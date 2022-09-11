Кто-нибудь создал успешную автоматизированную торговую систему? Что вы посоветуете? - страница 23
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Если это так, то правильно сделала. Но все равно, лучше поменьше о семье здесь, люди по натуре не злые, просто внезапная откровенность вызывает далеко не у всех адекватное и доброе. К тому же фильтр в мир трейдеров оставляет не самых добрых и адекватных)))
Да не "адекватное-доброе", а просто разговоры о чудесных везениях вызывают вполне законное сомнение, а не выдает ли автор желаемое за действительное. Особенно, если проглядеть старые сообщения автора.А жить детьми-внуками в старости это правильно и хорошо. Я так и делаю, сын есть, надеюсь, в ближайшие пять лет внуки будут...
Не помню кто, но кто-то (видимо модератор снес) хотел посмотреть динамику торгов в длительном времени...
Недавно переоткрыл другой счет
Не помню кто, но кто-то (видимо модератор снес) хотел посмотреть динамику торгов в длительном времени...
Недавно переоткрыл другой счет
доброго дня. Опишите, плз, хотя бы примерно торговый подход..... с картинок
Других стратегий приносящих денег много и достаточно стабильно не нашел.
доброго дня. Опишите, плз, хотя бы примерно торговый подход..... с картинок
Все хеджирующие стратегии срочного рынка с регулируемым процентом риска(мною переработанные).
Поищите в инете:
Парный трейдинг, календарный спред, синтетические инструменты...
Все хеджирующие стратегии срочного рынка с регулируемым процентом риска(мною переработанные).
Поищите в инете:
Парный трейдинг, календарный спред, синтетические инструменты...
ок спс гляну - если что дополнительно еще у Вас поинтересуюсь... Знаком с подобными торговыми подходами, но там когда чисто по ним - то прибыль в процентном отношении у меня получалась не велика, по сравнению с прямыми контрактами...
Торговал календарные спреды товарных фьючерсов на СМЕ через БКС - там по году бывало получалось 15-20 % прибыли - суммы на депозите до 1 млн руб.
Причем даже какой - то год был не большой минус... Но там была сезонная торговля на дневках... И там были даже уже спаренные тикеры календарных спредовых инструментов... Типа пшеница майская и декабрьская фьюч.
Период с 2013 - 2016 гг.
А вы отдельно доливаете объемы например при просадочной "ноге" календарного например, спреда?
Усредняете итоговую позу в минусе? например, с ограничением, кол-ва усреднений... или еще как...
там по сезонке было например, по статистике - несколько сделок в месяц по 1 по 2 всего торговал до 10 спаренных уже тикеров. Т.е. по сути 20 инструментов фьючерсных - символов. Например типа
BR-12.21 и BR-11.22 это 2 символа.
Там эти раздвижки - схождения - знаком как можно торговать... Просто нужны кое - какие детали.... :-) Здесь на мск бирже так еще не торговал.... Готовлюсь...
15 лет торгую ночные флеты. С этого и живу.
Других стратегий приносящих денег много и достаточно стабильно не нашел.
Подскажите, Интересует советник, который может одновременно открывать и закрывать несколько сделок. Есть подобные советники? ***
ок спс гляну - если что дополнительно еще у Вас поинтересуюсь... Знаком с подобными торговыми подходами, но там когда чисто по ним - то прибыль в процентном отношении у меня получалась не велика, по сравнению с прямыми контрактами...
Да, не велика, но постоянная!
Если это в долларах (15-20%), то расскажите как туда подключиться...
А вы отдельно доливаете объемы например при просадочной "ноге" календарного например, спреда?
Это уже не календарный спрэд....
В деталях и кроется "секрет" успешной торговли...
Я уже писал, что оригинальные стратегии сильно доработаны мною.
Добавлено
На самом деле не важно какую ТС используешь, а важно правильно рассчитать точку входа, а еще важнее,
точку выхода до входа в рынок.
Подскажите, Интересует советник, который может одновременно открывать и закрывать несколько сделок. Есть подобные советники? ***
Вам сюда https://www.mql5.com/ru/job