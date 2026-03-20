Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 286
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да... а то получалось что-то типа пересиживания и "подгонки" под историю на больших стопАх.
Ну, я честно предупреждал - системы обратного трейлинга - стоп на них "защитный", считаем, что его и вовсе нет. А ведут они себя, как мартины...
Теперь вот, стоп будет стоять гораздо раньше, поведение изменится... Посмотрим, как...
Ну, я честно предупреждал - системы обратного трейлинга - стоп на них "защитный", считаем, что его и вовсе нет. А ведут они себя, как мартины...
Теперь вот, стоп будет стоять гораздо раньше, поведение изменится... Посмотрим, как...
а..... щас понял - типа мартина - это типа системного лосса у мартина - а - ля ограничение кол-ва переворотов (если он переворотный)?
Система обратного трейлинга - это когда мы не ставим СЛ, а ставим ТП, и с каждым баром подвигаем его к текущей цене. На флете - бомба. Один неугаданный тренд - и огромный убыток (а то и прощай депозит).
Раньше для таких систем ставил СЛ так, чтобы он ни разу не задевался. Соответственно, СЛ получался равен максимальной просадке на истории. Но, историческое качество торговли получалось высоким.
Сейчас я принудительно в таких случаях выставляю СЛ максимум на 1.9, или даже на меньше (если показатель качества там выше). При этом ТС перестает быть "чистым" обратным трейлингом, и историческое качество также снижается. Но, зато СЛ теперь гораздо меньше. Думаю, это заметно изменит соотношение систем в рейтингах.
Есть ли сигнал на систему на который можно было бы подписаться ?
Лига ТС - это набор из 700 систем, которые постоянно работают на демо-счете. О какой из 700 систем речь ?
Задача Лиги - всегда иметь набор систем с демо-историей. И выбирать те из них, которые нравятся.
Исполнимый модуль Лиги - периодически выкладывается в данной теме. На тестере он работает без ограничений. Чтобы запустить на демо или реале - нужен регкод.
Регкод бесплатен, сроком действия полгода, выдается за обещание открыть бесплатный сигнал по этому магику. С регкодом система может работать и на демо, и на реале. Я не против, чтобы она копировалась на реал, ПАММ, или как-то еще использовалась иначе. Мое условие получения регкода одно - бесплатный сигнал.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Актуальный модуль Лиги ТС (версии для МТ4 и МТ5) со списком актуальных на данный момент магиков.
условие получения регкода одно - бесплатный сигнал.
А твой где?
Зачем он мне ?
Я никому сигналить не собираюсь... Да и на сигналы других мне смотреть неинтересно... Условие открытия бесплатного сигнала - это просто ограничение для тех, кто хочет "чужими руками жар загребать", типа тебя. И, как я погляжу, оно отлично работает.
Зачем он мне ?
Я никому сигналить не собираюсь... Да и на сигналы других мне смотреть неинтересно... Условие открытия бесплатного сигнала - это просто ограничение для тех, кто хочет "чужими руками жар загребать", типа тебя. И, как я погляжу, оно отлично работает.