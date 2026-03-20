Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 289

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Как я уже говорил, прибыльная торговля возможна только при постоянном "прыгании по системам". Именно для этого мне и нужна Лига ТС. В ней всегда имеются системы, отлаженные на истории, и показывающие хорошие результаты в демо-торговле.  

Осталось лишь выработать стратегию этого самого "прыгания". Чем я и занимаюсь.

 
Georgiy Merts:

Отправил в привате. 

Эксель-файл всех рейтингов Лиги ТС по качеству. 

Помаракую)))

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт пяти лучших ТС по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts:

Как я уже говорил, прибыльная торговля возможна только при постоянном "прыгании по системам". Именно для этого мне и нужна Лига ТС. В ней всегда имеются системы, отлаженные на истории, и показывающие хорошие результаты в демо-торговле.  

Осталось лишь выработать стратегию этого самого "прыгания". Чем я и занимаюсь.

Тут похоже нет зависимостей и закономерностей, прочел всю ветвь... тем более у тебя там у лучших по в среднем 20 сделок - этого мало. Смотри на н жние свои графики  где сделок от 50, там выставлять баблецо на Такое, страшно...
И из этого 50, были роботы которые с теми же параметрами торгов ранее были в числе лучших, как на первых еженедельных графиках?
 
Valeriy Yastremskiy:

Нужны будут все отчеты за пару лет. График или таблица за 2 года интересна. 53 недели, 106 таблиц. График будет рваться, но можно будет посчитать, какие инструменты и ТС были чаще других, периодичность, или мы сделаем вывод, что закономерностей нет. 

Похоже на закономерностей нет, исходя из опыта... не сложно отчет выложете... после анализа.
 
Aleksey Masterov:
Похоже на закономерностей нет, исходя из опыта... не сложно отчет выложете... после анализа.

Явных нет точно.) Как сделаю поделюсь конечно)

 
Valeriy Yastremskiy:

Явных нет точно.) Как сделаю поделюсь конечно)

Ок
 
Aleksey Masterov:
Тут похоже нет зависимостей и закономерностей, прочел всю ветвь... тем более у тебя там у лучших по в среднем 20 сделок - этого мало. Смотри на н жние свои графики  где сделок от 50, там выставлять баблецо на Такое, страшно...
И из этого 50, были роботы которые с теми же параметрами торгов ранее были в числе лучших, как на первых еженедельных графиках?

На мой взгляд, НИ ОДИН робот не может получать прибыль все время. У ЛЮБОГО робота есть периоды заработка и периоды слива, причем периоды слива ВСЕГДА дольше периодов заработка.

Поэтому единственная возможность быть в профите - это постоянно менять системы.

Для этого - надо всегда иметь под рукой набор систем, показывающих в данный момент хорошие результаты. Как раз Лига и дает такую возможность.

 
Aleksey Masterov:
Похоже на закономерностей нет, исходя из опыта... не сложно отчет выложете... после анализа.

Лично на мой взгляд, закономерностей нет. Сейчас я просто гляжу на системы, и ставлю на торговлю те, что показывают наилучшие результаты.

Серьезная переделка была месяц назад - я решил прекратить вакханалию ТС "обратного трейлинга", жестко ограничив их СЛ, в результате - ряды лучших сильно поредели, но зато среди них появились совсем другие системы, и вот из них как раз я сейчас и выбираю кандидатов для выставления на реал.

[Удален]  
Georgiy Merts:

На мой взгляд, НИ ОДИН робот не может получать прибыль все время. У ЛЮБОГО робота есть периоды заработка и периоды слива, причем периоды слива ВСЕГДА дольше периодов заработка.

Поэтому единственная возможность быть в профите - это постоянно менять системы.

Для этого - надо всегда иметь под рукой набор систем, показывающих в данный момент хорошие результаты. Как раз Лига и дает такую возможность.

Жора, ну откуда тебе знать, ты доллара ещё не заработал за все время
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