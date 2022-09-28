ePayments - все? - страница 26

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Vladislav Andruschenko:


Это просто рекламная лента... 

Примеры...

Да, так и есть

 
Aliaksandr Kryvanos:

Да, так и есть

не нагоняйте панику :-)

 
Aliaksandr Kryvanos:

Ну, пару челов говорят обратное, пытались какие-то фильмы (просмотры) купить, карты привязаны. Как только попытка снятия - карту блокируют. Я могу дать источник

Ну, как их блокируют? Так, что нужно карту перевыпускать :) Т.е. карточку не суйте никуда пока что :)

То, что карту пока не нужно никуда сувать - это верно! 

По поводу блокировки карты: вчера пробовал оплатить в кафе - просто не проходит платеж.

Что касается общей картины, не думаю, что это какая-то серьезная проблема, или, как многие утверждают, что это все!... и можно забыть про средства на счетах. ePayment лицензирован тем же FCA c 2014, и если это "пузырь", который пытается лопнуть, то это в первую очередь подорвет доверие к FCA, как авторитетному регулятору.

Думаю, вопрос нескольких дней.

[Удален]  
Stanislau Siatsko:

То, что карту пока не нужно никуда сувать - это верно! 

По поводу блокировки карты: вчера пробовал оплатить в кафе - просто не проходит платеж.

Что касается общей картины, не думаю, что это какая-то серьезная проблема, или, как многие утверждают, что это все!... и можно забыть про средства на счетах. ePayment лицензирован тем же FCA c 2014, и если это "пузырь", который пытается лопнуть, то это в первую очередь подорвет доверие к FCA, как авторитетному регулятору.

Думаю, вопрос нескольких дней.

Хорошо, нужно ждать, и исследовать вопрос, мониторить ситуацию в общем. Если что всем разом подать в суд, наверное так. Недавно читал статью, про то как в годы жизни Исаака Ньютона Компания Южных морей лопнула, чуточку его разорив (Исаак Ньютон в результате не самых удачных вложений лишился около 77 процентов своего инвестиционного капитала, примерно 22,6 тысячи фунтов (2,6 миллиона современных фунтов, или 3,4 миллиона долларов). ) В XXI веке государственный долг Великобритании все еще частично включает и тот долг, которым управляла Компания Южных морей. Ну, история из разряда финансовых пирамид

 
да и евро побёг вниз 
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У меня предложение: на всякий случай делайте скрины своих счетов и операций по ним, по картам в том числе, данные свои. Чисто ради доказательства.
 
Aliaksandr Kryvanos:
У меня предложение: на всякий случай делайте скрины своих счетов и операций по ним, по картам в том числе, данные свои. Чисто ради доказательства.

Доказательства кому, жене? 

 
Причины этих неприятностей - психология. К деньгам, потерянным в виртуальном пространстве, люди относятся по-другому...Они не будут нанимать адвокатов и выкатывать судебные иски, объединятся и писать жалобы в регулирующие органы ... они поворчат в социальных сетях и успокоятся 
[Удален]  
Mikhail Kontsevoy:
Причины этих неприятностей - психология. К деньгам, потерянным в виртуальном пространстве, люди относятся по-другому...Они не будут нанимать адвокатов и выкатывать судебные иски, объединятся и писать жалобы в регулирующие органы ... они поворчат в социальных сетях и успокоятся 

Да, это в любой ситуации, высказаться в виртуальном пространстве и забыться. Потому что нет сплочённости, это дезорганизованность

Vitaly Muzichenko:

Доказательства кому, жене? 

нет, чтобы не было такого, что вот было там условно 30 000, а вам ответят:


 
Aliaksandr Kryvanos:

Вас даже спрашивать никто не будет и это нормальная практика 

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