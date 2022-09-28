ePayments - все? - страница 23
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Если работает, это хорошо. Видимо я пропустил новость.
Можете подсказать насколько курс обмена ниже официального?
Зависит от банка, т. к. именно он, а не платежная система (и, кстати, не MasterCard тоже), совершает обменную операцию. Причем учтите, что деньги то приходят почти мгновенно, но правильная сумма будет отображена только на следующий день, это день проведения обменной операции.
ответили в тех поддержке:
новое пользовательское соглашение, дополнительная верификация, скорее всего почти для всех - даже когда все сделают и починят куча времени уйдет на проверку верификации, т.к. очередь будет аццкая.
ставлю на ~полгодика
новое пользовательское соглашение, дополнительная верификация, скорее всего почти для всех - даже когда все сделают и починят куча времени уйдет на проверку верификации, т.к. очередь будет аццкая.
ставлю на ~полгодика
абзац..
Зависит от банка, т. к. именно он, а не платежная система (и, кстати, не MasterCard тоже), совершает обменную операцию. Причем учтите, что деньги то приходят почти мгновенно, но правильная сумма будет отображена только на следующий день, это день проведения обменной операции.
Благодарю.
Ходят слухи, что кто-то что-то знал уже с 10 февраля
а так же это
здесь
Ходят слухи, что кто-то что-то знал уже с 10 февраля
а так же это
Вообще-то данная ситуация назревает уже не первый год. Просто в т.н. цивилизованном мире приняты т.н. цивилизованные меры. Но в отдельных случаях у кого-то местами горит. По сути же, в настоящем окружающем нет и не может быть никаких анонимных сфер и типа того бесхозных тем.
Кстати, epay твиты чистит, было много гневных сообщений, их удалили
Некоторое заметили, что курс биткоина за последние дни поднялся выше октября 2019, и думают это связано с блокировкой, в общем одни догадки...
Кстати, epay твиты чистит, было много гневных сообщений, их удалили
Некоторое заметили, что курс биткоина за последние дни поднялся выше октября 2019, и думают это связано с блокировкой, в общем одни догадки...