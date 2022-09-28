ePayments - все? - страница 22

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В твитере ePayment люди возмущены, кто-то пополнил кошелёк и тут заблокировали, да, очень неожиданно и без предупреждения
 
Aliaksandr Kryvanos:
В твитере ePayment люди возмущены, кто-то пополнил кошелёк и тут заблокировали, да, очень неожиданно и без предупреждения

может от того, кто пополнил ноги? )))

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Vladislav Andruschenko:

может от того, кто пополнил ноги? )))

какие ноги?

Может связано с криптовалютой всё. Очень много криптоскама.
 
А e-payments случайно не соскамился? Все ли уверены, что новость правдива и они просто не исчезли с деньгами хомячков?
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Evgeniy Zhdan:
А e-payments случайно не соскамился? Все ли уверены, что новость правдива и они просто не исчезли с деньгами хомячков?

интересно не с этим ли связано? Просто на тюбе видео 23 часа назад опубликовали, не смотрел (возможно совпадение какое-то)

 

ответили в тех поддержке:


Здравствуйте!

Мы тесно сотрудничаем с FCA над необходимыми улучшениями, чтобы восстановить деятельность на счетах наших клиентов как можно скорее. Мы будем оповещать наших клиентов о нашем прогрессе.

Хотим заверить вас, что все средства надёжно защищены. Как только мы реализуем и имплементируем необходимые усиления контролей, мы восстановим доступ до ваших средств и оповестим вас об этом.



 
Vladislav Andruschenko:

ответили в тех поддержке:

Да, примерно так и здесь писали сначала))

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пишут здесь

 
Интересно. Пользователей пейпал может ожидать такая же учесть?
 
Vladislav Andruschenko:


только что попробовал на мастеркард. все работает. 

правда надо выяснить какой комментарий.

написано просто mql5.com 

а вот с какой страны не написано 

Если работает, это хорошо. Видимо я пропустил новость.

Можете подсказать насколько курс обмена ниже официального?

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