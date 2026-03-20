Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 312
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наличие стопа конечно меняет статус ), но какой это стоп, где то за 200 пунктов, ну... это же не серьезно ). А если скажем так, тейк 60 пунктов, а стоп от 10-40 пунктов и ТС в +, это и есть рабочая система. Весь прикол заключается не в том, чтобы все сделки были плюсовые, а в том, чтобы прибыльные сделки перекрывали убыточные по итогу какого-то периода, к примеру в рамках текущего дня.
Так оно и есть.
Повторю, в Лиге есть ВСЕ комбинации техник. И когда на трендовом символе стоит флетовая ТС, ясно, что стоп у нее будет очень большой.
Это хорошо показывает, что такая ТС не соответствует рынку. Зачем же убирать ее из Лиги? Наоборот, пусть работает, и предупреждает о недопустимости ее использования на реале!
В таком случае мне непонятны возмущения народа.
Я поддерживаю Лигу так, как она есть. Если кому что нужно - эксперты есть в Кодобазе - берем, и делаем свою Лигу, лучше моей... Где она? Почему я не вижу ни одной подобной ветки с регулярными отчетами?
Ветка уже ого какая и ты не бросаешь эту тем, значит видишь в этом смысл, а главное по итогу должен быть выхлоп(профит) и видать он есть).
Ветка уже ого какая и ты не бросаешь эту тем, значит видишь в этом смысл, а главное по итогу должен быть выхлоп(профит) и видать он есть).
Главный выхлоп - я уже говорил - наличие постоянного актуального набора экспертов работающих на демо в плюс. Это уже есть.
Плюс наметился ещё и рост на моих счетах, что мне очень даже нравится.
"Борода" сверху )))))))))))
"Борода" сверху )))))))))))
Что по Вашему мнению значит борода снизу?
Что по Вашему мнению значит борода снизу?
"Борода" снизу. Зелень возможные убытки. Это выглядит так:
"Борода" сверху )))))))))))
Зелень, это упущенная прибыль )). Повторюсь такую картинку можно увидеть только в тесте, но она точно тебе скажет , что в алгоритме бота логика не "пересиживателя"
:-)
тут моветон выкладывать картинки без отчета...
:-)
тут моветон выкладывать картинки без отчета...
Картинки только для того, чтобы объяснить суть моих слов, не более. Уверен хозяин темы, запускает ботов в тесте , вероятно ему попадались подобные картинки.
"Борода" снизу. Зелень возможные убытки. Это выглядит так:
То есть борода сверху это все же лучше чем снизу, значит алгоритм правильный?