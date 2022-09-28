ePayments - все? - страница 25
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Тоже MCC 7372 код в платеже?
МСС = 6537
PSP*mql5.com
Ну, пару челов говорят обратное, пытались какие-то фильмы (просмотры) купить, карты привязаны. Как только попытка снятия - карту блокируют. Я могу дать источникНу, как их блокируют? Так, что нужно карту перевыпускать :) Т.е. карточку не суйте никуда пока что :)
У меня недалеко от дома довольно не бычачье заведение, карточки хватило-бы на 340 чашек отменного американо :)
да, здесь только на 100 хватит...
МСС = 6537
PSP*mql5.com
У меня недалеко от дома довольно не бычачье заведение, карточки хватило-бы на 340 чашек отменного американо :)
После того случая как мне Киви после 6-ти месяцев неиспользования счёта - полностью удалил его без сохранения истории (я даже не помнил было ли там что-то :) )
После этого не доверяю никаким таким платежным сервисам, в юридических тонкостях разбираться лень, но гарантий точно нет. Максимум завел и сразу вывел, хранить боже упаси.
После того случая как мне Киви после 6-ти месяцев неиспользования счёта - полностью удалил его без сохранения истории (я даже не помнил было ли там что-то :) )
После этого не доверяю никаким таким платежным сервисам, в юридических тонкостях разбираться лень, но гарантий точно нет. Максимум завел и сразу вывел, хранить боже упаси.
Я ни в коем случае не нагоняю смуту и панику, просто смешно выглядит сайт их, с переводами и снятиями :)))
Я ни в коем случае не нагоняю смуту и панику, просто смешно выглядит сайт их, с переводами и снятиями :)))
Это просто рекламная лента...
Примеры...