applications for jobs are allowed per 24 hours.

Зачем такое ограничение?

И расскажите пожалуйста, подробно как это работает? (с приходом нового дня)?
 
Pavel Verveyko:
При подаче заявке о работе -вот такое сообщение красным шрифтом 
  No more than 10 applications for jobs are allowed per 24 hours.

Зачем такое ограничение?

И расскажите пожалуйста, подробно как это работает? (с приходом нового дня)?

это было всегда

чтобы у каждого фрилансера была возможность получить заказ
 
Denis Nikolaev:

это было всегда

это по накопительной от 1й принятой ? или с 00 новые 10 шт?

 
Pavel Verveyko:

это по накопительной от 1й принятой ? или с 00 новые 10 шт?

допустим

1-ую заявку отправил в 9.00

10-ую - в 10.00 того же дня

теперь следующую 1-ую сможете отправить через 23 часа в 9.00 следующего дня

а 10-ую ровно через 24 часа в 10.00
 
Denis Nikolaev:

допустим

1-ую заявку отправил в 9.00

10-ую - в 10.00 того же дня

теперь следующую 1-ую сможете отправить через 23 часа в 9.00 следующего дня

а 10-ую ровно через 24 часа в 10.00

Понял спасибо, у каждой итерации свои 24 часа. разумно.

 
Pavel Verveyko:
Заказчик , хочет отменить работу в арбитраже. Сможет ли он, оставить отзыв, если я соглашусь?

Вообще какой-то странный заказчик((( Больше на понижателя рейтинга похож..чем на заказчика(((

Когда согласовывали всё устраивало, а как, только я согласился выполнить, вдруг стало не так.

Это хороший заказчик, сам сейчас в аналогичной ситуации.

Для администрации: у меня 1 арбитраж, но показывает 2.   Ошибка?


P.S. Пишу на заказ в разных сферах более 10 лет, так вот заметил некоторую закономерность: Чем беднее страна, тем странней заказчик. Именно странность, а не требовательность.

Было-бы хорошо, показывать перед заключением соглашения страну проживания заказчика.

 

Для администрации:

Прошу рассмотреть арбитраж по моей работе! Сама по себе данная работа не окончится никогда.

Спасибо!

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