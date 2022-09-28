ePayments - все? - страница 31

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https://docs.google.com/document/d/1ZecGpyMvhtR3scg8SrRzJf2nkYzGl_Z7_DSJbebG-SI/edit#heading=h.w3344fz6rouw

канал @Leadrock_general

Официальный ответ от FCA по ситуации с ePayments
Официальный ответ от FCA по ситуации с ePayments
  • docs.google.com
Официальный ответ от Управления финансовой политики (FCA) по ситуации с ePayments Systems Limited (благодарности Leadrock Network) РУССКИЙ ПЕРЕВОД Благодарим вас за обращение в Управление финансовой политики (FCA). Я понимаю, что вы связались с нами сегодня по вопросу касательно ePayments Systems...
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В своём кабинете не забудьте подтверждение скачать на свою почту 


и скачайте всё о ваших транзакциях

желательно на англицком языке

 
Aliaksandr Kryvanos:

В своём кабинете не забудьте подтверждение скачать на свою почту 

и скачайте всё о ваших транзакциях

Чтобы что?

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Andrey Khatimlianskii:

Чтобы что?

На всякий случай пока что.

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в телеграме появилась группа

там несколько десятков человек, общее обсуждение сложившейся ситуации, догадки, слухи и прочее, найти легко группу

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Что- то притихли они. Пару дней назад написали новость, что сделали шаг вперёд и все, тишинааа... 
 
Volha Loyeva:
Что- то притихли они. Пару дней назад написали новость, что сделали шаг вперёд и все, тишинааа... 

Ага и неделя прошла уже....
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Volha Loyeva:
Что- то притихли они. Пару дней назад написали новость, что сделали шаг вперёд и все, тишинааа... 

Тишина, но не в интернетах, 4 группы в телеграме (2 русские и две не русские), рвут и мечут, пишут жалобы в обдусмент какой-то, у которого репутация не шибко отстаивать права граждан. Думают что делать? Вот такие дела. А advcash тем временем карты выпускает для всех, неплохая система если на замену, я уже писал, вместе с perfect money должно сойти (это на заметку MQL)

 

вроде как говорят, что некоторым присылали запрос информации на происхождение денег.

Откуда деньги. 

Кому-то присылали ? 

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Пока что только это присылали сегодня и все. Ничего нового в общем.


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