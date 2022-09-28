ePayments - все? - страница 27

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Vitaly Muzichenko:

Доказательства кому, жене? 

ePayments - регулируемая FCA платёжная система. У FCA имеется страховка до 50 тыс. фунтов, которая выплачивалась при скаме брокеров. Для платёжных систем, по-идее, условия аналогичные.

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Про биржу DSX пишут, многие на фоне заморозки средств ePay стали выводить деньги с неё.


 
Aliaksandr Kryvanos:

Про биржу DSX пишут, многие на фоне заморозки средств ePay стали выводить деньги с неё.


С одной стороны можно сказать, что проблема с ликвидностью крипты. С другой же стороны, не хочется думать о плохом... 
[Удален]  

Ваши средства надёжно защищены. Ограничения на операции носят временный характер. В ближайшие дни мы оповестим наших клиентов о дальнейших шагах.

Ответ службы поддержки

 
Aliaksandr Kryvanos:

Ваши средства надёжно защищены. Ограничения на операции носят временный характер. В ближайшие дни мы оповестим наших клиентов о дальнейших шагах.

Ответ службы поддержки

ну если надежно, то ок..... 

 
ePayments работают напрямую с киви и комиссия и конвертация валют очень даже приемлемая, что мешает MQL работать с киви с их карманными офшорными отмывными банками
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блокируют карты всем


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Aleksey Semenov:
ePayments работают напрямую с киви и комиссия и конвертация валют очень даже приемлемая, что мешает MQL работать с киви с их карманными офшорными отмывными банками

Та про киви такое же пишут, блокируют доступ, не дают войти в кошелёк, всё как обычно, когда хотят ...

 
Aleksey Semenov:
ePayments работают напрямую с киви и комиссия и конвертация валют очень даже приемлемая, что мешает MQL работать с киви с их карманными офшорными отмывными банками

Блокировка кошельков в киви это нормальное у них явление. Но правда деньги можно вытащить через месяц если кошелёк на своё имя.

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вчера деньги, сегодня - карты, что завтра?

может отголоски брексита? мы с вами тут трейдеры или нет. Крутили брексит годами, gbpusd отправляли в нокдаун ниже 1.0, вышли. Теперь нужны деньги, откуда, да вот отсюда и вот.
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