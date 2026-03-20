Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 312

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Farkhat Guzairov:

Наличие стопа конечно меняет статус ), но какой это стоп, где то за 200 пунктов, ну... это же не серьезно ). А если скажем так, тейк 60 пунктов, а стоп от 10-40 пунктов и ТС в +, это и есть рабочая система. Весь прикол заключается не в том, чтобы все сделки были плюсовые, а в том, чтобы прибыльные сделки перекрывали убыточные по итогу какого-то периода, к примеру в рамках текущего дня.

Так оно и есть.

Повторю, в Лиге есть ВСЕ комбинации техник.  И когда на трендовом символе стоит флетовая ТС, ясно, что стоп у нее будет очень большой.

Это хорошо показывает, что такая ТС не соответствует рынку. Зачем же убирать ее из Лиги? Наоборот, пусть работает, и предупреждает о недопустимости ее использования на реале!

 
Georgiy Merts:

В таком случае мне непонятны возмущения народа.

Я поддерживаю Лигу так, как она есть. Если кому что нужно - эксперты есть в Кодобазе - берем, и делаем свою Лигу, лучше моей... Где она? Почему я не вижу ни одной подобной ветки с регулярными отчетами?

Ветка уже ого какая и ты не бросаешь эту тем, значит видишь в этом смысл, а главное по итогу должен быть выхлоп(профит) и видать он есть).

 
Farkhat Guzairov:

Ветка уже ого какая и ты не бросаешь эту тем, значит видишь в этом смысл, а главное по итогу должен быть выхлоп(профит) и видать он есть).

Главный выхлоп -  я уже говорил - наличие постоянного актуального набора экспертов работающих на демо в плюс. Это уже есть.

Плюс наметился ещё и рост на моих счетах, что мне очень даже нравится.

 
Так как ты перепробовал множество ботов, быть может тебе попадались такие которые в тесте не рисуют бороду с низу, а сверху? Этот бот и есть 100% не пересиживатель, даже если он явно не выставляет стопы.
 

"Борода" сверху )))))))))))


Зелень, это упущенная прибыль )). Повторюсь такую картинку можно увидеть только в тесте, но она точно тебе скажет , что в алгоритме бота логика не "пересиживателя"
 
Farkhat Guzairov:

"Борода" сверху )))))))))))

Что по Вашему мнению значит борода снизу?

 
VVT:

Что по Вашему мнению значит борода снизу?

"Борода" снизу. Зелень возможные убытки. Это выглядит так:


 
Farkhat Guzairov:

"Борода" сверху )))))))))))


Зелень, это упущенная прибыль )). Повторюсь такую картинку можно увидеть только в тесте, но она точно тебе скажет , что в алгоритме бота логика не "пересиживателя"

:-)

тут моветон выкладывать картинки без отчета...

 
Roman Shiredchenko:

:-)

тут моветон выкладывать картинки без отчета...

Картинки только для того, чтобы объяснить суть моих слов, не более. Уверен хозяин темы, запускает ботов в тесте , вероятно ему попадались подобные картинки.

 
Farkhat Guzairov:

"Борода" снизу. Зелень возможные убытки. Это выглядит так:

То есть борода сверху это все же лучше чем снизу, значит алгоритм правильный?

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