Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 288
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Где ??? Лига - это набор ТС, в котором большая часть систем убыточны ! Какая прибыль ?
Пока так и не смог упорядочить ваши данные. хотя раздельные графики по инструменту и по видам ТС во времени может что и покажут. Не понимаю, почему не хотите их сделать за все время. Это конечно работа, но это и возможно какие то обобщенные данные. Понятно что пропуски по данным, но вдруг)
А что надо ? У меня есть возможность построения таких же графиков и по символам, и по видам ТС...
Что требуется, можно сформулировать ?
И... давай на "ты", все-таки вроде коллеги...
Главное не победа, а участие, понимаю.
Я еще в самом начале сказал - мне нужно иметь в любое время набор систем, у которых есть некоторая демо-история. Вот, я его имею... Я полностью удовлетворен. Что нужно тебе - я не знаю.
А что надо ? У меня есть возможность построения таких же графиков и по символам, и по видам ТС...
Что требуется, можно сформулировать ?
И... давай на "ты", все-таки вроде коллеги...
График по времени, вернее по неделям, по инструментам и по ТС какие были вверху в 20ке, как разбить или сгруппировать что бы учитывать и ТС и инструмент пока не придумал, к тому же в данных только 20 верхних значений. В общем хочется увидеть закономерность по времени, что например каждую первую неделю месяца евробакс вообще не зарабатывает, а фунтЕвро каждый квартал на 3 недели от начала квартала начинает зарабатывать. и тоже самое в отношении ТС.
Там конечно бардак будет, вверху 20 значений, а комбинаций 700, но разделив по инструменту и видам ТС думаю что нибудь можно будет увидеть.
Пока так и не смог упорядочить ваши данные. хотя раздельные графики по инструменту и по видам ТС во времени может что и покажут. Не понимаю, почему не хотите их сделать за все время. Это конечно работа, но это и возможно какие то обобщенные данные. Понятно что пропуски по данным, но вдруг)
Ну, вот например, таблица только из лучших ТС типа FlatDTS - то есть, систем, со входом против тренда, и сопровождением "обычный трейлинг":
Вот чарт пяти лучших из них:
Это нужно ?
Я еще в самом начале сказал - мне нужно иметь в любое время набор систем, у которых есть некоторая демо-история. Вот, я его имею... Я полностью удовлетворен. Что нужно тебе - я не знаю.
График по времени, вернее по неделям, по инструментам и по ТС какие были вверху в 20ке, как разбить или сгруппировать что бы учитывать и ТС и инструмент пока не придумал, к тому же в данных только 20 верхних значений. В общем хочется увидеть закономерность по времени, что например каждую первую неделю месяца евробакс вообще не зарабатывает, а фунтЕвро каждый квартал на 3 недели от начала квартала начинает зарабатывать. и тоже самое в отношении ТС.
Там конечно бардак будет, вверху 20 значений, а комбинаций 700, но разделив по инструменту и видам ТС думаю что нибудь можно будет увидеть.
Отчет я храню только по 20 лучших по качеству торговли. Имеется Excel-файл в котором есть эти данные за каждую неделю. Могу предоставить.
Думаю, что к врачу тебе надо
Да это тебе надо к врачу. У меня все в порядке. Я имею именно то, что мне нужно.
Отчет я веду только по 20 лучших по качеству торговли. Имеется Excel-файл в котором есть эти данные за каждую неделю. Могу предоставить.
Нужны будут все отчеты за пару лет. График или таблица за 2 года интересна. 53 недели, 106 таблиц. График будет рваться, но можно будет посчитать, какие инструменты и ТС были чаще других, периодичность, или мы сделаем вывод, что закономерностей нет.
Нужны будут все отчеты за пару лет. График или таблица за 2 года интересна. 53 недели, 106 таблиц. График будет рваться, но можно будет посчитать, какие инструменты и ТС были чаще других, периодичность, или мы сделаем вывод, что закономерностей нет.
Отправил в привате.
Эксель-файл всех рейтингов Лиги ТС по качеству.