ePayments - все? - страница 28
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ну конечно, крипта, брекзит и анунахи с масонами
Ну и масоны, без них никак же, золотой телец, всё такое"анунах" звучит как приказ :)
Ну, я жду как и все, что будет там происходить. Да, там их много. Как я писал, кто-то знал 10 февраля о блокировке, т.е. до оф. блокировки. И многие проекты уже отказывались работать, чтоб не было паники, вывели свои деньги (PropellerAds, AdsTerra, DatsPush, DaoPush и крупные сервисы вроде EntryProfit тоже поиском нашёл)
Ну, всё равно, нужно сообща обращаться, а не по одиночке, по одиночке мало шансов. Что им стоит, например, просто закрыть доступ в аккаунты? Твиты уже тёрли. dxs заблокировали выводы
Я думаю, ничего страшного не происходит.
Обычные рабочие моменты с контролирующими органами. В данном случае FCA (Financial Conduct Authority)
Если eP выполнят выставленные требования и востановят свою деятельность, но это только укрепит их позиции. И это будет прекрасный повод более активно использовать данную систему, а не, наоборот, быстрее забирать от туда свои денежки.
Потому как, если они пройдут данное испытания, а не сгинут, значит очевидно, что они хотят продолжать работу и для них важна их репутация.
Я только рад данной ситуации. Т.к. это прекрасная проверка на вшивость.
После востановления работы мое доверие к ним возрастет, а оценка риска потери денег при работе с ними упадет. Я, наоборот, начну использовать из систему более активно.
Данная проверка их только сделает закалённее. Так что ждемс...
Ну пока только 2 дня прошло.
вот какой-то eпаспорте был, что за он? habr.com/ru/post/103458/
Я думаю, ничего страшного не происходит.
Обычные рабочие моменты с контролирующими органами. В данном случае FCA (Financial Conduct Authority)
Если eP выполнят выставленные требования и востановят свою деятельность, но это только укрепит их позиции. И это будет прекрасный повод более активно использовать данную систему, а не, наоборот, быстрее забирать от туда свои денежки.
Потому как, если они пройдут данное испытания, а не сгинут, значит очевидно, что они хотят продолжать работу и для них важна их репутация.
Я только рад данной ситуации. Т.к. это прекрасная проверка на вшивость.
После востановления работы мое доверие к ним возрастет, а оценка риска потери денег при работе с ними упадет. Я, наоборот, начну использовать из систему более активно.
Данная проверка их только сделает закалённее. Так что ждемс...
ну да, в общем вы правы, есть несколько вариантов, что будет (епаспорте - это самый последний)
Я думаю, ничего страшного не происходит.
Обычные рабочие моменты с контролирующими органами. В данном случае FCA (Financial Conduct Authority)
Если eP выполнят выставленные требования и востановят свою деятельность, но это только укрепит их позиции. И это будет прекрасный повод более активно использовать данную систему, а не, наоборот, быстрее забирать от туда свои денежки.
Потому как, если они пройдут данное испытания, а не сгинут, значит очевидно, что они хотят продолжать работу и для них важна их репутация.
Я только рад данной ситуации. Т.к. это прекрасная проверка на вшивость.
После востановления работы мое доверие к ним возрастет, а оценка риска потери денег при работе с ними упадет. Я, наоборот, начну использовать из систему более активно.
Данная проверка их только сделает закалённее. Так что ждемс...
У кого-то могли заморозить оборотные средства, так что это не обычные рабочие моменты. Доверие к системе это точно не повышает. Лишний раз убедился - доверять нельзя никому, какими бы бумажками это не прикрывалось (в данном случае FCA), только диверсификация.
Читали?
https://blog.epayments.com/epayments-temporary-account-suspension-faq-for-customers/
написали целый фак, наверное потому что пишут пользователи
интересно, что в том разделе
и внизу