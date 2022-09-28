ePayments - все? - страница 22
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В твитере ePayment люди возмущены, кто-то пополнил кошелёк и тут заблокировали, да, очень неожиданно и без предупреждения
может от того, кто пополнил ноги? )))
может от того, кто пополнил ноги? )))
какие ноги?Может связано с криптовалютой всё. Очень много криптоскама.
А e-payments случайно не соскамился? Все ли уверены, что новость правдива и они просто не исчезли с деньгами хомячков?
интересно не с этим ли связано? Просто на тюбе видео 23 часа назад опубликовали, не смотрел (возможно совпадение какое-то)
ответили в тех поддержке:
Здравствуйте!
Мы тесно сотрудничаем с FCA над необходимыми улучшениями, чтобы восстановить деятельность на счетах наших клиентов как можно скорее. Мы будем оповещать наших клиентов о нашем прогрессе.
Хотим заверить вас, что все средства надёжно защищены. Как только мы реализуем и имплементируем необходимые усиления контролей, мы восстановим доступ до ваших средств и оповестим вас об этом.
ответили в тех поддержке:
Да, примерно так и здесь писали сначала))
пишут здесь
только что попробовал на мастеркард. все работает.
правда надо выяснить какой комментарий.
написано просто mql5.com
а вот с какой страны не написано
Если работает, это хорошо. Видимо я пропустил новость.
Можете подсказать насколько курс обмена ниже официального?