ePayments - все? - страница 9
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Если обмен валюты проводить не через WebMoney Keeper, а через специальный сервис wm exchanger то там если постараться можно очень выгодно провести обмен чуть ли не по текущему курсу moex.
Я вам открою секрет, что есть ещё лучше сервис, мне посоветовали его здесь на форуме.
А вот ещё лучше: >>>
Менял несколько раз по курсу выше, чем национальный, и это меня даже удивило.
А вот ещё лучше: >>>
Менял несколько раз по курсу выше, чем национальный, и это меня даже удивило.
посмотрел. те же обменки. курс немного лучше на 1 копейку...
посмотрел. те же обменки. курс немного лучше на 1 копейку...
Сейчас нацбумажки укрепляются, поэтому курсы в обменках не блещут.
У меня снятия в банкоматах в эти 300 уе не включаются, только оплаты в торговых точках.
У меня снятия в банкоматах в эти 300 уе не включаются, только оплаты в торговых точках.
Вы правы. В декабре ничего не покупал, только снимал с карты и у меня списали 2.9 за обслуживание.
Я не понимаю, почему эта соскамившаяся (или скопытившаяся, что почти одно и то же) система до сих пор висит у всех в способах вывода в ЛК
А вы можете подсказать что-то получше?
Это заметно, наверное поэтому мастеркард (приличные люди то есть) и не дают ей свою лицензию. Ваше право работать с кем угодно, но на мой взгляд, тут на лицо "стокгольмский синдром"
у вас паранойя батенька.
с epayments все ок, карты работаю без каких либо осечек, все работает быстро и четко как и было с самого начала.
кончится карточка epayments, самая простая связка для вывода денег отсюда: mql5 - wm - yandex. При этом при обмене WMR на яндекс тебе еще и доплачивают как правило )
Съем с яндекса 10к в месяц бесплатно, далее 3% но не меньше 450 рублей.
Делаешь карту на жену и можно снимать 20к в месяц, карточки у них дешевые.
В магазихнах же можно пользоваться вообще без каких либо проблем.
Что случилось с регистрацией на ePayments?
Хотел зарегистрироваться, на этапе подтверждения кода, который должен прийти на почту, всё останавливается.
Письмо на почту не приходит. Нажимал отправить повторно много раз, результат такой же - письма с кодом нет.
Проверял процесс регистрации на разных компьютерах и в разное время.