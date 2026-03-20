Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 289
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Как я уже говорил, прибыльная торговля возможна только при постоянном "прыгании по системам". Именно для этого мне и нужна Лига ТС. В ней всегда имеются системы, отлаженные на истории, и показывающие хорошие результаты в демо-торговле.
Осталось лишь выработать стратегию этого самого "прыгания". Чем я и занимаюсь.
Отправил в привате.
Эксель-файл всех рейтингов Лиги ТС по качеству.
Помаракую)))
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт пяти лучших ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Как я уже говорил, прибыльная торговля возможна только при постоянном "прыгании по системам". Именно для этого мне и нужна Лига ТС. В ней всегда имеются системы, отлаженные на истории, и показывающие хорошие результаты в демо-торговле.
Осталось лишь выработать стратегию этого самого "прыгания". Чем я и занимаюсь.
Нужны будут все отчеты за пару лет. График или таблица за 2 года интересна. 53 недели, 106 таблиц. График будет рваться, но можно будет посчитать, какие инструменты и ТС были чаще других, периодичность, или мы сделаем вывод, что закономерностей нет.
Похоже на закономерностей нет, исходя из опыта... не сложно отчет выложете... после анализа.
Явных нет точно.) Как сделаю поделюсь конечно)
Явных нет точно.) Как сделаю поделюсь конечно)
Тут похоже нет зависимостей и закономерностей, прочел всю ветвь... тем более у тебя там у лучших по в среднем 20 сделок - этого мало. Смотри на н жние свои графики где сделок от 50, там выставлять баблецо на Такое, страшно...
На мой взгляд, НИ ОДИН робот не может получать прибыль все время. У ЛЮБОГО робота есть периоды заработка и периоды слива, причем периоды слива ВСЕГДА дольше периодов заработка.
Поэтому единственная возможность быть в профите - это постоянно менять системы.
Для этого - надо всегда иметь под рукой набор систем, показывающих в данный момент хорошие результаты. Как раз Лига и дает такую возможность.
Похоже на закономерностей нет, исходя из опыта... не сложно отчет выложете... после анализа.
Лично на мой взгляд, закономерностей нет. Сейчас я просто гляжу на системы, и ставлю на торговлю те, что показывают наилучшие результаты.
Серьезная переделка была месяц назад - я решил прекратить вакханалию ТС "обратного трейлинга", жестко ограничив их СЛ, в результате - ряды лучших сильно поредели, но зато среди них появились совсем другие системы, и вот из них как раз я сейчас и выбираю кандидатов для выставления на реал.
На мой взгляд, НИ ОДИН робот не может получать прибыль все время. У ЛЮБОГО робота есть периоды заработка и периоды слива, причем периоды слива ВСЕГДА дольше периодов заработка.
Поэтому единственная возможность быть в профите - это постоянно менять системы.
Для этого - надо всегда иметь под рукой набор систем, показывающих в данный момент хорошие результаты. Как раз Лига и дает такую возможность.