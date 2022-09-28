ePayments - все? - страница 29
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вот абзац второй насторожил
новости про dsx, ведь недавно там тоже всё блокировали, и курс биткоина там был выше, чем на других биржах
немного информации
не сильно свежей правда
немного информации
не сильно свежей правда
Не все же с криптой были связаны.
Сделали бы разблокировку тех, кто не был завязан на крипте.....
Не все же с криптой были связаны.
Сделали бы разблокировку тех, кто не был завязан на крипте.....
да уж
Обновляют данные о запрещённых видах деятельности
https://help.epayments.com/hc/ru/articles/360015296554-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
по крайней мере дата обновления свежая
ePayments не прекратит работу в России или где-либо ещё, ограничения временные. Лицензия не отобрана!
Предписания от FCA представители компании ePayments получили и сейчас работают над устранениями нарушений в рамках финансового оздоровления компании (усиления направления комплаенс компании). На их устранение, по некоторым данным, может потребоваться до двух недель.
Эта информация найдена в сети, если что
Обновляют данные о запрещённых видах деятельности
https://help.epayments.com/hc/ru/articles/360015296554-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
по крайней мере дата обновления свежая
Отличный список!
Наверное проще было перечислить что можно, там максимум набралось-бы пункта 3-4
Отличный список!
Наверное проще было перечислить что можно, там максимум набралось-бы пункта 3-4
Обновляют данные о запрещённых видах деятельности
https://help.epayments.com/hc/ru/articles/360015296554-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-
по крайней мере дата обновления свежая
ePayments не прекратит работу в России или где-либо ещё, ограничения временные. Лицензия не отобрана!
Предписания от FCA представители компании ePayments получили и сейчас работают над устранениями нарушений в рамках финансового оздоровления компании (усиления направления комплаенс компании). На их устранение, по некоторым данным, может потребоваться до двух недель.
Эта информация найдена в сети, если что