ePayments - все? - страница 31
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https://docs.google.com/document/d/1ZecGpyMvhtR3scg8SrRzJf2nkYzGl_Z7_DSJbebG-SI/edit#heading=h.w3344fz6rouw
канал @Leadrock_general
В своём кабинете не забудьте подтверждение скачать на свою почту
и скачайте всё о ваших транзакциях
желательно на англицком языке
В своём кабинете не забудьте подтверждение скачать на свою почту
и скачайте всё о ваших транзакциях
Чтобы что?
Чтобы что?
На всякий случай пока что.
в телеграме появилась группа
там несколько десятков человек, общее обсуждение сложившейся ситуации, догадки, слухи и прочее, найти легко группу
Что- то притихли они. Пару дней назад написали новость, что сделали шаг вперёд и все, тишинааа...
Что- то притихли они. Пару дней назад написали новость, что сделали шаг вперёд и все, тишинааа...
Тишина, но не в интернетах, 4 группы в телеграме (2 русские и две не русские), рвут и мечут, пишут жалобы в обдусмент какой-то, у которого репутация не шибко отстаивать права граждан. Думают что делать? Вот такие дела. А advcash тем временем карты выпускает для всех, неплохая система если на замену, я уже писал, вместе с perfect money должно сойти (это на заметку MQL)
вроде как говорят, что некоторым присылали запрос информации на происхождение денег.
Откуда деньги.
Кому-то присылали ?
Пока что только это присылали сегодня и все. Ничего нового в общем.