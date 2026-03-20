Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 385
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Так ведь у меня разницы нет, сколько символов. Проблема исключительно том, чтобы подключить ещё одного эксперта к протоколам взаимодействия (написав соответствующие классы-адаптеры), и в вычислительных мощностях для переоптимизации.
Треугольный трейдинг у меня в планах. Да, надо заняться. В данный момент занимаюсь экспертами по пробою волатильности.
Ну а то, что говоришь "ливануть можно" - дык тогда и разницы нет, и это ещё раз подтверждает моё убеждение, что сложные ТС мало отличаются от простых. Для стабильного заработка - надо постоянно переключаться между ТС.
это бесполезно
Ты просил показать, что ты не прав. Как показать это на другой истории и других экспертах? Если результат моего метода переоптимизации окажется лучше, ты скажешь: другая история и другие эксперты, поэтому другой результат.
Да нет. Я скажу "надо так и делать". Поскольку результат "лучше болтания около нуля" - это, по крайней мере, медленный, но все же, рост депозита.
Но, в общем-то особых проблем нет - где-то через пару-тройку недель я доделаю экспертов по пробою волатильности, и займусь экспертом, который будет именно тем, что работает в Лиге, в соответствии с указанным магиком. Я уверен, что никакого позитивного результата не будет, но, чем чёрт не шутит... может, я не прав?
Ты просил показать, что ты не прав. Как показать это на другой истории и других экспертах? Если результат моего метода переоптимизации окажется лучше, ты скажешь: другая история и другие эксперты, поэтому другой результат.
Немного не так понимаю. Есть запрос у Жоржа показать где он может быть не прав, и как сделать лучше, в сегодняшних условиях и мощностях)))
Да нет. Я скажу "надо так и делать". Поскольку результат "лучше болтания около нуля" - это, по крайней мере, медленный, но все же, рост депозита.
Но, в общем-то особых проблем нет - где-то через пару-тройку недель я доделаю экспертов по пробою волатильности, и займусь экспертом, который будет именно тем, что работает в Лиге, в соответствии с указанным магиком. Я уверен, что никакого позитивного результата не будет, но, чем чёрт не шутит... может, я не прав?
болтание около нуля, это результат не положительный, а время потраченное в пустую
и вообще, Гера, с чего ты решил что моя стратегия, подаренная тебе за упорство, сложная?
как раз там и есть отклонение от нуля валютных пар, которое ты и не можешь скушать, т.к. не знаешь как его увидеть и посчитать.
логика построения индикатора весьма проста
ну начнем с того, что - что такое профит?
профит - это движение цены в пунктах с начала открытия оредра, умноженное на объем ордера, ведь так?
если работать по всем парам одинаковым объемом, тогда объем ордера можно не учитывать
однако, приращение цены кратно общему объему торговли на рынке и направлено в ту сторону, которая обусловлена преобладанием на рынке покупок или продаж
итак, задача заработка банально проста:
прировнять движение всех пар таким образом, чтобы сумма приращений движения цены всех пар была равна нулю и тогда, отклонение от нуля нам покажет необходимый объем и направление открытия ордера
допустим нам нужно оценить приращение цен за один промежуток времени, т.е. равный период времени для всех пар, т.е. взять один и тот же бар единого для всех пар ТФма
вот ты мне ответь - в чем разница между парами останется?
ведь объем одинаков, ТФм одинаков (время уже пофигу), в чем разница?
не ломай голову, отвечу сам
в цене
то есть по сути это все разные товары, с разной ценой
то есть приращение цены допустим на спички будет измеряться копейками, а на золото тысячами
задача сводится опять же к выделенному жирным.
---
стратегия изложена
удачи!
Есть запрос у Жоржа показать где он может быть не прав, и как сделать лучше, в сегодняшних условиях и мощностях)))
Это вопрос?
Это вопрос?
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Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50: