ePayments - все? - страница 27
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Доказательства кому, жене?
ePayments - регулируемая FCA платёжная система. У FCA имеется страховка до 50 тыс. фунтов, которая выплачивалась при скаме брокеров. Для платёжных систем, по-идее, условия аналогичные.
Про биржу DSX пишут, многие на фоне заморозки средств ePay стали выводить деньги с неё.
Про биржу DSX пишут, многие на фоне заморозки средств ePay стали выводить деньги с неё.
Ваши средства надёжно защищены. Ограничения на операции носят временный характер. В ближайшие дни мы оповестим наших клиентов о дальнейших шагах.
Ответ службы поддержки
Ваши средства надёжно защищены. Ограничения на операции носят временный характер. В ближайшие дни мы оповестим наших клиентов о дальнейших шагах.
Ответ службы поддержки
ну если надежно, то ок.....
блокируют карты всем
ePayments работают напрямую с киви и комиссия и конвертация валют очень даже приемлемая, что мешает MQL работать с киви с их карманными офшорными отмывными банками
Та про киви такое же пишут, блокируют доступ, не дают войти в кошелёк, всё как обычно, когда хотят ...
ePayments работают напрямую с киви и комиссия и конвертация валют очень даже приемлемая, что мешает MQL работать с киви с их карманными офшорными отмывными банками
Блокировка кошельков в киви это нормальное у них явление. Но правда деньги можно вытащить через месяц если кошелёк на своё имя.
вчера деньги, сегодня - карты, что завтра?может отголоски брексита? мы с вами тут трейдеры или нет. Крутили брексит годами, gbpusd отправляли в нокдаун ниже 1.0, вышли. Теперь нужны деньги, откуда, да вот отсюда и вот.