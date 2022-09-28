ePayments - все? - страница 25

Новый комментарий
 
Aleksei Beliakov:
Тоже MCC 7372 код в платеже?

МСС = 6537

PSP*mql5.com

 
Aliaksandr Kryvanos:

Ну, пару челов говорят обратное, пытались какие-то фильмы (просмотры) купить, карты привязаны. Как только попытка снятия - карту блокируют. Я могу дать источник

Ну, как их блокируют? Так, что нужно карту перевыпускать :) Т.е. карточку не суйте никуда пока что :)

Я картой не успел воспользоваться вчера. Пришло сообщение, я сразу в личный кабинет. Там общий счет и карточный. Попытался пополнить карточный и написал ошибку. 
9 числа снимал с нее. 
А не 10 числа расплачиваться утром.  
 
Vitaly Muzichenko:

У меня недалеко от дома довольно не бычачье заведение, карточки хватило-бы на 340 чашек отменного американо :)

да, здесь только на 100 хватит...

 
Irek Gilmutdinov:

МСС = 6537

PSP*mql5.com

Уточни пожалуйста это было на мастер или на визу и какого банка, если не здесь то в личку
Спасибо
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

У меня недалеко от дома довольно не бычачье заведение, карточки хватило-бы на 340 чашек отменного американо :)

Хорошо вам, что успели вывести хоть часть. Моих замороженных средств бы хватило на 6 лет удовольствия по 1 чашечке в день отменного американо) 
 

После того случая как мне Киви после 6-ти месяцев неиспользования счёта - полностью удалил его без сохранения истории (я даже не помнил было ли там что-то :) )

После этого не доверяю никаким таким платежным сервисам, в юридических тонкостях разбираться лень, но гарантий точно нет. Максимум завел и сразу вывел, хранить боже упаси.

[Удален]  
Можно уже везде прочитать, в обзорах, систему обвиняют в некомпетентности и обмане с их стороны. Что-то происходило до этого, они не регистрировали новых пользователей. А перед блокировкой, пишут, что некоторые компании знали о каких-то проблемах и выводили деньги. Очень всё мутно.
 
Aleksey Mavrin:

После того случая как мне Киви после 6-ти месяцев неиспользования счёта - полностью удалил его без сохранения истории (я даже не помнил было ли там что-то :) )

После этого не доверяю никаким таким платежным сервисам, в юридических тонкостях разбираться лень, но гарантий точно нет. Максимум завел и сразу вывел, хранить боже упаси.

с полной верификацией никто ничего не удалит, базовый акк запросто снесут ибо мошенников куча, а верифицированный не удалят
[Удален]  


Я ни в коем случае не нагоняю смуту и панику, просто смешно выглядит сайт их, с переводами и снятиями :)))

 
Aliaksandr Kryvanos:


Я ни в коем случае не нагоняю смуту и панику, просто смешно выглядит сайт их, с переводами и снятиями :)))


Это просто рекламная лента... 

Примеры...

1...181920212223242526272829303132...47
Новый комментарий