Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 156

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Eduard_D:

Могу только утверждать следующее: магик 200640 - не существующий, такого никогда и не было.

Все остальные магики и регкоды, по идее, не должны зависеть от даты исполнимого модуля, если только они не ушли на переоптимизацию. Но это можно посмотреть в еженедельном отчёте - есть там нужные магики или нет.

я его сегодня выбрал - см. отчет.
 
Eduard_D:

Как вариант, я так делаю: разные даты исполнимого модуля у меня имеют разные имена. В итоге новые (недавно переоптимизированные) магики работают на новой сборке модуля, а у старых я не трогаю тот модуль на котором они работают. Т.е. одновременно использую несколько сборок исполнимого модуля.

Откати нужные тебе магики на старую сборку исполнимого модуля.

сенкую. Переназвал. Откатил - все заработало.

Но USDCHF - нет.


 
Roman Shiredchenko:
я его сегодня выбрал - см. отчет.

Выбрал, но там другой номер. - 240640, а не 200640

 

Друзья, у меня нет возможности отслеживать, какие из ваших магиков вышли из строя.

Каждый день, как я говорил, выходят из строя от трех до десятка систем. Большинство - из Низшего дивизиона, но периодически бывают выходят из строя и системы Высшего.  Отслеживать еще и какая система где была в рейтинге - слишком напряжно.

Да и не вижу я в этом особого смысла. Как только система показывает недопустимое поведение - она пишет об этом в логе, и останавливает торговлю.

Но, безусловно, возможно, что у меня на счету - система уже не работает, а на вашем счету, она еще не превысила допустимые лимиты, и работает дальше.

 
Georgiy Merts:

Друзья, у меня нет возможности отслеживать, какие из ваших магиков вышли из строя.

Каждый день, как я говорил, выходят из строя от трех до десятка систем. Большинство - из Низшего дивизиона, но периодически бывают выходят из строя и системы Высшего.  Отслеживать еще и какая система где была в рейтинге - слишком напряжно.

Да и не вижу я в этом особого смысла. Как только система показывает недопустимое поведение - она пишет об этом в логе, и останавливает торговлю.

Но, безусловно, возможно, что у меня на счету - система уже не работает, а на вашем счету, она еще не превысила допустимые лимиты, и работает дальше.

ОК. Это понятно. А вообще ТС сама автоматом перестает торговать при превышении лимитов?

У меня при установке "архивного" - начала июня исполнимого модуля ЛИГИ встали на торги магики, которые не вставали в июльском модуле.

Можно ли устанавливать роботы ТС по магикам на любые символы для торгов на М15 ТФ - они также будут торговать только по "прошитому" в них символу? (естественно при наличии этого инструмента в Обзоре рынка)

 
Roman Shiredchenko:

ОК. Это понятно. А вообще ТС сама автоматом перестает торговать при превышении лимитов?

У меня при установке "архивного" - начала июня исполнимого модуля ЛИГИ встали на торги магики, которые не вставали в июльском модуле.

Можно ли устанавливать роботы ТС по магикам на любые символы для торгов на М15 ТФ - они также будут торговать только по "прошитому" в них символу? (естественно при наличии этого инструмента в Обзоре рынка)

Буду иногда отвечать за Георгия, если я уверен в ответах. Если Георгий не против? 

Да, при превышении лимитов магик снимается с торгов вообще. 

Можно ставить вообще на любой символ и любой ТФ. Но после установки менять ТФ графика уже нельзя. 

 
Eduard_D:

Буду иногда отвечать за Георгия, если я уверен в ответах. Если Георгий не против? 

Да, при превышении лимитов магик снимается с торгов вообще. 

Можно ставить вообще на любой символ и любой ТФ. Но после установки менять ТФ графика уже нельзя. 

ок.пОНЯТНО. эТя знал. :-)
 
Roman Shiredchenko:
ок.пОНЯТНО. эТя знал. :-)

Где деньги, Лебовски!!? 
Господа, так а когда ожидается первый выхлоп от лиги, по вашим подсчётам? ( Специально для Джо - речь идёт о прибыли) 
Вы же рассчитываете её получить? Или вы сейчас начнёте рассказывать, что вы из секты сказочных д*******, для которых прибыль не главное и отрицательный результат для вас тоже результат бла бла бла ?.. :D 
Ток не грите, что вы трудитесь на благо общества, мол придёт человек, возьмёт прилизанную к непродолжительной истории "тс" , с позволения сказать и начнёт на ней  богатеть. xD 

[Удален]  
Никогда -  это абсолютно высосанная из пальца идея, сродни гомеопатии. 
К обычным торговым системам подход скальперский. 
 
Artem Prischepa:

Где деньги, Лебовски!!? 
Господа, так а когда ожидается первый выхлоп от лиги, по вашим подсчётам? ( Специально для Джо - речь идёт о прибыли) 
Вы же рассчитываете её получить? Или вы сейчас начнёте рассказывать, что вы из секты сказочных д*******, для которых прибыль не главное и отрицательный результат для вас тоже результат бла бла бла ?.. :D 
Ток не грите, что вы трудитесь на благо общества, мол придёт человек, возьмёт прилизанную к непродолжительной истории "тс" , с позволения сказать и начнёт на ней  богатеть. xD 

вПАММы баблецо свое отгружали? :-)

Тут смотрите на графики выкладываемые топикстартером и действуйте...

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