ePayments - все? - страница 29

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да, предлагают открыть счёт :)
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вот абзац второй насторожил

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новости про dsx, ведь недавно там тоже всё блокировали, и курс биткоина там был выше, чем на других биржах

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немного информации

не сильно свежей правда

 
Aliaksandr Kryvanos:

немного информации

не сильно свежей правда


Не все же с криптой были связаны. 

Сделали бы разблокировку тех, кто не был завязан на крипте..... 

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Vladislav Andruschenko:


Не все же с криптой были связаны. 

Сделали бы разблокировку тех, кто не был завязан на крипте..... 

да уж

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Обновляют данные о запрещённых видах деятельности

https://help.epayments.com/hc/ru/articles/360015296554-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

по крайней мере дата обновления свежая


ePayments не прекратит работу в России или где-либо ещё, ограничения временные. Лицензия не отобрана!

Предписания от FCA представители компании ePayments получили и сейчас работают над устранениями нарушений в рамках финансового оздоровления компании (усиления направления комплаенс компании). На их устранение, по некоторым данным, может потребоваться до двух недель.

Эта информация найдена в сети, если что

Запрещенные виды деятельности
Запрещенные виды деятельности
  • 2020.02.17
  • help.epayments.com
Мы не предоставляем наши услуги компаниям, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, которые занимаются перечисленными видами деятельности: Деятельность, которая пропагандирует расизм, религиозное преследование, нетерпимость, ненависть, насилие, сексизм и т.д; Запрещенный контент для взрослых (эскорт, зоофилия, порнография с...
 
Aliaksandr Kryvanos:

Обновляют данные о запрещённых видах деятельности

https://help.epayments.com/hc/ru/articles/360015296554-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

по крайней мере дата обновления свежая

Отличный список!

Наверное проще было перечислить что можно, там максимум набралось-бы пункта 3-4 

 
Vitaly Muzichenko:

Отличный список!

Наверное проще было перечислить что можно, там максимум набралось-бы пункта 3-4 

+
 
Aliaksandr Kryvanos:

Обновляют данные о запрещённых видах деятельности

https://help.epayments.com/hc/ru/articles/360015296554-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-

по крайней мере дата обновления свежая


ePayments не прекратит работу в России или где-либо ещё, ограничения временные. Лицензия не отобрана!

Предписания от FCA представители компании ePayments получили и сейчас работают над устранениями нарушений в рамках финансового оздоровления компании (усиления направления комплаенс компании). На их устранение, по некоторым данным, может потребоваться до двух недель.

Эта информация найдена в сети, если что


Интересный список. 
Особенно пункты про опционы, форекс....
Интересно. К каким услугам относится услуги программирования для метатрейдер и продажа софта ?
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