ePayments - все? - страница 9

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Vitalii Ananev:

Если обмен валюты проводить не через WebMoney Keeper, а через специальный сервис wm exchanger то там если постараться можно очень выгодно провести обмен чуть ли не по текущему курсу moex.

Я вам открою секрет, что есть ещё лучше сервис,  мне посоветовали его здесь на форуме. 
Посмотрите его. Там ещё лучше курсы. 

По внутренним курсам вебмани я менял ещё в 2007 году.  Там курс смешной. 
 
Vladislav Andruschenko:
Я вам открою секрет, что есть ещё лучше сервис,  мне посоветовали его здесь на форуме. 
Посмотрите его. Там ещё лучше курсы. 

По внутренним курсам вебмани я менял ещё в 2007 году.  Там курс смешной. 

А вот ещё лучше: >>>

Менял несколько раз по курсу выше, чем национальный, и это меня даже удивило.

Обмен WMZ на Приват24 - где выгодно обменять?
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Vitaly Muzichenko:

А вот ещё лучше: >>>

Менял несколько раз по курсу выше, чем национальный, и это меня даже удивило.


посмотрел. те же обменки. курс немного лучше на 1 копейку... 

 
Vladislav Andruschenko:


посмотрел. те же обменки. курс немного лучше на 1 копейку... 

Сейчас нацбумажки укрепляются, поэтому курсы в обменках не блещут.

 
Vladislav Andruschenko:
Но если 300 долл каждый месяц снимать или тратить,  то комиссия не снимается. 

У меня снятия в банкоматах в эти 300 уе не включаются, только оплаты в торговых точках.

 
Andrey Khatimlianskii:

У меня снятия в банкоматах в эти 300 уе не включаются, только оплаты в торговых точках.

Вы правы. В декабре ничего не покупал, только снимал с карты и у меня списали 2.9 за обслуживание. 
 
Vladislav Andruschenko:
Вы правы. В декабре ничего не покупал, только снимал с карты и у меня списали 2.9 за обслуживание. 
Блокируете карту и активируйте её только когда собираетесь ей пользоваться. Ничего снимать не будут.
 
Ilya Malev:
Я не понимаю, почему эта соскамившаяся (или скопытившаяся, что почти одно и то же) система до сих пор висит у всех в способах вывода в ЛК

А вы можете подсказать что-то получше?

[Удален]  
Ilya Malev:

Это заметно, наверное поэтому мастеркард (приличные люди то есть) и не дают ей свою лицензию. Ваше право работать с кем угодно, но на мой взгляд, тут на лицо "стокгольмский синдром"

у вас паранойя батенька. 
с epayments все ок, карты работаю без каких либо осечек, все работает быстро и четко как и было с самого начала.
кончится карточка epayments, самая простая связка для вывода денег отсюда: mql5 - wm - yandex. При этом при обмене WMR на яндекс тебе еще и доплачивают как правило )
Съем с яндекса 10к в месяц бесплатно, далее 3% но не меньше 450 рублей. 
Делаешь карту на жену и можно снимать 20к в месяц, карточки у них дешевые.
В магазихнах же можно пользоваться вообще без каких либо проблем.

 

Что случилось с регистрацией на ePayments?

Хотел зарегистрироваться, на этапе подтверждения кода, который должен прийти на почту, всё останавливается.

Письмо на почту не приходит. Нажимал отправить повторно много раз, результат такой же - письма с кодом нет.

Проверял процесс регистрации на разных компьютерах и в разное время.

скриншот Epayments

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