ePayments - все? - страница 28

Новый комментарий
 
Aliaksandr Kryvanos:

ну конечно, крипта, брекзит и анунахи с масонами
[Удален]  
TheXpert:
ну конечно, крипта, брекзит и анунахи с масонами

Ну и масоны, без них никак же, золотой телец, всё такое

"анунах" звучит как приказ :)
 
А мы закупили воду, сухари, соль, керосин, свечи, мыло и верёвку... 
 
Aliaksandr Kryvanos:

Ну, я жду как и все, что будет там происходить. Да, там их много. Как я писал, кто-то знал 10 февраля о блокировке, т.е. до оф. блокировки. И многие проекты уже отказывались работать, чтоб не было паники, вывели свои деньги (PropellerAds, AdsTerra, DatsPush, DaoPush и крупные сервисы вроде EntryProfit тоже поиском нашёл)

Ну, всё равно, нужно сообща обращаться, а не по одиночке, по одиночке мало шансов. Что им стоит, например, просто закрыть доступ в аккаунты? Твиты уже тёрли. dxs заблокировали выводы

Ну пока только 2 дня прошло. 
Думаю к концу месяца надо делать выводы. 
Хотя судя по прошлогодним проблемам у Metaquotes на это ушло около 2 месяцев по-моему. 
 

Я думаю, ничего страшного не происходит. 

Обычные рабочие моменты с контролирующими органами. В данном случае FCA (Financial Conduct Authority)

Если eP выполнят выставленные требования и востановят свою деятельность, но это только укрепит их позиции. И это будет прекрасный повод более активно использовать данную систему, а не, наоборот, быстрее забирать от туда свои денежки. 

Потому как, если они пройдут данное испытания, а не сгинут, значит очевидно, что они хотят продолжать работу и для них важна их репутация. 

Я только рад данной ситуации. Т.к. это прекрасная проверка на вшивость.

После востановления работы мое доверие к ним возрастет, а оценка риска потери денег при работе с ними упадет. Я, наоборот, начну использовать из систему более активно.

Данная проверка их только сделает закалённее. Так что ждемс...

[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
Ну пока только 2 дня прошло. 
Думаю к концу месяца надо делать выводы. 
Хотя судя по прошлогодним проблемам у Metaquotes на это ушло около 2 месяцев по-моему. 

вот какой-то eпаспорте был, что за он? habr.com/ru/post/103458/


Nikolai Semko:

Я думаю, ничего страшного не происходит. 

Обычные рабочие моменты с контролирующими органами. В данном случае FCA (Financial Conduct Authority)

Если eP выполнят выставленные требования и востановят свою деятельность, но это только укрепит их позиции. И это будет прекрасный повод более активно использовать данную систему, а не, наоборот, быстрее забирать от туда свои денежки. 

Потому как, если они пройдут данное испытания, а не сгинут, значит очевидно, что они хотят продолжать работу и для них важна их репутация. 

Я только рад данной ситуации. Т.к. это прекрасная проверка на вшивость.

После востановления работы мое доверие к ним возрастет, а оценка риска потери денег при работе с ними упадет. Я, наоборот, начну использовать из систему более активно.

Данная проверка их только сделает закалённее. Так что ждемс...

ну да, в общем вы правы, есть несколько вариантов, что будет (епаспорте - это самый последний)

[Удален]  
Nikolai Semko:

Я думаю, ничего страшного не происходит. 

Обычные рабочие моменты с контролирующими органами. В данном случае FCA (Financial Conduct Authority)

Если eP выполнят выставленные требования и востановят свою деятельность, но это только укрепит их позиции. И это будет прекрасный повод более активно использовать данную систему, а не, наоборот, быстрее забирать от туда свои денежки. 

Потому как, если они пройдут данное испытания, а не сгинут, значит очевидно, что они хотят продолжать работу и для них важна их репутация. 

Я только рад данной ситуации. Т.к. это прекрасная проверка на вшивость.

После востановления работы мое доверие к ним возрастет, а оценка риска потери денег при работе с ними упадет. Я, наоборот, начну использовать из систему более активно.

Данная проверка их только сделает закалённее. Так что ждемс...

У кого-то могли заморозить оборотные средства, так что это не обычные рабочие моменты. Доверие к системе это точно не повышает. Лишний раз убедился - доверять нельзя никому, какими бы бумажками это не прикрывалось (в данном случае FCA), только диверсификация.

 
"В наше время доверять нельзя никому. Даже себе. Мне - можно." - сказал FCA и  заблокировал счета.
[Удален]  

Читали?

https://blog.epayments.com/epayments-temporary-account-suspension-faq-for-customers/


написали целый фак, наверное потому что пишут пользователи

интересно, что в том разделе

ePayments temporary account suspension: FAQ for customers
ePayments temporary account suspension: FAQ for customers
  • 2020.02.14
  • blog.epayments.com
Following a review by the Financial Conduct Authority ('FCA') of ePayments Systems Limited's ('ePayments') anti-money laundering systems and controls, a number of weaknesses have been identified which require urgent remediation to ensure that our customers can enjoy a safe and secure platform. Yesterday, we made the hard decision to suspend all...
 

и внизу


1...212223242526272829303132333435...47
Новый комментарий